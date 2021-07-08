17 историй о родительских собраниях, после которых хочется тяпнуть пустырника
Родительские собрания не любят не только дети, которые напряженно ожидают дома возвращения родителей, но и некоторые мамы и папы. Кому понравится перекраивать свое расписание, отпрашиваться с работы пораньше — и все ради того, чтобы втискиваться снова за парту и часами слушать учителя, жалея о потерянном времени и надеясь, что сегодня не придется краснеть за своего отпрыска.
Мы в AdMe.ru решили, что не можем пройти мимо многочисленных историй про родительские собрания. Ведь в них есть все, что нам так нравится: кипящие страсти, знакомые нам не понаслышке проблемы, а еще искрометный юмор.
- Прихожу на родительское собрание в детском саду перед началом очередного года. Дородная мамаша из родительского комитета рассказывает, как мало игрушек у наших детей и что надо закупить новых, а значит, с каждого дополнительно по косарю. Детишек в группе было 27, итого 27 тыс. И она уже навыбирала, что купить, и магазин хороший нашла, и все будет здорово. А так получилось, что мой дружбан в то время продавал игрушки оптом, ну я встал и предложил купить у него. Все родители были счастливы, в итоге закупили на 10 тыс. больше, чем предлагала эта барышня. Но ее горячий, полный ненависти взгляд я помню до сих пор. © Dakarator3 / Pikabu
- Я мама, мне 37 лет, сыну — 16. Собираюсь на родительское собрание, точнее, он меня собирает и наставляет: «Мама, джинсы рваные не надевай, в социальных сетях на собрании не переписывайся». © Подслушано / VK
- Перед каникулами на собрании классная объявила, что у нас субботник. Надо прийти, помыть стены и парты, вымыть окна. Все раскудахтались, оно и понятно: у кого есть лишнее время? Говорю: «Слушайте, ну давайте скинемся, заплатим уборщицам, пусть они все сделают». Ответ учительницы: «Они не могут. По технике безопасности нельзя мыть окна без страховки». То есть уборщице нельзя, а родители все сплошь бэтмены.
- В 90-е мама работала в магазине, который зимой не отапливали. Поэтому она одевалась в фуфайку и валенки, а я носила в школу ее вещи. Как-то на родительском собрании учительница заявила, мол, ваша Людочка слишком наряжается в школу. У мамы чуть челюсть не отпала, ведь учительница чуть ли не через день заходила в магазин, болтала с ней и прекрасно знала всю ситуацию.
- Когда мне было лет 5, мама пошла на родительское собрание в детский сад в преддверии 8 Марта. Воспитательница решила огласить перед всеми родителями результаты детского опроса на тему «Как мой папа помогает по дому маме». Один ребенок говорит, что папа моет посуду, другой — полы, третий — готовит обед. А я встала и сказала: «Папа маме моет спину». Мама говорит, что ей никогда не было так стыдно. © Подслушано / VK
- Был на школьном собрании у сына (4-й класс). Сел вместе с отцом приятеля моего Илюши. Полсобрания классный руководитель отчитывала нас за поведение детей в целом и за то, что они пуляются резинками. Тыкала многоуважаемая учительница мне аптечной резинкой в нос, а потом оставила ее на столе. Мой сосед по парте, солидный мужчина лет 45, взял резинку в руки и начал растягивать, я зачем-то решил ее отобрать. Короче, выстрелили мы этой штукой нечаянно. Но это еще полбеды. Дальше мой сосед схватил меня за руку и с воплем «Валим!» вытащил из класса в коридор. © Scrimmer / Pikabu
- У меня 3 детей ходили в одну школу. Администрация решила проводить родительские собрания в один день у всех. Сами понимаете, 3 детей, а родителей — 2, кому-то из детей везло больше, обычно среднему сыну. Однажды нужно было обязательно посетить собрание у младшей дочери (1-й класс), а у нас с мужем аврал на работе, конец месяца, масса отчетов и прочей ерунды. Решили отправить старшего 16-летнего сына, чтобы основные моменты потом пересказал, но никуда не вмешивался. В итоге приходит он с собрания и говорит: «Мама, как вы переносите этот бедлам? Если мне еще раз учителя скажут, что я плохо веду себя на уроке, то я им напомню, как ведут себя родители на собрании». © Надежда Бусева / Facebook
- Моя мама сказала, что на родительские собрания будет ходить только к старшей сестре, а ко мне пусть папа идет — не хочет, видите ли, за меня краснеть. Пошел папа. Вернулся. Сказал, что меня совсем не ругали, вообще ничего не говорили. С помощью уточняющих вопросов выяснили, что он не в том классе сидел. © Подслушано / VK
- В классе сына стали меняться классные руководители, и у каждого свой кабинет. 8-й класс — нужны шторы. Купили. 9-й класс — новый руководитель, нужны шторы. Купили. 10-й класс — и... нужны шторы. Вот тут я уже выступать начала, что обеспечивать всю школу шторами не намерена, нужны — снимите в предыдущем классе. Меня поддержали все. Одна мама не поленилась снять, постирать и перевесить. Старая классная возмущалась — забрали хорошие шторы, новая тоже — достались б/у. 11-й класс — новое помещение и опять разговор про шторы. Когда родители услышали это слово, хохот стоял на все 4 этажа. © haydar / Pikabu
- Раньше я думала, что прийти на собрание в чужой класс — это анекдот и выдумка. Но после того как мой муж честно сходил на собрание в школу, выступил там с речью, пришел очень довольный, а потом мне позвонила классная с вопросом, почему нас не было, я поняла, что ошибалась. Так муж еще и искренне удивился, что ребенок не в 8-м классе учится, а в 10-м. © Сауле Ашенова / Facebook
- Муж у меня моряк, по несколько месяцев дома не бывает. Сын учится в 5-м классе. Вчера я не смогла пойти на собрание, и пошел он. Задание ему было поговорить с математичкой. Рассказал, что пришел в школу, номер кабинета забыл. Пошел по этажу, смотрит, в кабинете собрание идет. Тихонечко в класс вошел и сел. В классе шум, обсуждают какие-то деньги. Сидит, ничего не понимает, смотрит, лица все какие-то незнакомые. В общем, дошло, что класс перепутал. А там начался дурдом: родители орут, училка орет. На этой волне незаметно из класса вышел. Зашел в учительскую: «А где собрание у 7 „Б“?» — «У 7 „Б“ сегодня нет собрания». — «А у 6-го?» В общем, сошлись на 5-м. На нужном собрании ничего интересного. Спросил у классухи имя математички и кабинет, собирался идти к ней поговорить, но сначала решил посмотреть оценки в журнале. Пока смотрел оценки, забыл имя математички. Второй раз спросить постеснялся и пошел домой. © DaMiR / Pikabu
- У нас классная на собрании соловьем заливалась по поводу внешнего вида девочек: юбки короткие, блузки вызывающие, губищи накрашенные. Мол, что вы за родители такие, если не можете заставить выглядеть прилично. Один папаша тут встает, подходит к ней и вдруг сует ей под нос свой телефон. Говорит: «Смотрите: эта девочка победительница олимпиады по физике. У нее и юбка, и макияж, и что, ей это мешает? Детей учить надо, а не капать им на мозги внешним видом». Классная сразу как-то весь задор растеряла. Она-то как раз физику ведет, и результаты у детей ниже среднего.
- Моя старшая дочка, Маша, во 2-м классе. А младшая, Наташа, — в садике. На собрании рассказывает воспитатель про нее и ко мне обращается «Наташина мама». Я сижу, вообще не слушаю и не реагирую. Думаю, что все на меня вылупились? Забыла, что пришла в садик, отвлеклась на свои мысли и решила, что я в школе, где я «Машина мама». Кончилось тем, что я спросила у воспитателя: «А кто это — Наташина мама? У нас же нет никакой Наташи». Родители подумали, что у меня крыша поехала. © Вash.im
- Первое родительское собрание, учительница попросила родителей занять места своих детей. Подхожу к парте дочери, а на «моем» месте уже сидит незнакомый мужчина. Села с ним рядом. Ну, думаю, наверное, это папа Катиного соседа по парте, познакомиться надо, все-таки дети вместе учатся. Стала ему представляться: «Я Катина мама!» Его ответ меня ввел в шоковое состояние: «А я Катин папа!» Только потом я сообразила, что в классе 4 Кати. © umorist / Pikabu
- На родительское собрание пришла психолог. Милая женщина 2 часа ездила всем по ушам, какие плохие у нас дети: Крамского не читали, Пушкина не смотрели, хуже них в школе класса нет. Под конец этой экзекуции одна мамаша не выдержала и спросила: «А вы точно психолог?» В ответ на что та, презрительно надув губы, сказала: «Теперь понятно, в кого у вас такие дети невоспитанные» — и, не прощаясь, вышла из класса. Еще и дверью хлопнула.
- На родительском собрании училка разошлась по поводу стрижек мальчиков и цветных волос девочек: «Бу-бу-бу, куда их работать потом возьмут? На кассу?» Пока родители офигевали, пытаясь понять связь, в класс зашла директор. И тут все в один голос начали ржать: директор у нас дама стильная и новая прическа у нее была с выбритыми висками и яркими цветными прядями.
- Уж сколько мы ходим по родительским собраниям, а они все не закончатся. И всегда находится человек, который после фразы преподавателя: «А теперь, когда мы записали требования учителя литературы» — поднимает аккуратно руку и спрашивает: «Простите, а нельзя ли рассказать о требованиях учителя литературы?» И всегда находится тот, кто внезапно кричит: «Кардиган, кардиган! Почему нельзя надевать кардиган?!» И всегда заводится спор между первой половиной родителей, что желают сдавать в фонд класса по ₽ 500 в месяц, и второй половиной — людьми, поджимающими губы со словом «копейки» и настаивающими на ₽ 1 000. И всегда эти собрания длятся ровно на час больше, чем ты можешь вытерпеть молча. И вот ты бубнишь себе под нос: «Как вы достали-то». И всегда именно в этот момент наступает тишина, а в ней звучит твое: «Достали, достали» — и тут-то все оборачиваются. © Beefeedoc / Pikabu
А вам есть что вспомнить про родительские собрания?
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