17 доказательств того, что у детей своя логика и правила, а взрослым остается быть начеку
Хоть мы и привыкли думать, что это мы, взрослые, учим всему детей, на самом деле масштабы их мышления порой намного глубже и шире, чем у родителей. А еще добавьте любопытство, озорство, нешаблонный взгляд на мир, и вы получите много моментов, которые захочется запечатлеть и поделиться со всем миром.
Мы в AdMe.ru уверены, что дети — это счастье, потому что именно они своими поступками и словами напоминают нам, что значит жить по-настоящему. Хоть и порой появляется больше дел по уборке и вводятся нестандартные запросы в поисковик.
Вот что бывает, когда 2-летний ребенок пару часов спокойно играет один
Пошел против системы и не прогадал
«Мой ученик написал мне это сегодня. Улыбаюсь»
«Факт: вы не можете дышать, когда улыбаетесь. Шутка. Я просто хотел, чтобы вы улыбнулись».
«Мой ребенок не стал это есть, потому что он „не ест ничего треугольного“»
Ибо нечего расслабляться
«На этой фотографии мне почти 2 года и я делюсь едой с неодушевленным предметом»
А ведь все так интересно начиналось
Все, что вы должны знать о жизни с ребенком
Тайна еще не раскрыта
«Кажется, кто-то забрался в мой пакетик с сухариками и оставил улики»
Просто напоминание. Прячьте от детей все свои устройства
Доска для закусок. По версии детей
Здесь нужно подумать хорошенько
«Зашел к ребенку, когда тот что-то готовил в микроволновке. Спрашиваю: „Что делаешь?“ Он: „Тост!“»
«Мой 4-летний ребенок сделал это. Я ржу»
Веские аргументы, с которыми сложно поспорить
«Во время спора с моим 5-летним ребенком он указывает на рисунок и говорит: „Кто это для тебя сделал?“, чтобы напомнить мне, что он может забрать его в любой момент»
Поделитесь и вы перлом своего ребенка или занятной фотографией.
Фото на превью petelin_atata / Twitter
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