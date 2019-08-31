17 человек, которые своими снимками доказали, что нет ничего важнее семьи

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На жизненном пути бывают крутые повороты. Мы взрослеем, пересматриваем привычки, устремления и цели, но семья — пожалуй, то немногое, что остается неизменным. И хотя в кругу родственников возможны недопонимания и разногласия, это именно те люди, которые смогут разделить с нами и грустные, и радостные моменты и прийти на помощь.

Мы в AdMe.ru считаем: хотя в семейной жизни не все всегда бывает гладко, но именно самые близкие могут подарить счастье, радость и душевное тепло. И трогательные фото героев нашей сегодняшней подборки подтверждают, что каждый становится чуточку добрее, погревшись у домашнего очага.

1. «20 лет назад дядя подарил мне книгу по астрономии. Сегодня я показал ему свое удостоверение NASA»

2. В Новой Зеландии законодатель взял своего ребенка в парламент, вернувшись из декретного отпуска. Спикер палаты нянчился с малышом во время дебатов

3. «Наблюдаю, как моя невеста подходит к алтарю. Еще никогда не был так счастлив»

4. «После 4 лет попыток у нас наконец родился ребенок. Собака тоже вне себя от счастья»

5. «Мой новорожденный сын после 10 часов родов и срочного обследования. Это фото всегда вызывает у меня улыбку»

6. Парень сделал девушке предложение в присутствии всех родственников прямо перед семейной фотосессией

7. «После 2 выкидышей за 2 года у меня наконец-то родилась дочка. Мир, встречай Лиллиану!»

8. «Моя любимая фотография, ведь на ней я так счастлив. В преддверии второй годовщины свадьбы хочу поделиться этим фантастическим моментом»

9. «Моя сестра наконец опубликовала свою книгу для детей. Реакция мамы бесценна»

10. «Наконец-то взял выходной и привел дочку на подсолнуховое поле. Мне кажется, по ее лицу видно, насколько мы счастливы»

11. «Поделился в сети фотографией бабушкиного сада. Она собрала кучу лайков и комментариев, чему бабуля очень обрадовалась! На этом снимке она читает ваши отзывы»

12. «Папа сфотографировал нас с мамой, когда родители помогли мне с переездом в новую квартиру в последний год колледжа. Я люблю эту женщину и благодарна за все, что она сделала для меня!»

13. «Перебирал старые фото и нашел снимок, где я показываю племяннице, что такое YouTube»

14. «Реакция моего папы на новость о том, что он станет дедушкой»

15. «Мой дедушка не окончил среднюю школу, потому что его забрали в армию. Сегодня он получил диплом»

16. «Спустя 20 лет. Машина та же»

17. «Соседская пара до сих пор гуляет за ручку»