17 примеров того, как дети переворачивают ваш мир с ног на голову, и им это ничего не стоит

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О детской непосредственности ходят легенды. Наши юные отпрыски способны вогнать нас в краску одним вопросом или заставить задуматься о смысле жизни. И кажется, что нетривиальный взгляд на вещи присущ всем маленьким детям. Они видят наш мир в совершенно другом ракурсе, и нам остается только удивляться и даже немного учиться у наших «цветов жизни».

Мы в AdMe.ru вдохновились историями пользователей сообщества «Говорят дети», и если у вас тоже есть что сказать, добавляйте ваши истории в комментарии.

***

Игорь (4 года):

— Мам, купи мне шоколадку!

— Попа слипнется.

— Мам... я ее в рот положу. © Мэри_Поппинс

***

Везу в троллейбусе черепаху. Рядом стоит девочка лет 5 и не может глаз оторвать. Говорю:

— Хочешь подержать?

— Да! — отвечает.

Берет ее и начинает вертеть, потом поворачивается ко мне и спрашивает:

— А где здесь крышка открывается? Я ее погладить хочу. © Мэри_Поппинс

***

6-летний Петя очень хотел собаку, и наконец на Новый год ему подарили огромного сенбернара. Малыш в глубокой задумчивости обошел вокруг громадного пса и спросил родителей:

— Это его мне подарили или меня ему? © Irene

***

На обочине лежит дохлая кошка. 3-летний Вовочка спрашивает маму:

— Что с ней случилось?

— Она умерла и отправилась на небо к Боженьке.

— А Боженька что, выкинул обратно? © Мэри_Поппинс

***

Племяннице объяснили, откуда берутся дети. Приезжает ее папа с вахты, она бежит навстречу и кричит:

— Ура! Ура! Папа приехал! Сперматозоиды привез! © АБВГД

***

Юле было 6 лет, ее хотели отдать в школу, но нужно было пройти тестирование — проверку на готовность к обучению.

— Начнем с самого простого, — сказала психолог и выложила из вазы на стол фрукты из воска. — Яблоко, груша, апельсин, абрикос. Как все это можно назвать одним словом?

Юля молча опустила глаза.

— Продолжим. Вот огурец, помидор, редиска, картошка, лук. Как мы назовем это одним словом?

Юля прикусила губу.

— Клубника, малина, вишня... Как это все называется? Не знаешь?

— Забыла, — прошептала тестируемая, сдерживая слезы.

— Я думаю, вам рано идти в школу, — сказала психолог Юлиной маме. — Подождите годик, позанимайтесь с девочкой. Она не знает элементарных вещей!

Мать с удивлением заглянула Юле в лицо:

— Юленька, разве ты не знаешь, как все это называется одним словом?

— А! Вспомнила! — засияла девочка. — Муляжи! © lenoteni

***

Продавщица, не обращая внимания на довольно юную покупательницу, не останавливаясь, болтает с подругой, обсуждает с ней все последние новости и совершенно случайно, совсем не желая этого, наливает в банку девочки не растительного масла, а сметаны. Девочка, не растерявшись, произносит совершенно недетским тоном:

— Я же вам сказала, налейте мне в банку растительного масла, а вы...

Продавщица, внезапно переключившись на девочку и забыв о подруге, покраснев от злости, пошла на склад, вымыла банку и, нервно зачерпнув ковшом из фляги, трясущейся рукой налила в чистую тару растительного масла. Девочка молча взяла банку и, опустив свою малюсенькую ручку в сумку, достала точно такую же чистую стеклянную литровую банку и протянула ее продавщице со словами:

— А сюда — сметану... © Екатерина

***

Выходной. Выхожу из своей комнаты в коридор, из кухни мимо меня на всех парах проносится кошка, следом за ней сын. Кошка вылетает в прихожую, вписывается в поворот, но задние лапы заносит, попой едет по линолеуму, исправляет крен, убегает. Сын пробегает мимо меня с воплем:

— Звезды на льду!!!

Падает на пол, едет попой по линолеуму, не успевает затормозить, улетает под вешалку, на него сваливаются все наши курточки на плечиках, и оттуда орет:

— Занавес!!! © Булочка

***

Сижу за столом, пью чай. Подбегает 9-летний сын и спрашивает:

— Мам! А что такое безопасный секс?

Давлюсь чаем, пытаюсь откашляться... Сын терпеливо ждет. Когда видит, что я вновь приобрела способность говорить, скромно добавляет:

— Что такое секс, я знаю... © ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА

***

Моя дочь (6 лет) страшно ленивая. Поливала дома цветы и плеснула немного воды на пол. Огляделась вокруг, не видит ли кто, меня не заметила и очень быстро вытерла пол котом, который дрых рядом с лужей. Кот даже не проснулся, а я минут 10 не могла разогнуться от хохота. Интересно, кто из них ленивей: дочь, которой лень сходить за тряпкой, или кот, который даже в луже воды не просыпается? © krisya

***

Небольших мягких игрушек в доме скопилось великое множество, но не выбрасывать же их! Подумав, я предложила развесить их на приколоченном к стене деревянном брусочке (раньше ковер висел). Тем более что веревочки-петельки на головах игрушек уже были. Пусть, думаю, радуют глаз и оживляют интерьер!

Прикрепив все это вечером, когда дочь (5 лет) уснула, наутро ждем с мужем ее реакции. Лиза просыпается, хмуро со сна смотрит на развешенные игрушки (зайцев, собачек, медвежат) и недовольным голосом говорит:

— Ну и что это за утро стрелецкой казни? © krisya

***

Едем в машине. Подскакиваем на ухабе. Возмущенный голос из автокресла:

— Эй! Вы чего так едете? У меня палец из носа выпадает! © Katya-Katerinka

***

Едем в такси: я, сестра и малой. Сестра просит у меня гигиеническую помаду. Начинаю рыться в сумочке, периодически предлагая что-нибудь: расческу, тушь, зубочистки, йодный карандаш, счета за телефон и квартиру, крем, духи, заколки...

Малой наклоняется к своей тетке и негромко говорит:

— Еще 5 минут, и она там нефть найдет. © Булочка

***

Разговариваю с сыном (6 лет):

— Андрей, назови приметы осени.

— Ну, птички улетают, листики с деревьев облетают, шины на зимние надо менять...

— А приметы зимы?

— Снег идет, а шины уже менять не надо!

Я в истерике.

— Ну а весной что у нас?

— Птички прилетают, листики распускаются... Шины надо опять менять!!! © gamma

***

Вчера. Сын:

— Мама, полежи со мной, я тебе сказку расскажу.

— Давай.

— Жил-был щенок. И был он ничей. И жил он в коробке, и кушал на помойке. И все проходили мимо него. И был он красивый, а никому не нужен. Потом пошел дождь. И его заметили и забрали к себе.

Почти заснул.

Я (любопытно же):

— А почему забрали?

Сын сонно:

— Ну дождь же прошел... Стал чистый, красивый.

— Хм, а мораль есть?

Сын ворчливо (спать не даю):

— Да. Мыться надо чаще, и тебя заберут! © Булочка

***

Даниле 3,5 года.

— Даня, кем ты будешь на утреннике, зайчиком?

— Нет.

— Гномиком?

— Нет, я буду мужчина-пчела! © Карина

***

Недавно моя подруга с дочкой (4 года) пошла в магазин за водкой. У дочки заболело ухо, и нужно было сделать компресс. Хотела взять маленький шкалик, но в магазине были бутылки только по 0,75 л. И вот стоит подруга у кассы: в одной руке ребенок, в другой бутылка. Кассирша с неодобрением смотрит на нерадивую мамашу. Девочка все поняла и сказала громко в защиту мамы:

— Моя мама не пьет, это мне! © krisya

А что вам показалось самым забавным?