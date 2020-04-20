17 нянь, которые не стесняются рассказывать истории из своей практики

Работаю няней в семье крупного бизнесмена. Сначала приходила несколько раз в неделю, потом стала жить у них. Глава семейства почти круглосуточно на работе, его жена ничего, кроме шмоток, спа и фитнеса, не замечает. Вчера их 5-летний сын стащил деньги из сейфа отца, пришел ко мне и сказал, что мы должны сбежать куда-нибудь. Деньги сразу вернула, но, как ему объяснить, почему я люблю его больше, чем родная мать, не знаю... © unknown author / ideer

Сколько бы вы взяли за 2 лишних «детей», няни? Они приучены к горшку, но от них много беспорядка, они требуют много внимания и задают миллион вопросов. Им 55 и 67 лет, если это как-то поможет делу. © Xility/ Reddit

Эх, а семья, в которой я работаю, не использует пакеты из магазинов для мусора. А еще они уходят из дома на весь день и оставляют свет включенным! Я в шоке от того, сколько денег они тратят на свет! © sassyysaraahh / Twitter

Отец ребенка работал в компании, которая занималась производством спортивной одежды, в том числе спортивных бюстгальтеров. Каждый год им нужно было тестировать новые модели, и компания отправляла экземпляры женатым сотрудникам. Его жена была беременна и не могла участвовать в примерке, поэтому он привел меня в гостиную, налил чаю и спросил: «Какой у вас размер бюстгальтера? Я знаю, что мы вам за это не платим, но не могли бы вы попробовать поносить эти спортивные бюстгальтеры? Можете потом оставить их себе». Это была не шутка, я действительно получила всю эту одежду. © pineappleprincesspie / Reddit

У семьи, где я работаю, есть крошечная собака, которую мама семейства презирает. Собака ведет себя нормально, просто женщина не любит животных. У них дома на диване лежат две пушистые подушки. Собака любит валяться на них и, конечно, оставляет шерсть и вмятины. Мне так жалко щенка: я знаю, что его будут ругать. Поэтому, когда я слышу, что мама ребенка возвращается домой, я несусь к дивану, чтобы поправить подушки. И буду делать так дальше. © pineappleprincesspie / Reddit

Просматриваю вакансии. В одной из них первой строчкой написано: «Наша дочь, мой первый ребенок, очень развита для своего возраста». Да, все ничего, только ей 7 недель. © Siatri / Reddit