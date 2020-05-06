17 фото, на которых разобрать, где мама, а где дочь, сможет только настоящий детектив
Наши ценности резко меняются, когда мы заводим детей. Все внимание стараемся уделять им и частенько в ущерб самим себе. Не мудрено, что порой быстро появляются морщинки, волосы становятся жесткими и непослушными. Не успеваешь оглянуться, а из зеркала на тебя смотрит уже не девушка, а суровая женщина. Но некоторые мамы доказывают, что не уступать своей дочке и шикарно выглядеть все-таки можно, причем в любом возрасте.
Мы в AdMe.ru верим, что дети делают нас только лучше как внутренне, так и внешне. И героини этих фотографий — тому отличное доказательство.
Тот случай, когда дочь вся в маму, но и мама не отстает от дочери
Одно настроение и практически один возраст, по крайней мере внешне
Когда мама, в центре, выглядит если и не моложе, то как минимум ровесницей своих дочерей
«Многие говорят, мы с дочкой очень похожи»
Вероятно, ее мама раскрыла секрет вечной молодости
Отец семейства (он слева) выглядит молодо, но вот мама и вовсе не выделяется на фоне старшей дочери
Деми Мур тоже сложно найти на этом фото
Майли Сайрус и ее мама просто на одно лицо
Как и Вера Брежнева со своей дочкой Соней, похоже, у певиц это в крови
Тут тоже можно долго гадать, так что просто скажем: дочка справа
Согласитесь, максимум сестры
Мама в розовом, сразу видно — держит себя в отличной форме
Нет, это не тройняшки, а мама и 2 дочери по краям
Мы сами не знаем точно, кто здесь дочь, а кто мама
На первый взгляд — компания подружек, на самом деле — мама, вторая слева, и ее дочки
Пожалуй, их часто принимают за подружек или сестер
Уверены, как и Джессику Альбу с дочкой
А вашу маму часто принимают за вашу сестру? Не стесняйтесь, делитесь фотографиями, будем удивляться вместе.
Фото на превью angell524 / reddit