17 семей, чье утро начинается не с кофе, а с хорошей порции юмора
Счастливые семьи часто создают свои маленькие традиции: совместные прогулки по субботам, воскресные обеды, на которых собираются все родные, или хороводы вокруг кактуса вместо елки. А еще они относятся с юмором к повседневным трудностям.
Редакции AdMe.ru по душе люди, которые могут на ровном месте увидеть повод для хорошей шутки. Именно о таких семьях наша следующая подборка и весьма непредсказуемый, но вполне добрый бонус.
«Бутербродик любит лежать только вместе с женой, но я нашел способ провести его»
«Жена сказала, что ей нужен небольшой журнальный столик»
«Жена решила, что это будет жутко смешно»
«Моя подруга дала сестре свой автомобиль на день, а потом получила от нее такой торт»
«Извини за то, что произошло с твоей машиной».
«Я купил бабушке одеяло с капюшоном. Вот как моя собака уставилась на нее, когда она пришла приготовить себе овсянку»
«Живем в частном доме, орехов с дерева хватает. Колю их дверью летней кухни. Жена возмущается, хотя, может, и сама бы так колола, но дверь жалко. Вот и подарил ей свою дверь для колки орехов»
«Скучаю по семье. Хотелось бы, чтобы мы все собрались вместе, как в прошлом году. Я справа»
«У меня не было дурацкого свитера для новогоднего корпоратива в Zoom, поэтому я попросил жену выбрать его для меня. Вот что она сделала своими руками»
«Искренних урыбок и счастья в новом году!»
«Моей маме было сложно находить Google Chrome, поэтому я сделал это»
«Мой 13-летний сын уже вымахал до 183 см. И думает, что забавно ставить вещи в недосягаемости для меня»
«Думаю, моя жена готова к Cyberpunk 2077»
На самом деле это маска, которая помогает при экземе и воспалениях кожи.
«Как сделать так, чтобы на семейном фото были абсолютно все»
«В этом году я получил PlayStation 5 на Рождество»
«Мы дарим тебе PlayStation 5!.. Позже, когда они снова появятся в продаже. С любовью, мама и папа».
«Я купил брату в подарок на Рождество запчасть для его велосипеда. На упаковку ушло всего 4 часа»
«Мой двоюродный дедушка — механик. Вот как он решил раскрасить баллон с пропаном в своем гараже»
«Я переставил буквы в слове „love“ 4 дня назад. Интересно, когда жена заметит?»
«Подарил жене пижаму с застежкой-молнией на Рождество»
Бонус: «Жена ушла сегодня утром, не сказав ни слова. Когда я проснулся, это было на изголовье кровати»
«А накануне я сказал ей, что отнесу их сегодня к ювелиру, чтобы почистить их, так как приближается наша годовщина».
Какие комичные ситуации происходили в вашей семье? Есть ли у вас родственники или знакомые, которых хлебом не корми — дай пошутить и повеселиться?