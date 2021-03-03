17 типов дарителей, которые украшают наши праздники покруче шариков и торта

Получать подарки всегда приятно и увлекательно, какой бы сюрприз тебе ни вручили. И еще это очень просто: сказал спасибо, улыбнулся — и все. А вот придумывать, искать и выбирать презент — задача нелегкая. Нужно догадаться, о чем мечтает человек, что бы он хотел получить — нечто полезное или просто красивое? И с годами процесс становится все сложнее.

Мы в AdMe.ru решили составить шуточный список дарителей, в котором каждый из нас смог бы найти себя. Автор этой статьи подозревает, что он помесь «креативщика» и «бесхитростного».

Покупальщики

Когда нас ждут какие-то глобальные праздники, например Новый год, продумать досконально подарки для всех родных и близких — это настоящий вызов. Полки магазинов буквально забиты симпатичной и милой мишурой, к которой руки так и тянутся. Вот и приходится потом напряженно думать, разгребая эти подарочные завалы.

Эстеты

Упаковка подарка — это особое искусство. Что может быть очаровательнее горы блестящих, разноцветных коробок, украшенных пышными бантами? Рулоны красочной бумаги и ворох нарядных лент уже создают праздничное настроение. Жаль, что вся эта красота так скоротечна.

Авантюристы

Новый и уникальный опыт тоже может быть замечательным подарком. На некоторые вещи мы никогда не решимся самостоятельно: или храбрости не хватает, или времени. Замечательно, что у нас есть друзья и знакомые, которые готовы осчастливить нас шансом на приключение.

Технари

Современный мир подчинен высоким технологиям. Кого-то эти незнакомые сложные штуки повергают в легкий ужас и ступор, а кто-то, наоборот, с искренним восторгом изучает прелести и возможности новых гаджетов. Именно последние, спасибо им большое, готовы делиться знаниями с окружающими.

Шутники

Юмор украшает нашу жизнь. Отличная шутка может придать ярких красок самому серому дню. Так что друзья и близкие, которые дарят нам возможность лишний раз улыбнуться или посмеяться, просто на вес золота.

Книжники

Книжки все еще остаются одним из самых лучших подарков. Но при этом и самым сложным. Любое печатное произведение — это дверь в совершенно иной, уникальный мир. И подобрать вариант, подходящий другому человеку, нелегко.

Бесхитростные

Понять тайные мечтания наших близких зачастую довольно сложно. Вот человек несколько месяцев многозначительно вздыхал, читая что-то по утрам в телефоне. Гордо даришь ему электронную книжку, а он с немым разочарованием смотрит на тебя, потому что, оказывается, намекал на новую кофеварку. Далеко не все умеют разгадывать подобные квесты. Так что о своих пожеланиях лучше рассказать прямо: сюрприза не получится, зато подарок выйдет на славу.

Справедливые

Для некоторых людей выбор подарка — это настоящее испытание. Вручишь что-то дешевое или ненужное — и обидишь человека, а если презент будет чересчур дорогим или вызывающим, то поставишь приятеля в неловкое положение. Вот и превращаются поиски в бесконечный аналитический разбор.

Находчивые

Бывает, что подарок очарователен, однако, получив его, ты начинаешь мучительно ломать голову над тем, какое же применение найти этой красоте. И использовать его не получается, и выбросить нельзя. И тут на горизонте появляется человек, которому он точно пригодится. Всегда приятно найти идеального хозяина для хорошей вещи.

Хозяйственные

Некоторые подарки, может, и не выглядят сногсшибательно, зато в хозяйстве полезны. Иногда мы просто забываем купить эти необходимые вещи. Поэтому вдвойне приятно, что находятся люди, готовые позаботиться о нас.

Рукодельники

В детстве мы все мастерили подарки своими руками. Но чем старше становимся, тем более странно выглядит такая причуда. Хотя это, наверное, самый замечательный способ порадовать близких уникальной и полезной штукой. Ведь если есть любимое хобби, то почему бы не поделиться плодами своего труда?

Блюстители традиций

В современном мире многие традиции уходят в прошлое. Некоторые заслуженно, а вот другие было бы приятно сохранить. Люди, которые знают цену старым добрым вещам, могут нас порадовать совершенно неожиданными подарками.

Креативщики

Для кого-то поиск подарка — настоящий вызов воображению. Бытовые мелочи и стандартные наборы навевают на таких людей бесконечную скуку. Им совершенно не жаль потратить массу времени на поиск какой-нибудь уникальной вещицы. Зато и запоминаются такие подарки надолго.

Забывчивые

В бесконечной ежедневной суете мы можем, что называется, и голову свою дома забыть, не то что подарок. И до чего же приятно, что наши снисходительные друзья и родственники с готовностью прощают нам подобную рассеянность.

Прагматичные

Хороший подарок не обязательно должен быть необычным. Простой конвертик с небольшой суммой может порадовать значительно больше, чем любые технические новинки или дорогие украшения. Особенно если ты копишь на какую-то важную для тебя вещь.

Мотиваторы

Подарки могут быть красивыми, могут быть полезными, а бывают и мотивирующими. Кто, как не близкие люди, призван вдохновлять нас на подвиги и новые свершения? Такие презенты могут немного обескураживать, зато демонстрируют, что мы близким небезразличны.

Пижоны

Ну а для кого-то выбор подарка — это не только возможность друга порадовать, но заодно и шанс себя показать. Это здорово, ведь мы узнаем наших близких и начинаем их лучше понимать. Когда процесс вручения презента радует обе стороны, это замечательно.