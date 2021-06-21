17 историй пользователей о том, как они вдруг осознали, что перед ними «тот самый» человек

Когда главные герои романтических фильмов впервые встречаются, возникшее между ними чувство кинематографисты передают с помощью замедленной съемки и драматичной музыки на фоне. Однако в реальной жизни нет никаких общих маркеров, которые бы указывали, что перед нами «тот самый» человек. Потому каждая история любви уникальна.

Пользователи сети ответили на вопрос, какой случай побудил их прийти к выводу, что они встретили человека для создания семьи. Мы в AdMe.ru всей редакцией умиляемся их историям.

Мы купались в озере и увидели в воде божью коровку. Он осторожно поднял ее и посадил к себе на плечо, чтобы она могла высохнуть и улететь. Я больше не встречала никого, кто так же трепетно относился бы к братьям нашим меньшим. © tinypiecesofyarn / Reddit

Мы с мужем обсуждали литературу, и он сказал: «Я бы хотел, чтобы мы жили во времена Джейн Остин, наряжались, ходили на балы и прочее».

Лишь тот факт, что он осмелился признаться в чем-то подобном, был для меня просто вау. В этот момент я поняла, что хочу, чтобы он был рядом всегда. Мы вместе уже 12,5 лет, и то ли еще будет. © measureinlove / Reddit

Лишь тот факт, что он осмелился признаться в чем-то подобном, был для меня просто вау. В этот момент я поняла, что хочу, чтобы он был рядом всегда. Мы вместе уже 12,5 лет, и то ли еще будет. © measureinlove / Reddit На тот момент мы с моим будущим супругом встречались всего несколько месяцев. Я работала в мужском коллективе, и прямо на работе у меня неожиданно начались месячные.

Я сидела за своим столом в панике. От моего места до выхода нужно было пройти не менее 10 м вдоль рабочих мест коллег. Они бы точно все увидели. И тут раздался звонок. Мой парень решил узнать о моих планах на вечер, но я была так расстроена, что не могла говорить. Я повесила трубку и написала ему о случившемся. Он поехал ко мне домой, представился родителям (они даже еще не были знакомы). Затем прошел в мою комнату, взял сменную одежду, белье, тампоны и приехал в офис. Он проводил меня до туалета, закрывая собой сзади, и даже захватил сумку для испачканных вещей, которую после забросил обратно.

Вечером он встречал меня у себя дома с широкой улыбкой и едой навынос. © fiestymcknickers / Reddit

Первое свидание. Я пытался произвести на нее впечатление и повел в неплохой ресторан в пятницу вечером. Туда была длинная очередь, мы прождали бы не менее часа. И тут она поворачивается ко мне и говорит: «Давай закажем пиццу и посмотрим дома кино». И вот уже 10 лет мы устраиваем свидания с фильмом и пиццей. © eboppterp / Reddit

Мне вырезали аппендикс, и я только что пришла в себя. Перед собой я увидела родителей и своего молодого человека. Мы только начали встречаться. Я была еще очень слаба, и посетителей попросили уйти. Когда моего парня выводили, у него было такое выражение лица, которое просто разбивало мне сердце. Именно тогда я поняла, что этот мужчина всегда будет рядом со мной. Мы вместе уже 7 лет, из них 4 года женаты. © Daylar17 / Reddit

Она уронила свежеприготовленный жареный сыр на мокрую террасу коттеджа, в котором мы находились. Подняла его, встретилась со мной глазами и откусила. Можно сказать, это была любовь с первого укуса. © FriskyNewt / Reddit

Мой парень отвез нас с подругой в McDonald’s. Он еще не знал о моих странных пищевых привычках. Я взяла куриные наггетсы и начала надкусывать каждый из них, после чего возвращала на место. Моя подруга увидела эту картину и спросила: «Что, черт возьми, ты делаешь?»

И тут парень выдает: «Я понял!» Он поворачивается к нам и говорит: «Ты откусываешь от каждого, чтобы узнать, какое там мясо. Сперва ты съешь темные, а белые оставишь „на десерт“». Я сидела в шоке. Мало того, что именно это я и делала, так он еще и сказал так, как говорили мы с сестрами в детстве. Нам недоставало еды, поэтому, если было что-то особенно вкусное, мы оставляли это «на десерт» и ели в последнюю очередь.

Я сразу поняла, что этот человек чувствует меня, хотя знает всего ничего. Мы вместе уже 27 лет и по сей день любим друг друга. © Drachenfuer / Reddit

Я принесла новые шнурки для своих рабочих ботинок и с трудом вдевала их. Мой бойфренд взял их у меня и, не сказав ни слова, начал шнуровать обувь. Она так сильно воняла, что я чувствовала ее запах в другой стороне комнаты. Он сказал, что все в порядке. Тогда я решила, что выйду за него замуж, если он позовет, и несколько лет спустя он сделал это. © Retrosonic82 / Reddit

Спустя год после свадьбы произошло событие, после которого я убедился, что сделал правильный выбор. Выходя с покупками из магазина, мы с женой увидели плачущего у входа маленького мальчика лет 4. Все проходили мимо, но только моя супруга присела на корточки и спросила, что случилось. Он потерял маму.

Родительница вскоре нашлась, но сам факт, что жена оказалась единственной, кто остановился ради мальчика, дает мне понимание, что я должен ее беречь. © Joss_Card / Reddit

Родительница вскоре нашлась, но сам факт, что жена оказалась единственной, кто остановился ради мальчика, дает мне понимание, что я должен ее беречь. © Joss_Card / Reddit Мы были знакомы около 2 недель. Гуляли. Я резко остановилась и выдала: «C той стороны нападают зомби. Твои действия?» Он секунду подумал, а затем спросил, умеют ли зомби плавать. Я ответила, что нет. И он изложил подробный план действий, который был очень похож на мою версию ответа на этот вопрос. Я и прежде об этом спрашивала других, но слышала «Ты серьезно?» или «Я не знаю». Это был момент, когда мой теперь уже муж выделился на фоне остальных. © GamerMamaWithCats / Reddit

Мы встречались 10 месяцев. Я подарила ему билеты на музыкальный фестиваль, где должны были выступать несколько его любимых артистов. Мы поели суши, и примерно через 1,5 часа после трапезы заняли свои места на мероприятии. И тут меня начало тошнить. Я побежала в уборную, а потом еще раз. Из-за отравления мы вынуждены были поехать домой. Уходили во время выступления первой группы и вместо концерта всю ночь смотрели телевизор. Парень ни разу не пожалел об этом. Его волновало лишь мое благополучие. Прошло 4 года. Еще не женаты, но уже обсудили, что хотим расписаться. © MiS_Schuey / Reddit

Мы были во 2-м классе, и я только что прочел книгу о вампирах.

Красивая девочка с длинными волосами подошла спросить, что я читаю. Я был не самым общительным, поэтому просто зашипел на нее. По крайней мере, я думал, что так шипят вампиры. Но это больше было похоже на драную кошку.

Ей следовало сбежать, но вместо этого она сказала: «Звучит интересно!» И тоже прочла эту книгу, чтобы узнать, как нам справляться со своей силой, когда мы станем вампирами.

Мы уже 10 лет женаты, хотя вампирами так и не стали. Хм, хотя насчет нее не уверен: не стареет. © Malakoji / Reddit

Красивая девочка с длинными волосами подошла спросить, что я читаю. Я был не самым общительным, поэтому просто зашипел на нее. По крайней мере, я думал, что так шипят вампиры. Но это больше было похоже на драную кошку. Ей следовало сбежать, но вместо этого она сказала: «Звучит интересно!» И тоже прочла эту книгу, чтобы узнать, как нам справляться со своей силой, когда мы станем вампирами. Мы уже 10 лет женаты, хотя вампирами так и не стали. Хм, хотя насчет нее не уверен: не стареет. © Malakoji / Reddit Мы с молодым человеком покупали сэндвичи. Меня спросили, хочу ли я добавить горчицу или майонез. Я сладко улыбнулась и ответила: «Горчицу, пожалуйста, майонез мне нельзя. Мой парень сказал, что бросит меня, если я растолстею». Конечно же, это было ложью.

Мой спутник не растерялся, погладил меня по животику и выдал: «Да ладно, детка, теперь же ты ешь за двоих!» Беременной я не была.

В этот момент я поняла, что это он. Мы нашли друг друга. © Jennafoofer / Reddit

Мы были знакомы 4 месяца. Она нервничала, когда знакомила меня со своим 2-летним сыном. А я увидел его и понял, что мне суждено стать ему отцом. Сейчас пасынку 9 лет, он носит мою фамилию, а также у него появился младший брат, которого он обожает. Она мой лучший друг. Благодаря им моя жизнь не бесцельна. © iskarjarak27 / Reddit

Нам было по 18, и мы поехали отдыхать. Ни один из нас тогда не думал о браке. Мы собирались поступать в разные колледжи. Но нас ждала поездка на море и симпатичный номер с небольшой кухней.

Утром мы сели завтракать и вдруг поняли, что забыли напитки. Моя девушка пошла за молоком. Вернулась, налила 2 стакана и... осталась стоять с кувшином в руках. Не придавая этому значения, я выпил молоко. И тут она взяла и снова наполнила мой стакан.

Как она узнала, что я всегда пью 2 стакана молока за завтраком? Я не говорил ей этого прежде. Но когда спросил, она сказала, что просто догадалась.

Это может показаться мелочью, но с того момента я начал обращаться в женатого парня. Она знает меня лучше, чем я сам. 27 лет спустя я счастлив, что она налила тогда еще один стакан молока. © Nihilwhal / Reddit

Утром мы сели завтракать и вдруг поняли, что забыли напитки. Моя девушка пошла за молоком. Вернулась, налила 2 стакана и... осталась стоять с кувшином в руках. Не придавая этому значения, я выпил молоко. И тут она взяла и снова наполнила мой стакан. Как она узнала, что я всегда пью 2 стакана молока за завтраком? Я не говорил ей этого прежде. Но когда спросил, она сказала, что просто догадалась. Это может показаться мелочью, но с того момента я начал обращаться в женатого парня. Она знает меня лучше, чем я сам. 27 лет спустя я счастлив, что она налила тогда еще один стакан молока. © Nihilwhal / Reddit Она подарила мне цветы. 30-летнему мужчине. Приняла решение подарить цветы. Никакого повода, просто подумала, что мне нужно знать о ее чувствах. © IveKnownItAll / Reddit

Последний выпуск «Игры престолов» вышел в эфир в День матери. Мой парень очень фанател от сериала, но отложил просмотр, чтобы прийти ко мне, приготовить ужин и послушать о моей маме, которая умерла несколько лет назад. Для меня это очень тяжелый день, и он решил поддержать меня, хотя с мамой даже не был знаком. © kipobaker / Reddit