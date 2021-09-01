17 детей, у которых еще коренные зубы не прорезались, а язык уже подвешен

Обычно дети говорят все, что думают. Но в силу своего возраста совершенно не понимают, что своей фразой они могут поставить родных или незнакомых людей в неловкое положение или даже обидеть. Но чаще всего, конечно же, заставляют нас истерически смеяться. Например, когда сравнивают запах маминых волос с запахом свиных ножек. Или когда требуют у незнакомого человека незамедлительно купить машинку.