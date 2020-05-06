17 фото, на которых разобрать, где мама, а где дочь, сможет только настоящий детектив

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Наши ценности резко меняются, когда мы заводим детей. Все внимание стараемся уделять им и частенько в ущерб самим себе. Не мудрено, что порой быстро появляются морщинки, волосы становятся жесткими и непослушными. Не успеваешь оглянуться, а из зеркала на тебя смотрит уже не девушка, а суровая женщина. Но некоторые мамы доказывают, что не уступать своей дочке и шикарно выглядеть все-таки можно, причем в любом возрасте.

Мы в AdMe.ru верим, что дети делают нас только лучше как внутренне, так и внешне. И героини этих фотографий — тому отличное доказательство.

Тот случай, когда дочь вся в маму, но и мама не отстает от дочери

Одно настроение и практически один возраст, по крайней мере внешне

Когда мама, в центре, выглядит если и не моложе, то как минимум ровесницей своих дочерей

«Многие говорят, мы с дочкой очень похожи»

Вероятно, ее мама раскрыла секрет вечной молодости

Отец семейства (он слева) выглядит молодо, но вот мама и вовсе не выделяется на фоне старшей дочери

Деми Мур тоже сложно найти на этом фото

Майли Сайрус и ее мама просто на одно лицо

Как и Вера Брежнева со своей дочкой Соней, похоже, у певиц это в крови

Тут тоже можно долго гадать, так что просто скажем: дочка справа

Согласитесь, максимум сестры

Мама в розовом, сразу видно — держит себя в отличной форме

Нет, это не тройняшки, а мама и 2 дочери по краям

Мы сами не знаем точно, кто здесь дочь, а кто мама

На первый взгляд — компания подружек, на самом деле — мама, вторая слева, и ее дочки

Пожалуй, их часто принимают за подружек или сестер

Уверены, как и Джессику Альбу с дочкой

А вашу маму часто принимают за вашу сестру? Не стесняйтесь, делитесь фотографиями, будем удивляться вместе.