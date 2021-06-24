17 человек рассказали о том, как меняется жизнь после усыновления ребенка

Мальчик из Украины родился с заячьей губой, и его оставили в роддоме. Над ним все смеялись. Когда других детей из детдома вывозили летом на Черное море, его отправляли в больницу. Неизвестно, как сложилась бы судьба малыша, если бы его не усыновила многодетная семья из Америки. Сейчас у Джины и Пола Бриггс 6 родных детей и 32 усыновленных, а этому «мальчишке», который давно избавился от своего недостатка, уже больше 30 лет.

Следующие истории, которые решила опубликовать редакция AdMe.ru, показывают, что усыновление детей — это всегда подвиг и немалый труд. Но любовь, доброта и терпение решают многое.

У меня на воспитании парень-подросток. Вырвала его с боем из неблагополучной семьи. Когда он еще жил там, он заболел, и я привезла ему и его сестре огромный мешок сладостей, фруктов и овощей. Его родная мама все забрала и спрятала — как сказала, от отчима. Позже выяснилось, что парню вообще ничего не доставалось, все съедалось его сестрой и мамой. Когда он стал жить с нами, он приходил на кухню и потихоньку набивал карманы конфетами и фруктами. Я долго плакала, когда поняла это. Но потом я научила его так не делать. Если он что-то хочет, можно купить. Потребовалось время, чтобы он почувствовал себя любимым и нужным. © Majja Borgwardt / Facebook

Когда он стал жить с нами, он приходил на кухню и потихоньку набивал карманы конфетами и фруктами. Я долго плакала, когда поняла это. Но потом я научила его так не делать. Если он что-то хочет, можно купить. Потребовалось время, чтобы он почувствовал себя любимым и нужным. © Majja Borgwardt / Facebook В далеком 2013 году я была беременна первой дочерью. На последних неделях мне стали сниться сны о моем ребенке. А ближе к родам приснилось, что я иду по какому-то пирсу, на руках несу месячную девочку. Точно знаю, что это моя дочь. За правую руку меня держит 2-летняя девочка, тоже моя дочь! Мы идем не спеша, смотрим вдаль. В голове отложилась картинка красивого розово-оранжевого заката... На пирсе слева сидит темноволосая девочка лет 8–10. Она сказала: «Мама, ну что вы так долго?! Я заждалась!» Я не знала, что этот сон был вещим. Спустя 6 лет мы забрали Полину жить к нам. Та самая темноволосая девочка. © nastmel / Pikabu

«Спустя полтора года с момента, как меня удочерили. Моя мама и я».

16 лет назад я усыновила мальчика 4 лет. Стала матерью-одиночкой. Жили мы вдвоем вполне счастливо, пока моему сыну в 11–12 лет не рассказали об усыновлении. Он пришел домой, рыдая. Дома мне удалось его убедить в обратном: он был слишком мал для принятия этого. Правду он узнал от меня в 20 лет, в разговоре о его раскрывшейся зависимости. Я дала ему информацию о его биологической матери и предоставила выбор. Всю ночь он проплакал у себя в комнате, я — у себя. А наутро он сказал мне: «У меня есть единственная мама. Это ты. Никакая другая мне не нужна!» После этого он навсегда оставил свою дурную привычку. © Татьяна Пати / Facebook

После этого он навсегда оставил свою дурную привычку. © Татьяна Пати / Facebook В прошлом году я усыновил 5-летнего аутичного мальчика с серьезными нарушениями речи. Его мама была психически больной, а он вел беспризорный образ жизни, прежде чем попал под опеку. Когда его нашла полиция, был ноябрь, а он бродил по улице в одном подгузнике. Сейчас я люблю его до безумия. Мне всего 27 лет, и мне приходится отказываться от многого, чтобы быть папой: малыша нельзя взять в магазин или в шумное многолюдное место, ему трудно найти няню. Но я ни на секунду не пожалел о том, что усыновил его. © meepmopmeepmop / Reddit

Я взяла на удочерение девочку из Азии 6 лет — примерно столько же было моей биологической дочери. Эта девочка необычайно прилежна, но склонна скрывать свои эмоции. Она хорошо училась в школе, окончила хороший вуз и вышла замуж за отличного парня. Но настояла на том, чтобы сохранить мою фамилию, потому что «получить ее было так сложно». Сейчас она все так же не показывает эмоций и просто идет вперед. Но я горжусь ею и очень ее люблю. © Pablo-on-35-meter / Reddit

Соседи, которым было за 30, долго не могли завести ребенка и усыновили 4-летнего мальчика. Его звали Славиком. Бабушки у подъезда горячо пообсуждали эту новость и утихли. Прошло 3 года, соседка родила девочку. Как-то раз шел Славик домой, и тут одна бабка кинулась к нему и давай причитать:

— Бедный ты мой, сиротинушка, как же тебе не повезло!

Славик немного обалдел и спросил, в чем дело. Бабка в ответ:

— У твоих родителей-то приемных теперь родная дочка есть, а тебя в детдом отдадут.

Дальнейшие вопли и плач слышали все жители дома. Когда папа Славика прибежал, чтобы объяснить бабкам, что не следует так делать, им было все равно. А Славик вырос нормальным человеком, работает, женился, у него 2 детей. © Puhpuhpuh / Pikabu

— Бедный ты мой, сиротинушка, как же тебе не повезло! Славик немного обалдел и спросил, в чем дело. Бабка в ответ: — У твоих родителей-то приемных теперь родная дочка есть, а тебя в детдом отдадут. Дальнейшие вопли и плач слышали все жители дома. Когда папа Славика прибежал, чтобы объяснить бабкам, что не следует так делать, им было все равно. А Славик вырос нормальным человеком, работает, женился, у него 2 детей. © Puhpuhpuh / Pikabu Мы старшую дочь взяли, когда ей было 8,5 лет. Свекровь, да и моя мама, ворчали, что у нас ничего не получится, но девочку не обижали. Сейчас Нике 16,5. Она досрочно окончила школу и учится на 1-м курсе университета, выбрала специальность врача. Бабушки уже давно забыли, что она им неродная, и наперегонки балуют любимицу. А мы... Она наша жизнь, как и младшие двойняшки, которые у меня родились. © Марина Руссовская / Facebook

«Узнала, что меня усыновили. Но окончила школу на год раньше, выиграла стипендию и стала лучшей студенткой года».

У моего директора Гали не стало единственного сына. Она очень переживала, даже все зубы «легли» на нервной почве. Решили они с мужем взять ребенка под опеку. В одном из детдомов увидели девочку. «Ну вот моя, и все», — говорила Галя о ней. Познакомились с малышкой, поговорили, и муж за голову схватился: у той есть подружка, без нее уходить не хочет. А как поднимать обеих в 52 года? Но решились. Уже много лет прошло, прекрасные девчонки, маму с папой очень любят. Старшая выучилась, работает, младшая пока учится. И хотя поначалу было трудно — девчонки были с кучей болячек, — но сейчас родители не представляют, как бы жили без них. © Елена Невидицина / Facebook

Познакомились с малышкой, поговорили, и муж за голову схватился: у той есть подружка, без нее уходить не хочет. А как поднимать обеих в 52 года? Но решились. Уже много лет прошло, прекрасные девчонки, маму с папой очень любят. Старшая выучилась, работает, младшая пока учится. И хотя поначалу было трудно — девчонки были с кучей болячек, — но сейчас родители не представляют, как бы жили без них. © Елена Невидицина / Facebook Мы с женой уже немолоды, поэтому решили усыновить ребенка постарше. К нам попала проблемная 13-летняя девочка. Она злилась на весь мир, на свою биологическую маму, орала моей жене, что ненавидит ее. Временами мы думали все бросить, но задавали себе вопрос: а если бы она была нашим ребенком? И продолжали бороться за нее. Прошло полтора года. Мы куда-то ехали, и вдруг эта девочка сказала: «Я не хочу возвращаться к моей биологической маме. Я хочу, чтобы ты был моим папой». И я, взрослый мужчина, заплакал. © AberrantCheese / Reddit

Одному нашему сыну исполнилось 5 лет, другому — 3 года, а дочки у нас все не было. И мы решили ее усыновить. Во Франции мы просто влюбились в 2-летнюю малышку с завораживающими синими глазами и густыми кудряшками. Но она совсем не хотела отрываться от людей и языковой среды, в которой жила. Когда мы возвращались с ней в Лондон, девочка рыдала, орала, и мне даже пришлось показать документы об усыновлении, чтобы убедить ее в том, что мы не похищали ее. Дома тоже было непросто, поскольку наши с мужем знания французского языка ограничивались школьными, а ее новые братья его не знали вовсе. Но сейчас она выросла, сама стала приемной мамой, и мы не представляем, как бы жили без нее. © Anonymous / Quora

Но она совсем не хотела отрываться от людей и языковой среды, в которой жила. Когда мы возвращались с ней в Лондон, девочка рыдала, орала, и мне даже пришлось показать документы об усыновлении, чтобы убедить ее в том, что мы не похищали ее. Дома тоже было непросто, поскольку наши с мужем знания французского языка ограничивались школьными, а ее новые братья его не знали вовсе. Но сейчас она выросла, сама стала приемной мамой, и мы не представляем, как бы жили без нее. © Anonymous / Quora Есть у меня подруга, а у подруги — папа. В семье идиллия, папа балует подругу и ее сестру. Однажды, когда я была у них в гостях, раздался звонок в дверь. Меня попросили открыть, так как все готовили еду, одна я ленилась. Открываю — на пороге мужик.

— Здравствуйте, я к дочери.

— К Свете? — говорю я, имея в виду еще одну подругу, что была с нами.

— К Полине...

— Но у Полины есть папа, и он сидит на диване.

Тут меня отодвигает рука подруги, и та говорит мужику, мол, заходи. Я в непонятках иду за Полей на кухню. Ну, понятно, задаю вопрос. И получаю ответ: «Папа — это папа, а тот мужик — просто отец. Биологический отец». © GvinevraFlame / Pikabu

«Ко Дню отца в июне я получил подарок, созданный моей красавицей-женой и моими 2 чудесными пасынками. Они сделали меня по-настоящему счастливым».

У моей подруги родились 2 дочки, но мужа вскоре не стало. У нее появился другой парень, она родила ему дочку. За всю жизнь никогда для него разницы в них не было. Все 3 дочки — его, и точка. Всем равные поощрения и равные наказания. Девочки даже не помнили, что у них разные отцы. Им было по 8–9 лет, когда они на улице что-то крикнули папе. В итоге соседка подозвала их и спросила: «А чего вы его папкой зовете, вы ему чужие люди!» Они заплакали и побежали к маме, та все подтвердила. И сказала, что им решать, как его называть. Но спросила: «Он вас когда-то бил?» — «Не бил». — «Деньги на игрушки всегда давал?» — «Давал». И после всех этих вопросов одна сразу крикнула: «А я все равно буду папой называть!» © superneo / Pikabu

Всем равные поощрения и равные наказания. Девочки даже не помнили, что у них разные отцы. Им было по 8–9 лет, когда они на улице что-то крикнули папе. В итоге соседка подозвала их и спросила: «А чего вы его папкой зовете, вы ему чужие люди!» Они заплакали и побежали к маме, та все подтвердила. И сказала, что им решать, как его называть. Но спросила: «Он вас когда-то бил?» — «Не бил». — «Деньги на игрушки всегда давал?» — «Давал». И после всех этих вопросов одна сразу крикнула: «А я все равно буду папой называть!» © superneo / Pikabu Еду я как-то со своим отцом в машине. Я за рулем, мне 25 лет, и он мне говорит:

— Однажды таким же прекрасным утром я узнал, что мой отец мне неродной.

Я был так ошарашен, что чуть не создал аварийную ситуацию. А отец продолжил:

— Когда я учился в 9-м классе, к нам в гости приехала моя тетка и рассказала, что мама вышла замуж во второй раз. Новый муж усыновил меня со сменой отчества и фамилии. А так как он был военным, то колесили мы по всему Союзу и все было шито-крыто.

Как рассказал отец, он тогда сбежал из дома на месяц, проехал от Иркутска до Хабаровска, где его поймали милиционеры и вернули домой. А потом понял, что отец — это тот, кто был всю жизнь рядом и кто воспитывал. © asyarmak / Pikabu

«Хотел этим поделиться. Мой невероятный папа, который усыновил меня».

Будучи студенткой мединститута, мама проходила практику в детском хирургическом центре. Говорит, ночные дежурства скрашивал годовалый мальчик-отказник, который лежал совсем один. У него одна ножка была короче другой. Это солнышко плохо спало и всегда приходило на пост «помогать». Ему давали перебирать бумажки, а с его личика никогда не сходила широкая улыбка. Через какое-то время одна из практиканток его усыновила. Сказала, что такое солнышко должно светить всем, а не чахнуть в детдоме. © Подслушано / Ideer

Усыновили 12-летнего подростка. Грубил, каждый день звонили из школы и сообщали о новых проступках. Мы с мужем никогда не ругали его, думали, что он скоро исправится. Шли месяцы, а поведение нашего чада оставляло желать лучшего, и у мужа сдали нервы. Стал грубым, злым, а после очередной выходки сына сказал: «Лучше бы собаку завели, чем это». Моя душа разрывалась на части, но я сдержалась. А на следующий день увидела мужа с ремнем над плачущим сыном и услышала ультиматум: «Либо он, либо я». Прошло 3 года. У меня любимый муж и лучший сын, который наконец-то зовет меня мамой. А с бывшим я развелась через месяц после того случая. © Подслушано / Ideer

«Сегодня утром 16-летняя падчерица вручила мне это: „Папа, не ты подарил мне жизнь, но жизнь подарила мне тебя. Ты лучший отец, который мог бы у меня быть. Ты сделаешь меня официально своей дочерью? Пусть для мира ты всего лишь один человек, но для меня ты — целый мир“».

Мы с мужем усыновили 2 мальчиков и их сестру. Малышка с 3 лет уже читала, прямо проглатывая книги целыми главами. Она шокировала людей блестящими высказываниями. Но эти припадки... Нашей собаке потребовался почти год, чтобы начать доверять ей, а в какой-то момент девочка так сильно пнула меня по губам, что, казалось, я останусь без зубов! Она никогда не вела себя жестоко по отношению к моему мужу, и я плакала, думая, что делаю что-то не так. Помогли нам консультации психотерапевта. Он напомнил мне, что девочку обижала мать, и из-за этого она не доверяла женщинам. Сейчас ей 10 лет, и она похожа на меня. Словно мы всегда были одной семьей. © vampiratemirajah / Reddit

Живем с мужем в Канаде. В 90-х мы решили усыновить ребенка, но социальные работники встали в позу. Я работала системным программистом, и для них это оказалось минусом: они предпочли бы, чтобы я не работала. И мы решили усыновить ребенка из моей родной страны — Польши. Малыш оказался проблемным: он не смотрел в глаза, успокаивался только тогда, когда его качали. К тому же у него была расщелина губы и нёба, из-за которой он не мог нормально питаться, а молоко попадало в легкие. Но мы рискнули и усыновили его. И вот недавно этот «малыш» окончил колледж, и теперь у него чудесная улыбка. © Dawna Lohbihler / Quora