17 перлов от детей, чьей житейской мудрости хватит на несколько поколений

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Несомненно, дети понимают больше взрослых, ведь от них мы порой слышим такие перлы, что невольно начинаем задумываться о вечном. Если вы еще не записываете за своим ребенком выдуманные им слова и вопросы, которые на первый взгляд кажутся странными, рекомендуем начать прямо сейчас. Как это делают герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru убеждены: дети делают взрослых только лучше. Ведь именно наша любимая малышня обладает своим непревзойденным умением чувствовать и видеть этот мир так, как никто другой, отчего находиться рядом с ними — сплошное удовольствие.

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А какие перлы выдавали ваши дети? Было ли в них нечто такое, что заставило вас задуматься?