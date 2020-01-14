17 человек, которые смогли осчастливить близких идеальным подарком

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Выбор подарка — подлинное искусство, доступное не всем. Для многих это тяжелая задача, требующая длительных раздумий и многочасового шопинга, но мастера справятся с ней играючи. Возможно, их идеи пригодятся и вам, хотя зачастую достаточно быть внимательным к близким и искренне хотеть их порадовать.

Мы в AdMe.ru стараемся дарить вам отличное настроение каждый день, и сегодня не исключение. Тех, кто доберется до конца статьи, поджидает теплый бонус.

1. «Дочка постоянно таскает бумагу для принтера, чтобы порисовать. Подарил ей на Рождество 500 листов бумаги, теперь она бегает вокруг и кричит от восторга. Выбрать подарок никогда не было так просто»

2. «Купил отцу „Порше“ из Lego, собирает его третий день»

3. «Первое селфи, сделанное моей тетей на первый в ее жизни смартфон, который ей подарили на Рождество»

4. «На Рождество моя жена связала для наших детей эти потрясающие шарфы»

5. «Сколько себя помню, моя семья играла в эту настолку времен 80-х каждое Рождество. Игра потихоньку разваливалась, так что в этом году я удивил всех, сделав новую версию с другими иллюстрациями»

6. «Решил сделать подарок маме: отсканировал и расшифровал рукописную кулинарную книгу ее прабабушки. Только что приготовил сахарное печенье по рецепту из этой книги, записанному около века назад. Не удивлюсь, если его не пекли десятилетиями»

7. «Каждый год мы с женой устраиваем для наших дочек охоту за „сокровищами“ — главным подарком. На этом фото они расшифровывают код, чтобы собрать пароль, который поможет разблокировать компьютер и запустить программу с головоломками, ответ на которые приведет к нужному месту»

8. «Подруга принесла маленькие пончо и сомбреро для нашего кота, и я никак не могу успокоиться»

9. «В этом году никто из детей не захотел игрушки на Рождество, они все попросили деньги. Понятное решение, но такой подарок кажется безликим, хоть и практичным, поэтому я сделал особую упаковку для купюр. Всем понравилось»

10. «То, как наша слепая собака „смотрит“ на моих родителей, когда понимает, что получила в подарок большую кость, так душещипательно»

11. «Геройская штаб-квартира моего сына! Переделана из кукольного домика»

12. «Все, что моя тетя хотела на Рождество, — точилка для карандашей, которыми она вписывает ответы в кроссворды»

13. «Любимый ежегодный подарок от брата. Сейчас мы на 6-м уровне»

14. «Пришлось отлавливать подходящие предложения в течение месяца. В итоге 4 ежика были заказаны у 3 разных продавцов. И вот перед Новым годом мама увидела на столе те самые игрушки, о которых мечтала 49 лет назад»

15. «Племянник показал, учитель подарил такой каждому ученику»

16. «Время от времени делаю маленькие домики и мебель, а потом оставляю их там и сям, чтобы, когда моя младшая сестра найдет их, она думала, что рядом живут крошечные человечки. Как видите, получается весьма неплохо»

17. «Вот такой интересный презент мне сегодня передали от давным-давно выписавшейся пациентки»

Бонус: «Бродячий кот, которого подобрала моя мама и который старался избегать людей целых 2 года, в рождественское утро забрался ко мне на колени и начал мурлыкать»

А вы получали такой подарок, что хотелось плакать от счастья? Что это было?