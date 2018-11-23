17 креативных лайфхаков для родителей

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«Мы гуляли рано утром, и моя дочь спросила меня, куда исчезает каждое утро луна. Я ответил, что она отдыхает на небесах вместе с папиной свободой», — вот что говорит актер Райан Рейнольдс о том, каково быть родителем.

Мы в AdMe.ru подготовили варианты ответов на детские вопросы, а также лайфхаки для родителей, которые помогут в трудных ситуациях. Не забудьте посмотреть бонус, который мы добавили для вас в конце статьи.

1. Если ваши дети боятся монстров под кроватью, сделайте для них такой спрей. Пусть побрызгают им под кроватью перед сном

2. Метод, который позволит вашим детям принимать лекарства без истерик и плача

3. Простой способ отличать правый ботинок от левого

4. А вот хорошая идея песочницы, которая защищает от солнца

5. Даже если у вас ремонт, можно придумать, как не оставлять ребенка без присмотра

6. Прекрасный способ есть мороженое так, чтобы не запачкать руки

7. Игра «Руки на кружок» — неплохое решение для того, чтобы ваши дети оставались в безопасности, пока вы разгружаете багажник

8. А это хороший способ оградить ребенка от ярких солнечных лучей

9. Удлиненный смеситель для детей

10. Кресло для ребенка своими руками, если он получил травму и не может ходить

11. Если прикрыть пружины батута поролоном, ваши дети не поранят о них пальцы

12. Сшейте вместе 4 подушки — и переносная кроватка готова

13. Вот так можно обезопасить ребенка на пляже

14. А это удобный способ пользоваться розетками с защитой от детей

15. Осколок можно удалить безболезненно с помощью соды и воды. Нанесите смесь и подождите пару минут

16. Старые фломастеры снова можно использовать, если подержать стержень в спирте в течение 15 секунд

17. Отличный лайфхак, чтобы ковер не скользил по полу

Бонус: некоторые родители уверены, что если к воспитанию подходить с юмором, то у ребенка будет настоящее счастливое детство

Вот очень смешной способ разыграть ваших детей прямо с утра

А так можно разрушить их веру в сладкое

«Я попросил у своего папы $ 10 на карманные расходы. Он ответил: „Конечно, возьми деньги в верхнем ящике стола“»

Как «заставить» детей сделать вам массаж спины

Кажутся ли вам эти лайфхаки креативными? Есть ли у вас подобные советы для родителей? Делитесь ими в комментариях!