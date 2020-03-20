17 сногсшибательных мам, которые точно пьют по утрам эликсир вечной молодости

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Неровный тон лица, серость кожи, наличие красных пятен или веснушек не хуже морщин выдают настоящий возраст, а то и прибавляют 10–12 лет. Но мамы из этой подборки, кажется, никогда и не сталкивались с подобными проблемами: они выглядят на 20, а то и 25 лет моложе своих сверстниц.

Редакция AdMe.ru не знает, каким волшебным тональником или косметическим средством они пользуются, но, кажется, над ними время не властно. Предлагаем вместе с нами полюбоваться ими и поразиться тому, насколько молодо они выглядят.

1. Знакомьтесь, Светлана, 60 лет. Мама, бабушка, модель. Выиграла 2 конкурса красоты — в Болгарии и в американской Атланте

2. «Моей маме сделали макияж. Ей будет 60 через несколько месяцев»

3. Дочь и мама. Одной 20 лет, другой 43 года

4. «Просто я с моей очаровательной мамой»

5. «Моя мама, кажется, разучилась стареть»

6. С такой мамой за взрослых могут сойти только папа и бабушка

7. «Нас двое сестер, я младшая. Когда сестра обручилась с парнем, мама и папа пошли на встречу с его родителями. Я тогда не пришла. Родители парня поздоровались с мамой, но общаться не стали. Как оказалось, они приняли ее за меня»

«Для тех, кто не догадался: мама — в голубом».

8. «Мама задалась целью получить степень к 60 годам. Она сделала это за год до назначенного срока»

9. «Моя мама борется с тяжелой болезнью, она настоящий герой. И да, я справа, а она слева»

10. Рядом с такой мамой легко почувствовать себя старше, чем ты есть на самом деле

11. «Тяжело жить, когда мама выглядит лучше тебя. И этой женщине завтра 41»

12. «Купила платье и поняла, что мама выглядит в нем лучше, чем я»

13. Тот случай, когда с будущей тещей парня лучше не знакомить

14. Даже некоторым сыновьям становится не по себе рядом с шикарной мамой

15. «Маме 43 года, нам с братом по 19 и 23. Часто ее принимают за нашу подругу. Однажды я пошел с ней на рынок, и нас увидели однокурсники. Они сказали моей девушке, что я был с другой, и мне пришлось оправдываться»

16. Дочки взрослеют, а мама только хорошеет с возрастом

17. Даже такие звезды, как Крис Прэтт, иногда не могут устоять перед чьей-то обаятельной мамой

«Отец прислал мне фотографию моей мамы и „милого молодого человека“, сделанную во время их благотворительного ужина вчера вечером».

Мы убеждены, что мамы читателей AdMe.ru не менее очаровательны. Поделитесь вашими детскими или взрослыми снимками или напишите нам несколько слов о вашей маме.