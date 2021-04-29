17 твитов, которые доказывают, что отношения между мужчиной и женщиной — это трагикомедия длиной в жизнь

Построение отношений — дело непростое, но безумно увлекательное. Ведь помимо того что существует разница в восприятии мира между мужчинами и женщинами в целом, каждый человек обладает еще и своим уникальным набором качеств. В конечном счете эта гремучая смесь постоянно приводит к уморительным ситуациям, которые нарочно не придумаешь.