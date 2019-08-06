17 обычных вещей, которые мамы ошибочно считают безопасными летом

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Загорание, купание в водоемах, чистый воздух, витамины из свежих фруктов — лето создает все условия, чтобы ребенок набрался сил и оздоровился перед долгой зимой. Но при несоблюдении простых правил это изобилие может даже навредить.

Мы в AdMe.ru изучили частые ошибки родителей и составили список привычных действий, которые могут нести в себе опасность. Проверьте, возможно, их допускаете и вы.

1. Давать сок, когда ребенок хочет пить

Никакие соки, даже те, в которые не добавляют сахар, не в состоянии удовлетворить потребность организма в жидкости. В жару необходимо восполнять минеральный и солевой баланс, и на это способна только чистая вода. Выпив стакан сока, малыш может почувствовать, что пить больше не хочет, и откажется от воды, а после пары часов активных игр у него может случиться обезвоживание.

2. Оставлять одного в машине «буквально на 5 минут»

Ребенок уснул в дороге, и родители, решив его не будить, позволяют себе отлучиться на пару минут. Такие ситуации нередки, но крайне опасны. Автомобиль, оставленный на солнцепеке, похож на консервную банку, внутри него быстро растет температура и ощущается нехватка кислорода. Открытые на несколько сантиметров окна машины снижают температуру очень незначительно. Тело ребенка перегревается в 5 раз быстрее тела взрослого, так что нескольких минут в таких условиях малышу хватит для получения теплового удара.

3. Проводить весь день на воздухе

В особо жаркие дни лучшее время для нахождения ребенка на улице — утро и вечер. Многие думают, что сидеть в тени — отличный компромисс нахождению на солнце. Тень действительно помогает избавиться от жары, но не защищает от ультрафиолетового излучения. При температуре воздуха больше 32 °C рекомендуется находиться в помещении с 10:00 до 16:00. Это очень важно, потому что дети меньше потеют и их естественный способ понижения температуры тела еще не налажен.

4. Открывать окна настежь с москитными сетками

Даже самая прочная москитная сетка рассчитана на насекомых, а не на ребенка весом 10-15 кг. Стандартная ситуация: жарко, окна распахнуты на проветривание, сетка создает иллюзию защиты открытого оконного проема и мама не беспокоится за малыша. Но стоит отлучиться на пару минут — и этого будет достаточно, чтобы привлеченный шумом улицы ребенок полез посмотреть, что там происходит. Позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть створки, уберите мебель от окон и следите за ребенком в гостях: вы можете продумать все правила безопасности у себя в квартире, но не отвечаете за чужие дома.

5. Кататься без шлема и защиты

Нынешние мамы выросли в другом мире, где было не так много правил, связанных с безопасностью детей. Еще 25-30 лет назад было вполне обычным делом не носить шлем, когда катаешься на велосипеде, особенно если это происходит во дворе. Забудьте об этом и приучайте детей к использованию защиты для головы, чтобы избежать получения черепно-мозговых травм. Многие дети не хотят носить шлем, потому что они думают, что выглядят смешно. Самое эффективное правило, которое вы можете ввести: «нет шлема — нет езды». Очень важно быть последовательным при соблюдении этого условия. Помните, что родители — образец для подражания. Если ваши дети видят, что вы применяете шлем при использовании соответствующего спортивного инвентаря, то и они гораздо охотнее надевают его.

6. Спускаться с ребенком с горки

Важное правило: взрослым запрещено кататься на горке, держа малыша на коленях. Так как ребенок сидит первым, то он может от страха пытаться зацепиться ногами за бортики, но из-за веса взрослого он будет продолжать скользить вниз и таким образом может повредить ступню, лодыжку или даже бедро.

7. Покупать ребенку шлепанцы

При выборе пляжной обуви предпочтение часто отдается вьетнамкам. Но дети проводят большую часть лета, бегая и играя, и им нужна хорошая обувь, защищающая ноги от неожиданных травм и острых предметов, на которые они могут наступить, таких как стекло или гвозди. Легкие шлепанцы могут не спасти от повреждений. Требования к летней детской обуви озвучили специалисты: гибкая, но плотная подошва, ремни на липучках или шнурках, высокий задник. И конечно, натуральный, дышащий материал, позволяющий воздуху циркулировать.

8. Носить белую одежду в жару

Вещи, которые вы носите летом, обеспечивают разные уровни защиты от ультрафиолета: чем больше одежды покрывает тело, тем лучше ребенок защищен. Удивительно, но в солнечные дни нужно отдавать предпочтение одежде темных оттенков, так как она защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей лучше, чем одежда белого цвета.

9. Разрешать носить смешные солнцезащитные очки

Дети в возрасте до 10 лет подвергаются высокому риску повреждения кожи и глаз от ультрафиолетового излучения. Кожа на веках и вокруг глаз у малышей более нежная и уязвимая, чем у взрослых. Если вы действительно хотите защитить глаза ребенка солнцезащитными очками, то не стоит покупать дешевые модели с пластиком вместо стекла: они могут принести вред зрению. Выбирая аксессуар, ищите модель со стеклами, которые блокируют ультрафиолетовые лучи UVA и UVB на 100 %.

10. Накрывать коляску

Часто родители накрывают коляску со спящим внутри ребенком пеленкой или легким пледом, чтобы уберечь его от насекомых и жары. Пара провела эксперимент и показала наглядно, насколько жарко в коляске, которая накрыта даже самой тонкой тканью. Несмотря на то что тест самый простой, его результаты поражают. В коляску для примера уложили куклу и выкатили на задний двор, отвернув от солнца. За 14 минут температура в затененной части коляски с 23 °C поднялась до 35,1 °C. При этом на улице было всего 30 °C.

11. Раздевать в жару

Кажется, что нет лучшего способа охладиться, чем раздеться, но это правило с детьми не работает. Одевайте ребенка летом в свободную одежду из натуральных тканей — льна, хлопка, муслина. Это защитит не только от солнца, но и от укусов насекомых. Для пляжа подойдут специальные купальные костюмы с защитой от ультрафиолета. Они изготовлены из плотной ткани, которая блокирует вредные ультрафиолетовые лучи на 98 %. Облака не спасают от пагубных ультрафиолетовых лучей, поэтому малышам до 6 месяцев необходимо быть летом в головном уборе, даже если вы не видите на небе солнца.

12. Мыть ребенка ароматизированными средствами

В средства по уходу за ребенком часто включены полезные добавки — растительные экстракты, ароматные целебные масла. Летом их не стоит использовать. Сладкий запах может привлечь пчел и ос. В жаркий сезон лучше перейти на нейтральные моющие средства без запаха.

13. Использовать для купания веселые надувные игрушки

Такие плавательные средства опасны тем, что, используя их, ребенок не всегда может удержаться. Надувные дельфины, самолеты, крокодилы и прочие формы не фиксируют детей по краям, и если игрушка перевернется, то им будет сложно вернуться в исходное положение без посторонней помощи.

14. Включать фумигатор ночью

Детский организм чувствителен к токсичным парам, которые выделяет препарат от комаров. Производители не скрывают, что он способен оказывать на ребенка негативное действие: вызывать отек носоглотки, першение в горле. В качестве альтернативы появились специальные детские пластины и спирали. В их составе снижено содержание ядов и нет ароматических добавок. Но и их можно применять не менее чем за 2 м от детской кроватки. Лучший вариант — заранее включить фумигатор и вынуть его из розетки за 1,5 часа до сна.

15. Наносить солнцезащитный крем на пляже

Многие на пляже начинают мазать себя и детей солнцезащитными средствами только после того, как расправят свои подстилки и переоденутся в купальники. Однако крем на кожу следует наносить минимум за 20 минут до выхода из дома, так как ему требуется время, чтобы впитаться и начать действовать, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей уже с первых минут пребывания на солнце — по дороге на пляж.

16. Пользоваться влажными салфетками

Мамы часто протирают на прогулке детскими влажными салфетками соску, игрушки, фрукты для ребенка. Но этого делать не стоит, так как в их состав входят компоненты, не предназначенные для приема внутрь: ароматизаторы, масла, мыло, спирт. Во время прогулки лучше обрабатывать фрукты обычной водой из бутылки, а соску и игрушки — специальными салфетками или дезинфицирующим спреем.

17. Разрешать играть в песочнице без присмотра

Буквально в каждом дворе возле песочницы летом собирается детвора, а мамы с облегчением занимают скамейки рядом и отдыхают. Но нередко в песке можно обнаружить разные «сюрпризы», например осколки от битых бутылок, острые предметы. Перед тем как разрешить ребенку играть на улице, нужно тщательно проверить игровую площадку. Всегда берите с собой на прогулку антисептик и пластырь. Есть безопасная альтернатива для домашнего использования — кинетический песок необычного цвета.

Может быть, вы на собственном опыте можете дополнить наш список или поспорить с некоторыми пунктами?