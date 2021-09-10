17 доказательств того, что семейная жизнь по остроте не уступает жгучему перцу

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Некоторые люди боятся связывать себя узами брака, потому что считают семейную жизнь скучной и безрадостной. Но на самом деле здесь все зависит от самих супругов: если они не оставляют на пороге загса чувство юмора, то штамп в паспорте им ничем не помешает.

Мы в AdMe.ru точно знаем: быт мужей и жен полон курьезных моментов. И наша статья — очередное тому подтверждение.

«Когда муж — профи грубой лести. С 35-м днем рождения меня!»

«Обложка на паспорт прямо из загса»

«Вчера у друга жена брала машину. На вопрос „Зачем?“ сказала: „Сюрприз“. Утром он увидел такую вот штуку. Надеется, что без намека»

На волосок от провала

Шел с работы домой. Решил жене сюрприз устроить. Взял в магазине стейки из говядинки, сыр вкусный и так далее. Подхожу к кассе, а там очень симпатичная знакомая продавщица. Она видит такой набор и говорит: «Вот повезло же Светке. Я бы прям хоть сейчас от такого не отказалась». И смотрит хитро. Я ей говорю, что, пардон, женат. А она: «Ты даже не представляешь, насколько это был правильный ответ!» И кивает головой мне за спину. Там жена стоит и улыбается как-то очень хищно. Подстава, конечно, мощная была. Я ведь реально мог любую дичь сказануть, а потом доказывай, что пошутил. © sobakazlaia / Pikabu

«Мне мама в детстве говорила, что за мои кривые руки меня муж гонять будет. А папа говорил, что и вовсе замуж не возьмут. Но шах и мат, родители»

«Мне достался мужик с золотыми руками. Вся семья одета в теплые вещички. Муж, какое ты все-таки сокровище».

«Когда попросила мужа купить хлеб»

«Жена сидит дома на больничном. Я понял, что ей очень скучно, когда вчера вечером она сказала: „Посмотри на кота, какой-то он бледный. Может, он заболел?“»

«Кот в шоке, я тоже. Надо больше времени проводить дома».

В семейной жизни без понимания никуда

У жены замечательная фигура. Женственная, красивая. Но она перманентно старается сесть на диету. А я хочу ее порадовать какой-нибудь вкусняшкой. И тут она на меня наезжает:

— Хватит обламывать диеты! Табу на вкусняшки.

Смирился. Тоже сел на диету, так как в одного хомячить — процесс безрадостный.

Проходит день, неделя, другая. Я не мешаю ей сидеть на диете, лишь с горечью поглядываю на ее потускневшее и осунувшееся лицо. И вот, когда минул почти месяц этой диеты, взмолилась жена:

— Ну помешай ты уже мне на диете сидеть! Купи вкусняшек.

— Ты же ругаться будешь.

— Буду! Но жрать тоже буду! © volchek1024 / Pikabu

«Попросила мужа сделать бутерброд с бананом»

«Потерял ветровичок для микрофона в комнате. Жена убиралась и прислала это»

«Мой муж, родившийся на острове Мауи в Тихом океане, сегодня впервые играл в снежки»

Хорошо, когда чувство юмора у супругов совпадает

Знакомые муж и жена вечно «подставляют» друг друга и прикалываются. Хорошо запомнилась история: пошли они как-то в ресторан, чуток повздорили. Время уходить. Жена пошла в туалет, а в это время муж положил ей в сумку все столовые приборы, которые были в его поле зрения. Подошел к администратору и сказал: «У меня жена — клептоманка, тащит все подряд. Осмотрите ее на выходе». Сам вышел раньше и ржал. Жена вместо того, чтобы прибить его, сварила мужу суп из собачьих консервов, который он ел неделю, нахваливая! © Подслушано / VK

«Полчаса читал коту лекцию о том, что нельзя рвать обои. В его глазах читалось непонимание»

«Оказалось, что жена несла сушилку, уронила ее и ободрала обои».

«Отвлеклась на телефонный разговор, попросила мужа допечь оладушки. Вот он, мужской оладушек»

Когда супруг — мастер розыгрышей

Отмечаем 18-летие брака. Муж подходит вплотную, пристально смотрит в глаза и говорит: «Я хочу тебе кое в чем признаться. Обещай, что простишь». Я напряглась: «Смотря что...» Он настаивает: «Обещай, что простишь. Все-таки 18 лет за плечами». У меня уже слезы готовы выкатиться, но говорю: «Выкладывай, считай, что простила». И тут муж, улыбаясь и по-прежнему глядя в глаза, произносит: «Прости, но Максим не от тебя». Меня бросило в краску от возмущения: «Как это не от меня?» И только потом до меня дошло: как это не от меня? В последующие 2 годовщины я с улыбкой опережала его вопросом о том, я ли мать его сыновей. © PROSTOLYUBA / Pikabu

«Попросила мужа постирать простыню на резинке»

«Я не создана для того, чтобы меня складывали».

«Моя жена согласилась помочь мне проверить жгучесть некоторых купленных мной перцев чили»

«Я сомневаюсь, что она когда-нибудь захочет это повторить».