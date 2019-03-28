17 семей, в которых генетика сработала как надо
Что вы переняли от мамы? Цвет глаз или форму лица? А от папы — волосы или улыбку? Герои нашей подборки, кажется, устали бы перечислять. Кому-то достались самые яркие черты, а кто-то являет собой настоящую копию родителей. Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что мы похожи на своих родственников. Но не устаем восхищаться тем, как старательно гены выполняют свою работу.
Мы в AdMe.ru лишний раз убедились, что часто тест ДНК бывает совсем не нужен. А в конце приготовили бонус, который напоминает, что внешность — не единственное, что мы наследуем от родителей.
Мама и дочки
«В моей семье 3 поколения близнецов»
«У ребенка моих друзей такая же отметина на волосах, как у его мамы»
«Дочка и я, 1970 vs. 2016»
«Мои сыновья — родные братья. Мама — итальянка, а папа — ирландец»
Мама и дочь
«Моя жена и наш сын»
Папа в 26 и я в 36
Идентичные близняшки вышли замуж за идентичных близнецов, и у обеих пар родились дети-близнецы
Мамины глаза
«У нас с сестрой разница в возрасте 1,5 года, но нас считают близняшками»
«У нас с мамой одинаковые жесты»
«Кажется, в семье моего жениха сильные гены»
«Похоже, я родила свою мини-копию»
«Я и не думала, что мы с мамой так похожи, пока не нашла ее старую фотку»
Отец с сыном поменялись местами на Хеллоуин. Вы тоже не видите разницы?
«Фото с разницей в 30 лет: папа с моим братом и брат с его первенцем»
Бонус: по наследству передается не только внешность
Этот самолет вели мама и дочь
Дедушка, папа и сын
«Папа служил в полиции более 40 лет, а моя сестра только что окончила академию»
А в вашей семье есть подобные фото, которые могут заменить тест ДНК? Поделитесь снимками в комментариях!
Фото на превью ira_serafima_official / Instagram