17 доказательств того, что беременность — это время диких приключений не только для женщин, но и для всех вокруг

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Ни одна беременность не обходится без уморительных или курьезных историй. Это когда живот растет, а вместе с ним растет и количество необходимых гаджетов и методов приспособления к новым формам. В общем, работы хватает и женщинам, и всем окружающим.

Мы в AdMe.ru уверены, что этот особенный этап жизни людей оставляет много приятных воспоминаний. А пока поднимем себе настроение просмотром фото приключений, в которые отправляет беременность.

«Моя девушка приклеила стикеры к своему животу. Я ржу»

«Беременность научила меня: одной банки солений недостаточно»

Мудро

Приятные мелочи, связанные с большим животом

«Кажется, у нас будет Грут»

Советы бывалых

«Наконец нашла ключи»

«Моя жена беременна, и теперь мы обожаем овсянку»

Да что вы знаете о настоящих сложностях

А вот и обезболивающие доставлены

«Меня попросили нарисовать что-нибудь милое»

Да, малыш и не такое может

Если ваша беременность протекает летом, то почти все свое время вы мечтаете проводить так

«Из-за невысокого роста я и так еле доставала до педалей, а теперь задача еще усложнилась»

Порой нужна рука помощи

«У моей беременной жены схватки каждые 11 минут. Больница находится в 30 км отсюда. И вот в каком состоянии она вчера оставила машину в гараже»

«Заправьте автомобиль. Топлива осталось на 25 км».

Чего только не захочется во время беременности

Моя беременная жена захотела соленых огурцов из гамбургеров McDonald’s. Не просто из магазина или бабушкиных домашних, а именно из «Мака». Ну я отправился туда и попросил 2 кг соленых огурцов. Кассир, конечно же, ответил, что они продаются только внутри бургеров. Тогда я сказал: «Давайте мне 100 бургеров». Услышав наш разговор, вышел менеджер. Я сказал ему, что меня просто не пустят домой без этих огурцов. Тогда он вынес банку с соленьями, дал ее мне и поздравил с будущим пополнением. © Unknown author / Reddit