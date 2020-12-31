17 семей, чье утро начинается не с кофе, а с хорошей порции юмора

Счастливые семьи часто создают свои маленькие традиции: совместные прогулки по субботам, воскресные обеды, на которых собираются все родные, или хороводы вокруг кактуса вместо елки. А еще они относятся с юмором к повседневным трудностям.

Редакции AdMe.ru по душе люди, которые могут на ровном месте увидеть повод для хорошей шутки. Именно о таких семьях наша следующая подборка и весьма непредсказуемый, но вполне добрый бонус.

«Бутербродик любит лежать только вместе с женой, но я нашел способ провести его»

«Жена сказала, что ей нужен небольшой журнальный столик»

«Жена решила, что это будет жутко смешно»

«Моя подруга дала сестре свой автомобиль на день, а потом получила от нее такой торт»

«Извини за то, что произошло с твоей машиной».

«Я купил бабушке одеяло с капюшоном. Вот как моя собака уставилась на нее, когда она пришла приготовить себе овсянку»

«Живем в частном доме, орехов с дерева хватает. Колю их дверью летней кухни. Жена возмущается, хотя, может, и сама бы так колола, но дверь жалко. Вот и подарил ей свою дверь для колки орехов»

«Скучаю по семье. Хотелось бы, чтобы мы все собрались вместе, как в прошлом году. Я справа»

«У меня не было дурацкого свитера для новогоднего корпоратива в Zoom, поэтому я попросил жену выбрать его для меня. Вот что она сделала своими руками»

«Искренних урыбок и счастья в новом году!»

«Моей маме было сложно находить Google Chrome, поэтому я сделал это»

«Мой 13-летний сын уже вымахал до 183 см. И думает, что забавно ставить вещи в недосягаемости для меня»

«Думаю, моя жена готова к Cyberpunk 2077»

На самом деле это маска, которая помогает при экземе и воспалениях кожи.

«Как сделать так, чтобы на семейном фото были абсолютно все»

«В этом году я получил PlayStation 5 на Рождество»

«Мы дарим тебе PlayStation 5!.. Позже, когда они снова появятся в продаже. С любовью, мама и папа».

«Я купил брату в подарок на Рождество запчасть для его велосипеда. На упаковку ушло всего 4 часа»

«Мой двоюродный дедушка — механик. Вот как он решил раскрасить баллон с пропаном в своем гараже»

«Я переставил буквы в слове „love“ 4 дня назад. Интересно, когда жена заметит?»

«Подарил жене пижаму с застежкой-молнией на Рождество»

Бонус: «Жена ушла сегодня утром, не сказав ни слова. Когда я проснулся, это было на изголовье кровати»

«А накануне я сказал ей, что отнесу их сегодня к ювелиру, чтобы почистить их, так как приближается наша годовщина».