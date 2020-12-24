17 человек, которым дьявол аплодирует стоя

Есть на свете хитрецы, есть шутники, а есть такие люди, в которых эти два качества слились в одно поистине дьявольское сочетание. С такими нужно держать ухо востро в режиме 24 на 7. Ведь никогда не знаешь, когда попадешься на очередной подкол.

Впрочем, мы в AdMe.ru уверены, что юмор — это штука полезная и знакомству с такими людьми можно только завидовать. Что мы и делаем, глядя на героев подборки.

«Люблю снимать на видео жену, говоря ей, что делаю фото»

«Я устал быть единственным без пары в компании, так что купил это, чтобы оставлять в машинах моих товарищей»

Тот момент, когда наши страхи делают нас сильнее... в уборке

«Дети просили-просили, и вот наконец его доставили. Рождество будет великолепным»

Switch в переводе с англ. и «выключатель света», и «популярная игровая консоль». — Прим. AdMe.ru.

«Ребята, вы только взгляните, как моя подруга ест пиццу!»

«Все мои коллеги согласились нарядиться смурфами на Хеллоуин. Но я единственный, кто действительно повелся на это»

Главное — вовремя делегировать обязанности

«Мама дико бесилась от того, какое у нее имя и аватар в аккаунте, и попросила меня их заменить. Сказано — сделано»

«Мама сделала моему отчиму стрижку и оставила на затылке это. Говорит, будет сюрприз»

«Папа троллит маму, расставляя во всяких странных местах по всему дому фигурки черепашек ниндзя. Одна вот, к примеру, нашлась в микроволновке»

Прямо как в сказке

«Сестра попросила обработать пару фото для ее свадебного сайта»

«Установил 2 переключателя в Prius своего брата. Они ничего не делают, только светятся. Посмотрим, что будет»

«5 дней подряд я добавлял фигурки в праздничную инсталляцию моей мамы. Что ж, она заметила только сегодня утром»

«Жена вечно ноет, что я слишком долго чищу газон, а вот я что-то не вижу проблемы»

Правила выбора жениха: метод народный

«Увидел эту наклейку на сушилке в уборной кинотеатра. И она не работает, что бы ты с ней ни делал»

«Активируется голосом».