17 пап, которые сокрушили быт своим беспощадным юмором

Папы подходят к вопросам семейного быта и воспитания детей несколько иначе, чем мамы. Отцовские методы уже давно стали предметом шуток, ведь мужчины гораздо более лояльны к детским выходкам, а неизбежно возникающие проблемы они стараются решать с изрядной долей юмора.

Мы в AdMe.ru обожаем шутки пап и уверены, что поступки 17 героев нашей подборки особым теплом отзовутся в ваших сердцах.

«Хотел взять пиццу на дежурство, но с утра торопился, и это совсем вылетело из головы. Реакция мамы и реакция папы»

«Папа возмущался: „Зачем Google и Facebook размывают левую верхнюю часть страницы?“ На самом деле у него просто оплавился монитор»

«Всего лишь провожу выходные дома с 3 детьми»

«Слишком шумно. Уровень звука достиг 95 децибел. Всего 10 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».

«Мой папа построил клетку для елки, чтобы защитить ее от кошки»

«Мой 4-летний ребенок захотел стать почтовым ящиком»

«Сегодня отец вернул мне язвительную открытку, которую я подарил ему на 42-й день рождения. Кармическая справедливость»

«Привет всем! Ему 42, конечно. Я уверен: что посеешь, то и пожнешь, если ждать достаточно долго. Мы хотим привлечь внимание к этому, не так ли? Счастливого 42-го дня рождения, папа Роб. От Роба папы».

Наверное, у каждого есть такая история о папе и изменениях во внешности

Однажды мама с сестрой уехали к родне на свадьбу и оставили нас с папой. Мне было 14 лет, и я ужасно хотела покрасить волосы. Цвет получился ядерно-рыжий, но папа даже не заметил. Когда приехала мама и указала папе на мою голову, он очень удивился: «А разве не всегда так было?» © Анна Подколзина / AdMe

«Вот так мой папа режет лук»

Папа vs. Мама

«Ужин, который папа вызвался приготовить, получился слегка пугающим»

«Только что стал отцом и надел свой суперкостюм еще в роддоме»

«Папа повесил новую занавеску для душа. Я не уверен, как к ней относиться»

«Папин совет: просыпайтесь первым, чтобы вам достались остатки пиццы на завтрак»

«Мое семейство отказалось помочь мне уговорить папу надеть костюм соленого огурца. Но я все равно купил его и отправил ему. Знакомьтесь: Рик, мой отец»

Этот папа знает толк в пикапе

«Берите столько конфет, сколько хотите. Но если ваша мама одинокая и привлекательная, оставьте ее номерок. С любовью, ваш будущий папа».

«Мой папа красит дом и превращает остатки засохшей краски в произведения абстрактного искусства»

«Папа только что разобрался, как работает камера на 360 градусов. Горжусь им»