17 семей, в которых генетика сработала как надо

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Что вы переняли от мамы? Цвет глаз или форму лица? А от папы — волосы или улыбку? Герои нашей подборки, кажется, устали бы перечислять. Кому-то достались самые яркие черты, а кто-то являет собой настоящую копию родителей. Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что мы похожи на своих родственников. Но не устаем восхищаться тем, как старательно гены выполняют свою работу.

Мы в AdMe.ru лишний раз убедились, что часто тест ДНК бывает совсем не нужен. А в конце приготовили бонус, который напоминает, что внешность — не единственное, что мы наследуем от родителей.

Мама и дочки

«В моей семье 3 поколения близнецов»

«У ребенка моих друзей такая же отметина на волосах, как у его мамы»

«Дочка и я, 1970 vs. 2016»

«Мои сыновья — родные братья. Мама — итальянка, а папа — ирландец»

Мама и дочь

«Моя жена и наш сын»

Папа в 26 и я в 36

Идентичные близняшки вышли замуж за идентичных близнецов, и у обеих пар родились дети-близнецы

Мамины глаза

«У нас с сестрой разница в возрасте 1,5 года, но нас считают близняшками»

«У нас с мамой одинаковые жесты»

«Кажется, в семье моего жениха сильные гены»

«Похоже, я родила свою мини-копию»

«Я и не думала, что мы с мамой так похожи, пока не нашла ее старую фотку»

Отец с сыном поменялись местами на Хеллоуин. Вы тоже не видите разницы?

«Фото с разницей в 30 лет: папа с моим братом и брат с его первенцем»

Бонус: по наследству передается не только внешность

Этот самолет вели мама и дочь

Дедушка, папа и сын

«Папа служил в полиции более 40 лет, а моя сестра только что окончила академию»

А в вашей семье есть подобные фото, которые могут заменить тест ДНК? Поделитесь снимками в комментариях!