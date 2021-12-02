17 историй, которые еще раз показывают, что любить — это не букеты с шоколадками таскать

Степан Щипачев писал: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». Но перечислить все то, в чем выражается любовь, поэт не взялся. Ведь у этого чувства сотни проявлений, и зависят они от того, что другой человек по-настоящему оценит. Кому-то действительно нужны миллионы алых роз, а другой предпочтет баночку селедки, принесенную в ночи под одеяло.