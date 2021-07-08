17 историй о родительских собраниях, после которых хочется тяпнуть пустырника

Родительские собрания не любят не только дети, которые напряженно ожидают дома возвращения родителей, но и некоторые мамы и папы. Кому понравится перекраивать свое расписание, отпрашиваться с работы пораньше — и все ради того, чтобы втискиваться снова за парту и часами слушать учителя, жалея о потерянном времени и надеясь, что сегодня не придется краснеть за своего отпрыска.