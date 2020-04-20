17 нянь, которые не стесняются рассказывать истории из своей практики
Некоторые родители нанимают няню, когда на самом деле им нужен укротитель львов, уборщица и психолог в одном лице. Но, несмотря на все сложности, многие няни любят свою работу и не готовы менять ее ни на что другое.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории женщин, которые сидят с чужими детьми. Осторожно: в некоторые из них сложно поверить.
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Однажды, когда я сидела с детьми, ко мне пришла их соседка и попыталась оставить мне еще и своих детей — без платы за услугу. Она объяснила это тем, что я и так уже сижу с детьми и еще парочка мне не помешает. А еще она хотела, чтобы я накормила ее детей. © CaptDeliciousPants / Reddit
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Уложила ребенка спать, присела отдохнуть. Подходит его мама и спрашивает:
— Вы ищете чем заняться?
— Нет, я отдыхаю.
После этого ответа она пялилась на меня еще целую минуту. © throaway22io/ Reddit
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Я была в гостиной и смотрела за ребенком, когда вдруг услышала мужской голос, который сказал мне: «Привет». Кроме меня и детей, дома никого не было. Я проверила входную дверь, поднялась к детям, чтобы удостовериться, что все в порядке. Потом спустилась вниз и услышала голос из столовой: «Привет, я Армандо». Да, у них был просто ужасный попугай! © unknown author / Reddit
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Я няня со стажем, люди предлагают мне за работу хорошие деньги. Но я не смогла отказать немой матери-одиночке. Она попросила, чтобы я приходила на пару часов и говорила с ее дочкой. Женщина боялась, что та без общения не сможет вырасти нормальным человеком. Работаю бесплатно, жаль малышку. © unknown author / ideer
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Каждая няня хоть раз думала, что она самая плохая няня в мире, но я вас успокою: самая плохая — я. Так сказала маленькая девочка, за которой я присматриваю, потому что я не разрешила ей вылить яблочный сок на собаку. © Thechoosingestbeggar / Reddit
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На работе завязался роман с начальником, познакомилась с его 9-летней дочерью от первого брака, быстро нашли с ней общий язык. Ходили втроем в музеи, на концерты, как настоящая дружная семья. Познакомил со своей мамой, с дочкой стали подружками, строила планы на будущее. Но все мечты рухнули, когда на свой день рождения он представил меня друзьям и его новой пассии как просто НЯНЮ его дочери. © unknown author / ideer
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Я работаю няней. Укладывала спать ребенка, и он попросил что-нибудь спеть для него. Ну я тихим и спокойным голос запела: «Сентя-я-ябрь гори-и-ит, уби-и-ийца плачет, но он не смо-о-ог поступить иначе». Уснул за три минуты, спал крепким сном. © DaraPashkevich / Twitter
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Я работаю няней. Недавно услышала первое слово ребенка — «бегемот». Родителям не расскажу: некоторые вещи лучше держать в секрете. Они расстраиваются, когда узнают, что свои первые слова дети сказали не им. © positivityfox / Reddit
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Няни часто сталкиваются с проблемой, когда дети едят ИХ еду, принесенную из дома. Я не профессиональная няня, но как-то сидела с 6-летней девочкой. Она спросила, что я ем. Это был ананас. Малышка сказала, что никогда раньше его не пробовала, и попросила кусочек. Я рассказала об этом ее маме, а та ответила, что девочка ест ананасы довольно часто. Тогда я поняла, что она просто хотела съесть мою вкусненькую еду. © Kacidillaa / Reddit
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Я няня 2 детей. Наша любимая игра довольна странная: я заворачиваю их в одеяло и завязываю веревкой, а они пытаются выбраться. Им жутко нравится, но я боюсь того дня, когда их родители случайно зайдут в дом не вовремя и увидят своих детей связанными на полу. © CrayonTehSanuki / Reddit
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Работаю няней в семье крупного бизнесмена. Сначала приходила несколько раз в неделю, потом стала жить у них. Глава семейства почти круглосуточно на работе, его жена ничего, кроме шмоток, спа и фитнеса, не замечает. Вчера их 5-летний сын стащил деньги из сейфа отца, пришел ко мне и сказал, что мы должны сбежать куда-нибудь. Деньги сразу вернула, но, как ему объяснить, почему я люблю его больше, чем родная мать, не знаю... © unknown author / ideer
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Сколько бы вы взяли за 2 лишних «детей», няни? Они приучены к горшку, но от них много беспорядка, они требуют много внимания и задают миллион вопросов. Им 55 и 67 лет, если это как-то поможет делу. © Xility/ Reddit
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Эх, а семья, в которой я работаю, не использует пакеты из магазинов для мусора. А еще они уходят из дома на весь день и оставляют свет включенным! Я в шоке от того, сколько денег они тратят на свет! © sassyysaraahh / Twitter
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Отец ребенка работал в компании, которая занималась производством спортивной одежды, в том числе спортивных бюстгальтеров. Каждый год им нужно было тестировать новые модели, и компания отправляла экземпляры женатым сотрудникам. Его жена была беременна и не могла участвовать в примерке, поэтому он привел меня в гостиную, налил чаю и спросил: «Какой у вас размер бюстгальтера? Я знаю, что мы вам за это не платим, но не могли бы вы попробовать поносить эти спортивные бюстгальтеры? Можете потом оставить их себе». Это была не шутка, я действительно получила всю эту одежду. © pineappleprincesspie / Reddit
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У семьи, где я работаю, есть крошечная собака, которую мама семейства презирает. Собака ведет себя нормально, просто женщина не любит животных. У них дома на диване лежат две пушистые подушки. Собака любит валяться на них и, конечно, оставляет шерсть и вмятины. Мне так жалко щенка: я знаю, что его будут ругать. Поэтому, когда я слышу, что мама ребенка возвращается домой, я несусь к дивану, чтобы поправить подушки. И буду делать так дальше. © pineappleprincesspie / Reddit
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Просматриваю вакансии. В одной из них первой строчкой написано: «Наша дочь, мой первый ребенок, очень развита для своего возраста». Да, все ничего, только ей 7 недель. © Siatri / Reddit
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Как-то я отправилась в ванную из-за «женских дел». Начала шуршать упаковкой, а ребенок, за которым я присматривала, из-за двери крикнул мне: «Я слышу, что ты там ешь конфеты!» Это сделало мой день! © HalleysComet5 / Reddit
А какие забавные истории происходили, когда вы сидели с детьми?
Фото на превью HalleysComet5 / Reddit