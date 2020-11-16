17 человек рассказали о походах в ресторан, после которых долго ели один «Доширак»
Никого не удивишь тем, что за вкусную еду, внимательное обслуживание и приятную атмосферу, которая ждет нас в ресторане, приходится раскошеливаться. Но все же хочется как-то контролировать траты и не выходить из заведения, удрученно подсчитывая оставшуюся мелочь.
Мы в AdMe.ru решили повнимательнее присмотреться к тем случаям, когда трапеза обошлась посетителям гораздо дороже, чем они ожидали.
- Была как-то в кофейне, взяла салат «Цезарь» и кофе. Официантка уточнила детали, принесла заказ и счет. Оказалось, отдельно я должна была заплатить за курицу и соус в салате, сахар в кофе. А также в чеке было указано, что чаевые обязательны. Оставшись недовольной тем, что девушка не сообщила таких подробностей (счет получился почти в 2 раза больше, чем я рассчитывала), оставила на чай 50 копеек. © Вероника Фрейд / AdMe.ru
- Это случилось со мной недавно. Мы гуляли с приятелями с работы. Заказали еду в лаунж, посидели, расслабились. У нас с женой был отдельный чек, поэтому мы заплатили и уехали пораньше, а друзья еще остались. На следующий день я просматриваю свой баланс через онлайн-банкинг и вижу, что заведение списало с меня дополнительно еще $ 340. Я звоню в банк, а мне говорят обсудить это с рестораном. Я перезваниваю туда, и мне сообщают, что вечеринка, на которой мы были, осталась неоплаченной, поэтому они списали все с моей карты. © Justin Dales / Quora
- В прошлом году были в Сочи по делам фирмы. Подруга потащила в «шикарный» ресторан около водопада. Еда была вкусная, к этому претензий нет. Но оказалось, что цены в меню указаны за 100 г. Я живу в Израиле и много раз была за границей в разных ресторанах, везде в меню указана стоимость порции, а тут... Цена за 100 г шашлыка, а порция — 300 г, цена за 100 г мороженого, за 100 мл сока и так далее. В итоге счет оказался раз в 5 больше того, на что мы рассчитывали. © Alexandra Klein / Facebook
- Как-то пришлось заплатить € 450 за обед в маленьком кафе (заметьте, я не сказал «ресторане») в Брюсселе. Мы с коллегами, которые, как и я, приехали из Лондона, пошли бродить по городу и решили поужинать в одной кафешке с недорогим меню. Сделали заказ и среди прочего взяли, прислушавшись к рекомендациям официанта, специальное блюдо из морепродуктов. Это была огромная тарелка, чуть больше суперпиццы, полная всяких даров моря. Мы наслаждались жизнью, но, когда принесли счет, испытали нехилое потрясение. Львиная доля от всей суммы пришлась как раз на «особенное предложение». Его не было в меню, а цену мы не спросили, так как думали, что она будет примерно такой же, как и на все остальное. Споры с персоналом ни к чему не привели, так что мы неохотно заплатили и усвоили урок. © Tushar Walhekar / Quora
- Один из моих лучших друзей был на репетиции свадебного ужина своего делового партнера. Его пригласили за главный стол, и, так как он не успел купить подарок, сунул официанту свою кредитку со словами «Я оплачу это», подразумевая столик, за которым он сидит. После ужина хозяевам приносят счет, и они начинают бурно радоваться. Мать невесты так вообще рыдает. Оказывается, официант решил, что приятель платит за всех в зале. То есть с него взяли около $ 5 000. Он был в шоке, но, к счастью, хотя и с трудом, мог себе позволить такие траты. © Jastoomuch0 / Reddit
-
Копила полгода на встречу одноклассников. Купила дорогущую сумку и туфли. Встретились в кафе, посидели, и в конце вечера, когда принесли счет, я встала и сказала: «Сидите-сидите, я заплачу». И отдала почти 40 тысяч рублей, притом что зарплата у меня 17 тысяч в месяц. Но надо было видеть лица этих пафосных девиц. Ни о чем не жалею. © «Подслушано» / Vk
- Однажды я встречалась с друзьями в Оксфорде. Я никогда раньше там не бывала, поэтому в выборе места положилась на них. Итак, мы идем в Randolph Hotel и заказываем обед. Нам приносят микроскопический кусок говядины с крошечным количеством картофеля и «веточкой» брокколи. Чтобы разглядеть еду, мне понадобилось увеличительное стекло. Пудинг был малюсеньким кусочком чего-то шоколадного. У нас был раздельный счет, и я чуть не упала, когда увидела сумму в £ 50. Позже я узнала, что этот отель — одно из самых шикарных (и дорогих) мест в Оксфорде. Там регулярно снимают серии знаменитого сериала «Инспектор Морс». © sheri_martinez875 / Reddit
- Как-то в Нью-Йорке я заплатил $ 123 за салат. Само-то блюдо стоило $ 8, но штраф за парковку, который мне влепили, пока официанты несли мне заказ, обошелся еще в $ 115. © Suprinjr Supdujour / Quora
- Работал в крупной корпорации. Однажды собрали у нас региональное совещание в одном славном городе на Волге. Выбрали для обеда очень приличный ресторанчик восточной кухни недалеко от центра. Расселись, заказали. Нам принесли сразу напитки, горячие лепешки из тандыра. И вот Большой Начальник просит официанта: «Милейший, будьте добры, принесите мне стакан подогретого молока и кусочек масла на тарелке. Я простыл — горло полечить. И стакан теплой воды — таблетку запить». Через минуту на отдельном подносе появляется все заказанное. Обед проходит отлично. Большой Начальник говорит, что заплатит за всех служебной картой. Ему приносят счет, он его просматривает, и его глаза округляются. «А это что, простите?» — указывает он официанту на строчку «Дополнительное блюдо — 1 000 рублей». — «А это молоко, масло и подогретая вода». © E***rpo3HaR / Pikabu
- Я подумал, что в свой день рождения заслуживаю чего-то впечатляющего, поэтому зарезервировал столик для себя и родителей в относительно элитном ресторане. Я был готов немного разориться и рассчитывал уложиться где-то в $ 75 с человека. В качестве основного блюда родители заказали стейк и пасту, я тоже хотел стейк и попросил официанта помочь мне с выбором. Как только он узнал, что у меня день рождения, он сразу предложил мне стейк из говядины кобе, которого еще нет в меню, так как мясо привезли совсем недавно. И я заказал. 12 унций. Мой стейк, истекающий соком, подали на раскаленном блюде. Аромат был настолько приятным, что люди, сидящие за соседними столиками, оборачивались. Мясо было нежнейшим, его можно было отламывать вилкой. А потом принесли счет, и выяснилось, что он стоил $ 20 за унцию. В ту ночь я расстался с $ 350. Есть пословица, которая гласит: «Если в меню не указана их цена, значит блюда, вероятно, слишком дороги». © Leancon Matudan / Quora
- Мой лучший друг рассказывал мне и приятелям, что ресторан его тети — лучший в округе. Однажды он сказал, что зарезервировал для нас столик, и добавил: «Она позаботится о нас». Мы приезжаем туда, ужинаем. Еда, скажем так, нормальная, но ничего такого особенного. А затем нам приносят счет. С каждого по $ 150, а ведь он обещал, что нас покормят бесплатно. До сих пор гадаю, что это было... © ev6464 / Reddit
- Пару недель назад в нашем городе открылся новый азиатский гриль-буфет, и я захотела его затестить, поэтому однажды вечером взяла сына и мы пошли туда поужинать. Внутри я не нашла нигде ценников, но меня это не волновало. Ну в самом деле, сколько может стоить перекус в буфете? Я рассчитывала на $ 15, может быть, максимум на $ 20. Вокруг были тарелки со всеми видами азиатских блюд, которые только можно вообразить. Когда я дошла до подноса с лобстерами, я подумала: «Ой-ой, пожалуй, 15 баксами тут не обойдешься». Чек составил $ 80 на двоих, и это с 15-процентной скидкой в честь открытия. Нет, я не разорилась, но навсегда запомнила, что неплохо бы поинтересоваться ценами, прежде чем приступать к трапезе. © Susan C. Weber / Quora
- Гуляла как-то моя бабушка с дядей (уже не вспомню, где это было), и вдруг захотелось им кофе попить. Зашли в первый попавшийся ресторан, заказали кофе, сидят, пьют, где-то недалеко музыка играет. Приносят счет — $ 100. Они в недоумении. «За что?» — спрашивают. «Ну вы же еще музыку живую слушали!» © ryzhaka / livejournal
- Зашли в кафе чайку попить. В меню есть просто чай за ₽ 400 и с конфетами за 600. Ну мы решили взять с конфетами. Приносят чай и 4 маленьких карамельки. Мы слегка офигели, а официант говорит: «Ну вы же не думали, что что принесут полкило конфет?» — «Конечно нет, но за такие деньги они должны были быть хотя бы шоколадными». © Kseniyaengineer / Pikabu
- Во время отпуска нашли отличное кафе в Риме. Заказали салат из омаров и целую рыбину. Обед обошелся в $ 450 на семью из 4 человек. Оказывается, мы неправильно посчитали стоимость рыбы. Мы думали, что она указана за килограмм, но на самом деле это была цена за 100 г. И это огромная разница.© Lauren Blum / Quora
- Я с мужем и еще 2 парочки отправились в популярный ресторан, который славился своим ассорти из морепродуктов. Сделали заказ. Вскоре официантка приносит 2 огромные тарелки и ставит их передо мной с супругом. Мы все изумились размеру порций, но что ж... много не мало. Пока мы ковыряемся в своей еде, остальные ждут. И ждут. И ждут. Ловим официантку, и тут она говорит, что принесла весь заказ: у них чистые тарелки закончились, и она не сочла нужным предупредить об этом. Так нам пришлось заплатить в 3 раза больше, чем мы рассчитывали.
- Обычно наш счет в кафе на 3 человек составлял около $ 50. Но однажды в Ванкувере мы с друзьями решили заказать свежего королевского краба. Почему бы не потратиться в путешествии? Была моя очередь платить, но я был в таком прекрасном настроении, что даже не удосужился проверить, во сколько нам это обойдется. Я думал: «Да ладно, максимум $ 60. В конце концов, это же всего один крабик». Спустя 25 минут после того, как все сладчайшие кусочки краба были съедены, официантка вручила мне счет на $ 450. «Это какая-то ошибка!» Пересчитываю, а там за одного только краба надо выложить $ 400. Я заплатил и весь день молчал. Какой вывод из этой истории можно сделать? Если у вас нет лишних денег, не выдумывайте и не заказывайте свежих крабов в ресторане, а покупайте замороженных в магазине. © John Lomo / Quora
А у вас бывали случаи, когда еда в ресторане или кафе оказалась значительно дороже, чем вы рассчитывали? На чем прокололись?