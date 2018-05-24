17 историй о людях, которые точно знают, как не заскучать в браке

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Семейная жизнь часто полна неурядиц и бытовых проблем, из-за чего порой кажется, что даже нечего вспомнить и рассказать потомкам. Но если посмотреть со стороны, то в любой семье найдутся веселые истории, над которыми всем вместе можно посмеяться за обеденным столом.

AdMe.ru собрал рассказы о мужьях и женах пользователей Pikabu, «Палаты № 6» и «Подслушано», которые точно войдут в семейные анналы.

У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали... @generalfox

Иду по делам, впереди идет пара: муж и жена, лет за 40. Муж все время обнимает жену и кормит конфетами. Через примерно 20 метров они обнимаются и жена выдает: «Ты такой милый, когда жрать хочешь».

Не убирали в квартире почти месяц... Муж без претензий говорит: «Дорогая, давай полы хоть помоем... а то подъезд запачкаем...»

Не представляю, каким мой муж будет в старости, если сейчас он спрятал домашнее вино, записал «место нычки» в ежедневник и теперь ищет ежедневник.

Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь стакан сахара». Папа: «А не многовато?» Мама: «Нет, все под контролем». Слышен шум миксера. Вдруг папа выключает миксер и обиженно говорит: «Ты ведь меня обманываешь, мы ведь не рыбный пирог делаем? А я тебе до последнего верил!» @rusvod17

Были с женой на вылазке на природе. Все как водится — шашлычок, брынза в лаваше, грибочки, пивко, коньячок... Возвращались как два полных бочонка. Идем по тропинке, слышим сзади топот, оборачиваемся — какой-то парень бежит (молодой, в шортах и майке). Мы посторонились, уступая дорогу, и жена мне говорит: «Мы тут пьем с тобой, а люди вон, видишь, спортом занимаются...» Парень, пробегая мимо, услышал эту фразу, на ходу оборачивается и отвечает нам: «Да не, я за пивом!» И дальше побежал. Действительно, пройдя сотню метров, мы обнаружили его возле киоска набирающим пиво на разлив в баклагу. @TrommVain

Как-то вечером смотрим с мужем ТВ, рядом бегает пухлый полуторагодовалый сынишка, визжит, прыгает, смотрю на него со счастливой улыбкой и задаю мужу (двухметровый дрищ) вопрос: «Ты когда-нибудь думал, что у тебя будет жирненький ребенок?» На что последовал ответ: «Я никогда не думал, что у меня будет жирненькая жена!» Вечер испорчен, муж побит.

Так получилось, что мои родители в разводе, у каждого второй брак — мама с отчимом, папа с новой женой. Все четверо с удовольствием нянчатся с моей единственной дочерью. Мы с мужем разошлись по-хорошему, дочь общается и с ним, и с его родителями, тоже с четырьмя, по той же причине. Итого у дочери четыре бабушки и четыре дедушки. И вот я выхожу второй раз замуж. У моего второго мужа родители в разводе, вторые семьи. Моя дочь первая и единственная внучка у 12 бабушек и дедушек!

Работал в ЦУМе продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет 4–5. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья. @sanchezzzco

Когда я была маленькая, родители купили рыжий «Москвич-412». Для того чтобы самим поехать на море. И вот настал день Х. Мы уже довольно далеко отъехали от дома, и он заглох. Папа вышел из машины и пошел выяснять, в чем дело. Прошел час, другой, уже темнело, отец был вне себя от ярости. Пригрозил «Москвичу», что сдаст его в лом и купит «Волгу». Мама, у которой тоже были права и больше стаж вождения, чем у папы, решила посмотреть, в чем дело. Оказалось, что кончился бензин. Всю дорогу до моря отец молчал.

Дома остался торт с предыдущего праздника. И на следующий день мы с братом его полностью съели. К вечеру, когда пришли родители с работы, папа достает кусочек торта с верхней полки холодильника и говорит маме: «Я знал, что дети все съедят, поэтому спрятал кусочек тебе».

Родители купили машину. Голубую. Ну, это я вижу ее голубой. Мама говорит, что она светло-зеленая, сестра — что она серо-голубая с зеленым отливом. А папа загадочно хихикает и прячет от нас документы на нее. Что там, черт возьми, за цвет прописан?!

У каждого мужика свои приколы: рыбалка, качалка, компьютерные игры и т. п. А мой муж выучился офигительно похоже имитировать мяуканье кота. Поначалу шутил над друзьями и коллегами: изображал мяуканье и наблюдал, как они ищут кошку в кабинете или в машине, а теперь переключился на «носителей». И его главное «достижение» — сколько кошек и собак ему поверило! Рассказывал сегодня взахлеб, как полчаса «общался» с кошкой за гаражами. И смешно, и уже не очень.

Беременная, 5-й месяц. С мужем мы любители кино про гангстеров. Смотрим очередную сагу, я волнуюсь за сюжет и выдаю: «Надо было ему хотя бы кисть отрезать!!!» Муж поворачивается и говорит: «Это кто у нас тут? Пузатый Аль-Капоне?!» Долго вместе ржали.

С момента появления второго ребенка в семье мы с мужем постоянно доказываем друг другу, кто больше устал сегодня, чтобы выяснить, кто идет забирать из садика или же отводить в секции и т. д. Дома остается тот, кто убедительнее устал.

Мы молодые родители 4-летнего сына и 2-летней дочери. Оба работаем, пытаемся жить полной жизнью, и из-за этого очень мало времени на сон. Муж встал по будильнику, поставил чайник (со свистком) и случайно заснул на кухне. Вот и мне пришло время вставать, захожу я на кухню и вижу, что муж вместо того чтобы умываться, спит. В этот момент свистит чайник, а муж его утешает: «Тш, тш, тш, не плачь!» Я, еле сдерживаясь: «С ним это не сработает».

У меня очень странные соседи. Муж и жена, лет по 20. Муж тоненький, худенький, маленький. Жена большая, крупная, высокая очень. Постоянно ссорятся, то в подъезде что-то не поделят, то дома кричат и кидают что-то. Но постоянно вечером сидят на скамейке, когда заходит солнце... и обнимаются. Но после того как я увидела, что мужчина висит на балконе и держится за прут, пытаясь как-то упросить жену помочь ему подняться, думала, что больше они никогда не будут вместе. Но, выглянув в окно вечером, увидела их, сидящих в обнимку, и поняла — вот она, настоящая любовь!