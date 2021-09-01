17 детей, у которых еще коренные зубы не прорезались, а язык уже подвешен
Обычно дети говорят все, что думают. Но в силу своего возраста совершенно не понимают, что своей фразой они могут поставить родных или незнакомых людей в неловкое положение или даже обидеть. Но чаще всего, конечно же, заставляют нас истерически смеяться. Например, когда сравнивают запах маминых волос с запахом свиных ножек. Или когда требуют у незнакомого человека незамедлительно купить машинку.
Мы в AdMe.ru хотим поднять всем настроение и потому публикуем 19 детских перлов, которыми поделились наши читатели и другие пользователи сети.
- На моем авиарейсе рядом со мной сидела 6-летняя девочка, которая в начале полета заявила: «Я буду с тобой разговаривать обо всем на свете. Так что ты должна быть готовой, ладно?» © KatiHartwig / Twitter
- Это произошло, когда я была беременна во второй раз, моему сыну тогда было почти 3 года. Так вот, он спросил меня, как ребенок появился у меня в животе. Я сказала ему, что его папа посадил в животе маленькое семечко. Сынок пришел в ужас: «А он не поранил тебя лопатой?!» © Claudine Gehrenbeck / Quora
- Сыну было года 4. Собиралась вести его в садик. Наклоняюсь застегнуть ему куртку и задеваю его лицо своими свежепомытыми распущенными волосами. Сын: «Ммм... Мам, у тебя волосы так вкусно пахнут... Как свиная ножка». © IronKsu / Pikabu
- Муж разговаривал по телефону со знакомым, и оказалось, что у его маленького сына день рождения (3 или 4 исполнилось). Знакомый предложил лично поздравить по телефону и дал трубку сынишке. Тот, без всяких предисловий, требовательным голосом: «Машинку купи!» © Sweet Dreams / AdMe
- Дочь, 4 с половиной года, любит ходить к зубному. И все время просит: «Отведите меня к дузному». Я: «Не к дузному, а к зубному, от слова „зуб“». Никак у нее не получается произнести правильно. И тут через несколько попыток четко выдает: «Отведите меня к стоматологу!» © Татьяна Алымова / Facebook
- Примерно через час после отхода ко сну решил узнать, как там моя 4-летняя дочь. Заглядываю к ней, а она сидит на кровати, скрестив ноги, а на коленях лежит книга. Я, беспокоясь о ее глазах, говорю: «Милая, ты не можешь читать в темноте». На что она пожимает плечами и отвечает: «Вообще-то я и при свете читать не могу». © CrustyMcD / Twitter
- Мой муж только что спросил нашу дочь, голодна ли она и что хотела бы съесть на ужин. Она ответила: «Только не дешевку». © Leci_83 / Twitter
- Я в 4 года, придя с мамой в гости к ее подруге, окинула взглядом комнату и спросила: «А вы совсем никогда не пылесосите?» Маме было неловко... © Алина / AdMe
- Мой сын в возрасте лет 8 был у стоматолога. Получил наркоз (веселящий газ), сидим ждем, пока наркоз подействует полностью и можно будет начать лечение. Вижу, что сына «повело» (значит, веселящий газ действует), и тут он наклоняется к сидящей рядом с ним стоматологу (молодой и очень красивой девушке) и душевно ей шепчет: «Ну скажи, подруга, тебе так же хорошо, как и мне?» © Екатерина Овчинникова / Facebook
- Моей дочери оставалось меньше месяца до ее 5-летия, когда она со своим братом летала в гости к своему отцу. А так как летать без сопровождения у нас можно только по достижении 5 лет, я много раз говорила ей, мол, если тебя спросят, сколько тебе лет, отвечай «5». И когда в самолете, во время полета, бортпроводник спросил ее, она ответила: «Когда я дома, мне 4 года, но когда я лечу, то мне 5». © PateVicky / Twitter
- Как-то говорю своей 5-летней дочери: «Не будешь меня слушать, обменяю тебя в роддоме на послушную девочку». На что она ответила: «Ты такая наивная, мама, кто ж тебе за просто так обменяет непослушную на слушную?» © Виктория Филюшко / Facebook
- Когда моему сыну было 7 лет, мы вместе смотрели старый фильм в жанре вестерн «Война на Диком Западе». Примерно через 10 минут он заложил руки за голову, откинулся назад и сказал: «Это второсортное развлечение». © Glenn M Stewart / Quora
- Я как-то спросила маленького сына про учительницу, молодая она или нет? Ответ сына: «Старая, как ты, мама!» А мне 37 тогда было... © Kuropatka30 / Pikabu
- Сыну было годика 3, когда я внезапно поменяла имидж (коротко постриглась и купила брючный костюм). Увидев меня, он с восхищением произнес: «Мамочка, ты такая красивая... как мужик!»
Где-то через год после того случая меня неудачно покрасили. Едва меня увидев, он завизжал так, что все сбежались, подумав, что с ним что-то случилось. На вопросы, что с ним, он возмущенно заявил: «Мамочка была черная и красивая, а теперь она как собака — рыжая!» © Ludmila Gataulina / AdMe
- Сын когда-то в обувном магазине сделал отличное замечание: «Не бери эти туфли, а то станешь слишком красивая, сразу какой-то мужик появится». Не взяла я те туфли. Так и живу без мужика, некрасивая. © Morganek / Pikabu
- Младший внук сегодня выдал: «Мама, в следующих жизнях я хочу рождаться только у тебя. Но если что-то пойдет не так, то у бабушки!» © Animala55 / Twitter
- Мой 5-летний сын у меня на работе спросил у сотрудницы (симпатичная женщина слегка за 30): «А вы тёлочка?» Я в шоке, коллеги заливаются смехом. Сын, поворачиваясь к шефу: «И ты тоже тёлочка?» Шеф (мужчина под 1,9 м), тоненьким голоском: «И я!» Стыдоба... © Екатерина Овчинникова / Facebook
А вы слышали такие детские фразочки, которые ни за что не забудешь?
Фото на превью Татьяна Алымова / Facebook
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