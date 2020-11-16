17 человек рассказали о походах в ресторан, после которых долго ели один «Доширак»

Копила полгода на встречу одноклассников. Купила дорогущую сумку и туфли. Встретились в кафе, посидели, и в конце вечера, когда принесли счет, я встала и сказала: «Сидите-сидите, я заплачу». И отдала почти 40 тысяч рублей, притом что зарплата у меня 17 тысяч в месяц. Но надо было видеть лица этих пафосных девиц. Ни о чем не жалею. © «Подслушано» / Vk