17 историй, которые еще раз показывают, что любить — это не букеты с шоколадками таскать
Степан Щипачев писал: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». Но перечислить все то, в чем выражается любовь, поэт не взялся. Ведь у этого чувства сотни проявлений, и зависят они от того, что другой человек по-настоящему оценит. Кому-то действительно нужны миллионы алых роз, а другой предпочтет баночку селедки, принесенную в ночи под одеяло.
Мы в AdMe.ru всей редакцией дружно хлюпали носами, когда искали истории о том, в каких поступках могут проявляться настоящая любовь и забота. Особенно нас умилили рассказы про бабушку и чихуа-хуа.
- Лет 20 назад был у меня друг. Его сестра жила в другом городе. Раз приехала с парнем на неделю. Парень эту неделю в нашей компании тусил, потом уехал, и я больше его не видел. А тут месяц назад случайно встретил: работает в моем городе, квартиру снимает. Говорил, что через пару лет после нашего знакомства сестра друга от него ушла и переехала к нам в город. На этом он ее след потерял. Поехал вслед за ней, живет тут, любит, надеется как-нибудь случайно встретить на улице. Все эти годы. © Schuhov / Pikabu
- Мой парень живет недалеко от моей бабушки. Он хорошо готовит и любит это делать. Как-то, в самом начале наших отношений, он стряпал еду на неделю вперед, а потом упаковал 3 больших контейнера, в магазин еще сходил за любимыми бабушкиными конфетами, мороженым и еще кое-какими продуктами, вроде хлеба и молока, и отвез это все ей. Я понятия не имела об этом. Бабушка живет одна, плохо ходит и ест в основном хлопья или готовую заморозку. Она позвонила мне сразу после того, как он ушел. И я разрыдалась. Он и сейчас часто ходит для бабули в магазин и приглашает ее к нам на ужин. © 24lm2 / Reddit
- Однажды мы ходили в торговый центр, и я смотрела на очень красивые весенние платья. А потом очень расстроилась, потому что боюсь носить яркие цвета, да и платья вообще. Мой парень выпятил грудь и сказал: «Какие из них ты стесняешься надеть? Купи 2 штуки, и я надену одно из них. Так никто не будет на тебя пялиться. Они будут смотреть на меня, и тебе будет комфортно». Я засмеялась и ответила ему, что в этом нет необходимости. Но он направился в раздевалку с охапкой ярких одежек. С тех пор я чувствую себя намного лучше в платьишках. © lucylyrica37 / Reddit
- 10 лет не меняла номер телефона в надежде, что мне позвонит моя первая любовь — мужчина, который уехал жить в Америку. Сегодня приснился сон, будто он вернулся, нашел меня и зовет замуж, хочет забрать меня вместе с ребенком. Проснулась в страхе и поняла, как же все-таки сильно я люблю своего мужа и не хочу никакого другого на его место. © Подслушано / VK
- В начале отношений я дулась, потому что он казался мне неромантичным. Подарки выбирал неправильные, цветы не дарил, забывал про праздники... Однажды мы поехали к его родителям в деревню. Сельская дорога после дождя превратилась в жижу. Я — в замшевых сапожках на каблуках. Ни секунды не задумываясь, муж взял меня на руки и нес всю дорогу, чтобы я сапожки не испачкала. Плевать на цветы и праздники. Любовь — в повседневных мелочах. © Анна Габур / AdMe.ru
- Моя девушка только что уехала домой, за границу, на 5 недель. Перед этим она приготовила мне 5 огромных кастрюль домашней еды, плюс большой шоколадный торт с ванильной глазурью. Затем она написала мне записки на 5 недель вперед, чтобы я мог их читать во время обеда. Так что, пока ее нет, я все равно чувствую ее любовь, когда ужинаю, перекусываю или обедаю. Это потрясающе. Мне так повезло. © Unknown author / Reddit
- Делал электромонтаж во всей квартире. Заказчики — пара в возрасте, лет примерно 60. Так вот, муж попросил поставить в туалете возле унитаза проходной выключатель света. Видимо, взгляд у меня был слегка озадаченным, поэтому он пояснил. Жена у него плохо слышит и при этом любит постоянно везде свет выключать. А докричаться до нее, если она выключила свет в туалете, а ты сидишь внутри, нереально. И ему в голову пришло такое решение проблемы. © tungus1980 / Pikabu
- Мои родители вместе 62 года, и каждый год в день свадьбы и на день рождения папа пел маме песню Тито Гобби «Скажите, девушки, подружке вашей». После перенесенной тяжелой болезни петь больше не может, так он ей шепчет. © Tatyana Ratnovski / Facebook
- Я — книжный блогер, а муж вообще не читает. Но с тех пор, как я начала вести блог, полностью меня поддерживает. Он знает, кто из авторов дал мне книгу на рецензию, готова она или нет, хороша ли. Все собиралась составить исчерпывающий список книжек, которые у меня есть, но в промежутках между бегом за полуторалетним малышом и другими делами никак не успевала. Однажды в выходной обнаружила, что муж составляет его за меня. Исчерпывающий список. Чрезмерно идеальный список. В тот день он снова покорил мое сердце. © Diti Shah / Quora
- Я в своего будущего мужа влюбилась из-за своего чихуа-хуа. Знакомы мы с ним были немного, даже не целовались еще, да и не воспринимала я его серьезно. И вот поехали погулять в лес, с собой собаку взяли. Весной это было, и еще очень холодно. Гуляем по лесу, псину спустили с поводка. Где она бегала, я без понятия, но вернулась вся измазанная, с нее аж свисало, и воняла жутко. А у него машина чистая, спортивный «Субару». Я думала, он скажет мне: «Иди со своей собакой пешком или на руках ее держи сама». Но он сказал: «Сейчас разберемся». Нашел какую-то канаву, вымыл чихуашку, потом снял свою куртку, завернул в нее вонючую собачонку и сам держал ее всю дорогу на коленях, хоть и был за рулем. Довез до моего дома, поднялся ко мне, сам пошел в ванную помыть собаку. Вот с того дня мы и вместе. © Irinaki Griscenko / Facebook
- В лихие 90-е мужа подруги отправили на месяц в командировку в другой город. Перед самым отъездом выяснилось, что зарплату ей не выплатят и занять не у кого. Муж оставил все командировочные и улетел без копейки в чужой город. Она волновалась: «Как же он там?» А он после учебы искал заработки, спал на полу в комнате сослуживцев, вернулся с подарками. 37 лет уже живут в полном согласии. © Светлана Федотова / Facebook
- Сижу утром с 2-месячной дочкой, смотрю, как мой красивый элегантный муж облачается в роскошный офисный костюм. Вдруг малышка покакала. И муж внезапно начинает раздеваться. На мой вопрос: «Зачем?» — отвечает, что хочет ее помыть, потому что у меня болит запястье и мне это делать больно. Да, это не так романтично, как кубинцы, по заказу поющие под окном серенады, или букеты из 100 с лишним тюльпанов или роз. Но эта история для меня самая показательная. В ней такая любовь ко мне и новорожденной дочурке! © Yulia Dmitrieva / Facebook
- Подарил жене на день рождения последний айфон, потому что ее телефон уже почти не работал, а она всегда мечтала о «яблоке». Живем не богато, но жену люблю и хотел побаловать. Жена обрадовалась, но буквально через день отнесла айфон обратно в магазин и обменяла на китайский, попроще. А на оставшиеся деньги купила мне зимнюю куртку (моя была уже в ужасном состоянии и ни фига не грела в холод) и забила холодильник продуктами, из которых вечером приготовила изысканный романтический ужин. Сказала: «Главное, что мы есть друг у друга, я верю в тебя и поддержу. Однажды ты подаришь мне айфон снова, но это уже не будут твои последние деньги». Бородатый брутальный парень, так сильно я еще никогда в жизни не рыдал. © Палата № 6 / VK
- Моя жена недавно обнаружила, что у нее аллергия на кукурузу, пшеницу и молочные продукты. Я диабетик и должен свести употребление углеводов и переработанного сахара к минимуму. Когда жена ходит по магазинам, она выбирает продукты, подходящие мне, и иногда возвращается с полными пакетами, в которых нет ничего для нее. Когда я хожу по магазинам, я переживаю, что не найду для нее чего-нибудь без кукурузного крахмала или пшеничной муки. Я возвращаюсь с теми продуктами, которые ей подходят, но это могут быть фрукты с высоким содержанием сахара или картофель, богатый углеводами. Мы думаем друг о друге больше, чем о себе. Для меня это настоящая любовь. © Jim Davis / Quora
- Мой муж держит айпад каждую ночь. Перед сном мы 30 минут смотрим YouTube. И каждую ночь он держит айпад. И каждую ночь я засыпаю через 5 минут, прижимаясь к его плечу. И я уверена, что ему не нравится держать айпад. Это хлопотно. Но он любит меня и любит, когда я прижимаюсь к нему и засыпаю на его груди или на плече. © Riotgirl1990 / Reddit
- У меня псориаз, особенно беспокоит на спине и плечах. И жена после душа усаживает меня на кровать и втирает специальный лосьон. Раньше я использовал губку на палочке, но после того как она увидела, как я сражаюсь с зеркалом, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, она просто взяла все в свои руки. Мы встречались 7 лет и женаты почти 2 года. Она поступает так каждый раз, не спрашивая. © Dealthagar / Reddit
- Муж в обязательном порядке звонит, как только выходит с работы, просто чтобы поговорить. Он так делает, потому что я первый человек, с которым ему хочется обсудить прошедший день, и это очень много для меня значит. Самое приятное, что до дома всего 20 минут, но он не хочет ждать так долго. © NerveGasJustSayTWord / Reddit
А как ваш любимый человек проявляет особенную заботу о вас? В чем она выражается?
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