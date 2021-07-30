17 доказательств того, что у детей своя логика и правила, а взрослым остается быть начеку

Хоть мы и привыкли думать, что это мы, взрослые, учим всему детей, на самом деле масштабы их мышления порой намного глубже и шире, чем у родителей. А еще добавьте любопытство, озорство, нешаблонный взгляд на мир, и вы получите много моментов, которые захочется запечатлеть и поделиться со всем миром.

Мы в AdMe.ru уверены, что дети — это счастье, потому что именно они своими поступками и словами напоминают нам, что значит жить по-настоящему. Хоть и порой появляется больше дел по уборке и вводятся нестандартные запросы в поисковик.

Вот что бывает, когда 2-летний ребенок пару часов спокойно играет один

Пошел против системы и не прогадал

«Мой ученик написал мне это сегодня. Улыбаюсь»

«Факт: вы не можете дышать, когда улыбаетесь. Шутка. Я просто хотел, чтобы вы улыбнулись».

«Мой ребенок не стал это есть, потому что он „не ест ничего треугольного“»

Ибо нечего расслабляться

«На этой фотографии мне почти 2 года и я делюсь едой с неодушевленным предметом»

А ведь все так интересно начиналось

Все, что вы должны знать о жизни с ребенком

Тайна еще не раскрыта

«Кажется, кто-то забрался в мой пакетик с сухариками и оставил улики»

Просто напоминание. Прячьте от детей все свои устройства

Доска для закусок. По версии детей

Здесь нужно подумать хорошенько

«Зашел к ребенку, когда тот что-то готовил в микроволновке. Спрашиваю: „Что делаешь?“ Он: „Тост!“»

«Мой 4-летний ребенок сделал это. Я ржу»

Веские аргументы, с которыми сложно поспорить

«Во время спора с моим 5-летним ребенком он указывает на рисунок и говорит: „Кто это для тебя сделал?“, чтобы напомнить мне, что он может забрать его в любой момент»