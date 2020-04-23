17 фото, которые расскажут о генетике лучше, чем тест ДНК

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Наверное, каждый из нас не раз слышал о том, что похож на кого-то из родственников. Герои нашей подборки даже не догадывались, насколько сильно сходство, до тех пор, пока им в руки не попали семейные фотографии. У кого-то мамин нос, у кого-то папина улыбка, а кто-то просто точная копия своих родителей.

Мы в AdMe.ru уверены, что наследственность — это удивительная и непредсказуемая штука. А насколько она непредсказуема, вы узнаете из бонуса в конце статьи.

1. «Я решила воссоздать фото мамы из 80-х»

2. «Разница между снимками — 5 лет. Одна половина лица моя, а другая — моей дочери»

3. «Отрезала себе челку. Я и мама в средней школе в 1987 году»

4. «Моя сестра и я»

5. «Это я с сыном»

6. «Я с двоюродной сестрой»

7. На фото слева — мама в 1980-м, на фoто справа — ее дочь в 2014-м

8. «Мой дедушка и мой сын. Разница между снимками — 70 лет»

9. «Папа и я в возрасте 24 лет (очки те же самые)»

10. «На этом фото мне и сыну по 3 года»

11. «Мама обнимает меня в 1989 году. Я обнимаю сына в 2017-м»

12. «Нашла мамин военный билет. Разница между снимками — полвека»

13. «Мама и я»

14. «А это я с сестрой»

15. «Моя мама в 1965-м (справа) и моя дочь в 2014-м (слева)»

16. «Папа и я в одном возрасте»

Бонус: «Отец и я — это отличное напоминание того, что генетика не очень точная наука»

На кого вы больше похожи, на маму или на папу? Делитесь своими фотографиями в комментариях.