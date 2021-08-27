17 доказательств того, что беременность — это время диких приключений не только для женщин, но и для всех вокруг
Ни одна беременность не обходится без уморительных или курьезных историй. Это когда живот растет, а вместе с ним растет и количество необходимых гаджетов и методов приспособления к новым формам. В общем, работы хватает и женщинам, и всем окружающим.
Мы в AdMe.ru уверены, что этот особенный этап жизни людей оставляет много приятных воспоминаний. А пока поднимем себе настроение просмотром фото приключений, в которые отправляет беременность.
«Моя девушка приклеила стикеры к своему животу. Я ржу»
«Беременность научила меня: одной банки солений недостаточно»
Мудро
Приятные мелочи, связанные с большим животом
«Кажется, у нас будет Грут»
Советы бывалых
«Наконец нашла ключи»
«Моя жена беременна, и теперь мы обожаем овсянку»
Да что вы знаете о настоящих сложностях
А вот и обезболивающие доставлены
«Меня попросили нарисовать что-нибудь милое»
Да, малыш и не такое может
Если ваша беременность протекает летом, то почти все свое время вы мечтаете проводить так
«Из-за невысокого роста я и так еле доставала до педалей, а теперь задача еще усложнилась»
Порой нужна рука помощи
«У моей беременной жены схватки каждые 11 минут. Больница находится в 30 км отсюда. И вот в каком состоянии она вчера оставила машину в гараже»
«Заправьте автомобиль. Топлива осталось на 25 км».
Чего только не захочется во время беременности
- Моя беременная жена захотела соленых огурцов из гамбургеров McDonald’s. Не просто из магазина или бабушкиных домашних, а именно из «Мака». Ну я отправился туда и попросил 2 кг соленых огурцов. Кассир, конечно же, ответил, что они продаются только внутри бургеров. Тогда я сказал: «Давайте мне 100 бургеров». Услышав наш разговор, вышел менеджер. Я сказал ему, что меня просто не пустят домой без этих огурцов. Тогда он вынес банку с соленьями, дал ее мне и поздравил с будущим пополнением. © Unknown author / Reddit
Поделитесь и вы историей про беременность и роды.
Фото на превью Unknown author / Reddit
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