17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

45
6
8
2k

Несомненно, дети понимают больше взрослых, ведь от них мы порой слышим такие перлы, что невольно начинаем задумываться о вечном. Если вы еще не записываете за своим ребенком выдуманные им слова и вопросы, которые на первый взгляд кажутся странными, рекомендуем начать прямо сейчас. Как это делают герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru убеждены: дети делают взрослых только лучше. Ведь именно наша любимая малышня обладает своим непревзойденным умением чувствовать и видеть этот мир так, как никто другой, отчего находиться рядом с ними — сплошное удовольствие.

1.

© medicinal_syrup / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

2.

© glavvvrach / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

3.

© philipto / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

4.

© went_ahead / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

5.

© Ejja1650 / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

6.

© TnkRus / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

7.

© Drugutjat / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

8.

© Silver_hoof / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

9.

© detorg_rss / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

10.

© StasGurev / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

11.

© YasenZabolotniy / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

12.

© AwBelousov / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

13.

© alya_luntik666 / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

14.

© XplodingUnicorn / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

15.

© XplodingUnicorn / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

16.

© XplodingUnicorn / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

17.

© XplodingUnicorn / twitter  

17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

А какие перлы выдавали ваши дети? Было ли в них нечто такое, что заставило вас задуматься?

Фото на превью medicinal_syrup / twitter

45
6
8
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться