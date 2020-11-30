17 пап, которые сокрушили быт своим беспощадным юмором
Папы подходят к вопросам семейного быта и воспитания детей несколько иначе, чем мамы. Отцовские методы уже давно стали предметом шуток, ведь мужчины гораздо более лояльны к детским выходкам, а неизбежно возникающие проблемы они стараются решать с изрядной долей юмора.
Мы в AdMe.ru обожаем шутки пап и уверены, что поступки 17 героев нашей подборки особым теплом отзовутся в ваших сердцах.
«Хотел взять пиццу на дежурство, но с утра торопился, и это совсем вылетело из головы. Реакция мамы и реакция папы»
«Папа возмущался: „Зачем Google и Facebook размывают левую верхнюю часть страницы?“ На самом деле у него просто оплавился монитор»
«Всего лишь провожу выходные дома с 3 детьми»
«Слишком шумно. Уровень звука достиг 95 децибел. Всего 10 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».
«Мой папа построил клетку для елки, чтобы защитить ее от кошки»
«Мой 4-летний ребенок захотел стать почтовым ящиком»
«Сегодня отец вернул мне язвительную открытку, которую я подарил ему на 42-й день рождения. Кармическая справедливость»
«Привет всем!
Ему 42, конечно.
Я уверен: что посеешь, то и пожнешь, если ждать достаточно долго.
Мы хотим привлечь внимание к этому, не так ли?
Счастливого 42-го дня рождения,
папа Роб.
От
Роба папы».
Наверное, у каждого есть такая история о папе и изменениях во внешности
Однажды мама с сестрой уехали к родне на свадьбу и оставили нас с папой. Мне было 14 лет, и я ужасно хотела покрасить волосы. Цвет получился ядерно-рыжий, но папа даже не заметил. Когда приехала мама и указала папе на мою голову, он очень удивился: «А разве не всегда так было?» © Анна Подколзина / AdMe
«Вот так мой папа режет лук»
Папа vs. Мама
«Ужин, который папа вызвался приготовить, получился слегка пугающим»
«Только что стал отцом и надел свой суперкостюм еще в роддоме»
«Папа повесил новую занавеску для душа. Я не уверен, как к ней относиться»
«Папин совет: просыпайтесь первым, чтобы вам достались остатки пиццы на завтрак»
«Мое семейство отказалось помочь мне уговорить папу надеть костюм соленого огурца. Но я все равно купил его и отправил ему. Знакомьтесь: Рик, мой отец»
Этот папа знает толк в пикапе
«Берите столько конфет, сколько хотите. Но если ваша мама одинокая и привлекательная, оставьте ее номерок. С любовью, ваш будущий папа».
«Мой папа красит дом и превращает остатки засохшей краски в произведения абстрактного искусства»
«Папа только что разобрался, как работает камера на 360 градусов. Горжусь им»
А какая любимая шутка у вашего папы?