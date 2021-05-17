17 отцов, которые для своих детей звезду с неба достанут, а то и весь небосвод

Папа — первый супергерой, который прикладывает всю свою любовь, смекалку и старание, чтобы подарить нам радость. Действительно счастливыми и богатыми родились те, у кого есть отцы, готовые сделать для ребенка многое, а порой почти невозможное.

Мы в AdMe.ru обожаем читать истории, полные доброты и теплых воспоминаний из детства, и уверены, что и вам они придутся по душе.

Вера в доброту бесценна

«Недавно я отправила папе фото крутой стойки для цветочных горшков, и он сделал мне такую же САМ на мой день рождения. У меня лучший папа на планете!»

З — забота

В детстве папа для меня и сестры сделал второй дверной звонок — на полметра ниже. Чтобы мы, вернувшись домой, могли дотянуться и позвонить в дверь как нормальные люди. Ни у кого такого не видела больше. Вот он заморочился. © Подслушано / Ideer

«Для меня как для отца это маленькая победа: я сделал своей дочери прическу, которая заставляет ее чувствовать себя королевой»

Папа — молодец

Однажды мы с папой пошли на американские горки «Халк», хотя он знал, что ему на них будет плохо. Он пожертвовал собой, потому что понимал, что я никогда не попаду на этот аттракцион без него. Когда мы спустились на землю, его лицо было совершенно бесцветным. Но я был счастлив, что мы прокатились. © SteveFrench12 / Reddit

«Надеюсь, моему ребенку понравятся животные»

Чего не сделаешь ради любимой дочки

Завтрак от папы

Маленькие поступки демонстрируют большую любовь

В детстве у нас в квартире зимой было очень холодно. И был у нас пылесос, который во время уборки нагревал воздух. Так вот папа каждый вечер часами пылесосил мою комнату, чтобы мне было тепло спать. И тепло, и чисто. © Подслушано / Ideer

«Формочка для печенья, которую я сделал для своего ребенка»

Так старался

«Я просто хочу похвастаться офисным столом, который сделал мой отец, потому что в декабре прошлого года он видел, как я с радостью собираю компьютер своей мечты»

Уделенное детям время никогда не забывается

Мой папа потратил все выходные на благоустройство сада на заднем дворе и строительство футбольных ворот из ПВХ-труб. Мы пользовались ими годами, так как играли почти каждые выходные. Может быть, мой отец не лучший, но все же довольно крутой. © boom_shaka_lakaa / Reddit

«Я сам сделал окно и дверь для кукольного домика моей дочери»

Есть нечто важнее любимых вещей

В детстве обожала груши. А жили мы очень бедно. Попросила их у папы, и на следующий день ела заветные фрукты. А потом узнала, что папа, чтобы купить те самые груши, разобрал любимый мотоцикл — единственное транспортное средство, что у нас было, — и продал какую-то деталь. © Подслушано / Ideer

«Японский папа проснулся рано, в 6, и приготовил для своей девочки обенто: у Инори в садике пикник»

«У меня не было цифр 2 и 7 для торта, так что... С днем рождения, сын!»