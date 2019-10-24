17 фотографий людей, которые не смогли сдержать свои эмоции

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В жизни каждого из нас случаются такие события, от которых переполняют эмоции, и ими так и хочется поделиться со всем миром. Например, тем радостным моментом, когда видишь, как твоя бабушка в свой 104-й день рождения прижимает к себе крохотную правнучку. Или когда исполняешь свою последнюю мечту из списка желаний.

AdMe.ru уверен, что чем больше счастливых людей будет на планете, тем добрее будет мир. Вот 17 человек, которые еще долго будут вспоминать этот радостный день. А в конце вы увидите известного актера, который приютил у себя нового питомца.

1. «Моя девушка 9 месяцев ходила стирать вещи в прачечную. Сегодня я удивил ее новой стиральной машиной и сушилкой. Цените мелочи жизни!»

2. Мишель Майор узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии по физике. В этот момент он находился в кафе аэропорта Сан-Себастьян, а его почту разрывали письма с поздравлениями

3. «Я не могу поднимать руки, но каким-то образом мне это удается. Моя мотивация быть самостоятельной сильнее мышечной дистрофии»

4. «Наконец-то мне удалось сделать фото, на котором я выгляжу круто»

5. «Операция на головном мозге прошла успешно. Теперь самые сумасшедшие моменты моей жизни позади»

6. «Моей дочери 2 месяца, а ее прабабушке сегодня исполнилось 104 года»

7. «Ровно 8 недель назад мне ампутировали ногу. Сегодня я впервые надел свой протез дома, а не в физиотерапевтическом кабинете»

8. «Это мой сын. Еще никто никогда так не радовался падению листьев, как он. Такая чистая радость»

9. «Моему лучшему другу сегодня исполнилось 27 лет. Я приготовил для него пирог»

10. «После многих лет безуспешных попыток зачать ребенка и одной внематочной беременности моя жена вчера естественным путем родила здорового мальчика»

11. Папа делает дочери педикюр

12. «Мы с мужем хотели пожениться в расслабленной и веселой обстановке. Поэтому мы сделали это в пятницу утром в нашем любимом кошачьем кафе»

13. «Сегодня у меня родился сын! Я нахожусь далеко, и моя жена прислала мне это. Я вне себя от счастья!»

14. «Мы с моим парнем официально сошли с ума»

15. «Я работаю здесь с прошлого вторника. И только что я продал свою первую машину!»

16. «Моя 10-месячная дочь впервые ощущает капли дождя на своем лице»

17. «Сегодня я выполнил последний пункт списка желаний: прыгнул с парашютом над пирамидами Гизы»

Бонус: Роберт Дауни — младший в восторге от своего нового домашнего любимца

Во время просмотра какой фотографии вы невольно расплылись в улыбке?