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17 твитов, которые доказывают, что отношения между мужчиной и женщиной — это трагикомедия длиной в жизнь

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Построение отношений — дело непростое, но безумно увлекательное. Ведь помимо того что существует разница в восприятии мира между мужчинами и женщинами в целом, каждый человек обладает еще и своим уникальным набором качеств. В конечном счете эта гремучая смесь постоянно приводит к уморительным ситуациям, которые нарочно не придумаешь.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с хорошим чувством юмора, способных любую ситуацию обратить в шутку. Поэтому не смогли пройти мимо твитов пользователей, которые с тонкой иронией или острым сарказмом рассказывают о превратностях любовных отношений.

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У вас наверняка тоже есть оригинальные истории на тему отношений из собственного опыта. Расскажете нам парочку?

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