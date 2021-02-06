17 человек, чей визит к детскому психологу стал коронной семейной байкой

Тесты психологов часто ставят даже взрослых людей в тупик. Мы чувствуем себя как кэрролловская Алиса, у которой Шляпник интересуется, чем ворон похож на конторку. А вот дети не теряются и способны своей логикой сами кого угодно загнать в угол. И даже если на их рисунках изображены жутковатые анатомические подробности, это вовсе не значит, что они в депрессии. Просто развиты не по возрасту и поэтому способны запутать дипломированного специалиста.

Мы в AdMe.ru нисколько не претендуем на то, чтобы разбираться в сложной и уважаемой профессии психолога. Однако пройти мимо забавных ситуаций просто не в силах. В бонусе же вас ждет история про психологический тест, правильный ответ на который, на наш взгляд, может дать только ребенок с невероятно креативным мышлением.

Мне перед 1-м классом дали перерисовать картинку с корабликом. Обшарпанную настолько, что рисунок кое-где стерся. Говорят, мол, перерисуй точно так же. Я даже уточнила: «Вот прямо один в один?» Ну и перерисовала со всеми прерывистыми линиями, где они стерлись: я очень занудная. Мне сказали, что линия у меня неуверенная и бледная. Обидно было. © lutaosk / Pikabu

В 90-е меня смогли устроить в единственный садик для детей со слабым здоровьем. С нами занимались хорошие врачи и воспитатели. И вот как-то психолог вызвал маму. Все дети нарисовали птичек яркими красками, а я намалевала черного готического ворона и очень им гордилась. Но в садике решили: это показатель того, что у меня какие-то проблемы и страхи. В ответ мама вздохнула: «Ну вот, рано я ей про гравюры начала рассказывать». Мама просто художник-реставратор, преподавала в академии художеств. © «Подслушано» / Vk

В детском саду психолог попросила расположить карточки цветные по мере убывания от «нравится цвет» до «не нравится». Сын неправильно ее понял и разложил в противоположном порядке. В итоге вышло, что черный и коричневый ему нравятся, а красный, голубой и так далее — нет. Я сразу сообразил, что он неправильно понял вопрос, но видели бы вы лицо психолога! © GenBardak / Pikabu

Однажды маму вызвал школьный психолог. Она выложила перед ней несколько карточек с изображением картофеля, моркови, свеклы и спросила: «Как вы можете назвать все это вместе?» Мама ответила, что это овощи, на что психолог сказала: «Правильно, а вот ваша дочь считает, что это борщ». © «Подслушано» / Vk

В начальной школе на психологии проверяли у детей типы реакций на неожиданные события. По одному приглашали в класс, и затем психолог несильно, но внезапно «пугала» ребенка. И вот сижу я, задумавшись над каким-то вопросом, и тут вдруг психолог наклоняется и выкрикивает: «Бу!» Что же... Я отличилась тем, что в следующую секунду с громким криком напугала ее еще сильнее. © «Подслушано» / Vk

Через полгода после того, как сын отучился в 1-м классе, к детям пришла психолог и торжественно объявила, что сейчас будет психологический тест. Детям раздали листы формата А4, разрешили пользоваться красками, фломастерами, карандашами и попросили нарисовать, как они видят себя в школе. Малышня отрывалась как могла: девочки рисовали себя в виде принцесс в бальных платьях у доски с учебником в руке, мальчишки изображали человечков рядом с домиком с надписью «Школа», а вокруг — всякие самолеты-вертолеты. А мой сын ни разу не принцесса.

Знаете, что он рисовал? На белом листе карандашом по 5 прямоугольников в 3 ряда. Кружечек в углу трогательно подписан: «Кулер». Прямоугольник побольше, стрелочка, инициалы классного руководителя. Над вторым прямоугольником в третьем ряду одна-единственная буква: «Я». Нет, не так. Там было написано: «Я!» Он просто нарисовал карту. И по этой карте любой сможет его найти: ежу понятно, что это за второй прямоугольник в третьем ряду. А если вы глупее ежа, то он подписал: «Я!» © missisissi / Pikabu

Знаете, что он рисовал? На белом листе карандашом по 5 прямоугольников в 3 ряда. Кружечек в углу трогательно подписан: «Кулер». Прямоугольник побольше, стрелочка, инициалы классного руководителя. Над вторым прямоугольником в третьем ряду одна-единственная буква: «Я». Нет, не так. Там было написано: «Я!» Он просто нарисовал карту. И по этой карте любой сможет его найти: ежу понятно, что это за второй прямоугольник в третьем ряду. А если вы глупее ежа, то он подписал: «Я!» © missisissi / Pikabu Меня в детском саду спросили, что я знаю острое. Ну я и ответил: «Нож, вилка, иголка». А вот фигушки, я не назвал перец, соус и еще что-то. © duremaniusis / Pikabu

Как-то и меня вызвали в детский сад к психологу. Детям дали задание нарисовать зимний пейзаж. Моя дочь изобразила среди сугробов и елок домик в снегу, снеговика и повсюду растущие цветы. Психолог рекомендовала срочно заняться общим развитием ребенка и, в частности, повторить времена года. Я прекрасно знала, что моя кроха обожает цветы, но все-таки, улыбаясь, расспросила ее дома о рисунке. Дочка уверенно отчиталась, что цветы — это красота и праздник, что она прекрасно знает, что цветы не растут зимой. В конце беседы вообще заявила, что рисунок — это же не фотография. © Надежда / AdMe.ru

Пришло время мне идти в 1-й класс. Как положено, перед школой меня принимал психолог, задавал всякие вопросики каверзные. Маме моей запомнился тест, в котором надо было по подгруппам разделить 4 предмета: птицу, самолет, автобус и троллейбус. Нормальный человек определил бы в одну группу все то, что летает, а в другую — все то, что ездит. Так сказала психолог. Мое же детское воображение решило создать аж 3 группы. В первую вошли самолет и автобус, во вторую птица, а в третью троллейбус. На вопрос, почему именно так, а не иначе, я ответил, что автобус и самолет двигаются оттого, что в них течет бензин, в троллейбусе — ток, в птице — кровь. По словам мамы, психолог от такой логики немного выпала. Но ведь не поспоришь. © AngelAlpha / Pikabu

В начальной школе дали всем задание нарисовать нашу школу. Я и нарисовала. Позже мою маму вызвал к себе психолог поговорить на тему, почему ребенок видит этот мир таким мрачным. А все из-за того, что я нарисовала небо вокруг школы темно-синим цветом. А каким же еще, если мне дали набор из 5 фломастеров: синий, красный, желтый, зеленый, черный? © «Подслушано» / Vk

Я перед зачислением в элитную школу тоже проходила ряд тестов. Среди них был следующий. Показали картинку: девочка и мальчик с мольбертами стояли возле слона и рисовали его. Мальчик — лицом к слону, девочка — сбоку. Соответственно, на второй картинке было два слоновьих портрета — в профиль и анфас. Вопрос от психолога: «Какой рисунок рисовала девочка, а какой — мальчик?» Я внезапно ответила, что портрет анфас рисовала девочка. На недоуменное «Почему?» заявила, что, видите ли, он красивее! Женская логика непобедима. В школу меня, несмотря на этот тест, взяли. © FarnKatz / Pikabu

Мне надо было объединить в одну группу солнце и настольную лампу по тому признаку, что они светят. Но я сказала, что ничего общего у них нет. Лампа-то с проводом нарисована, а вилка в розетку не воткнута. Тетя-психолог призадумалась, а родители-инженеры загордились. © qwertzasdfg / Pikabu

Плановый медосмотр в 5-м классе. Захожу к психологу в кабинет, отвечаю на разные вопросы, и тут она спрашивает: «А у кого золотые руки?» Я, подумав пару секунд, ответила: «У мастера своего дела. Еще у царя Мидаса из греческой мифологии, он же прикосновением все в золото обращал». Психолог посмотрела на меня квадратными глазами, а после я узнала от одноклассников, что правильный ответ: «У мамы». © «Подслушано» / Vk

Пришла за сыном в сад, меня встречает штатный психолог и трагическим голосом выдает, что сын рисует только черным цветом. «Странно, — говорю. — А что рисовали?» Шахматы! Они рисовали шахматы! © YanaRuh / Pikabu

У меня было задание — нарисовать человека. Поскольку все предыдущие задания я сделала быстро, остался вагон времени, так что я решила прям постараться. А мама у меня врач, и анатомический атлас изучен мной вдоль и поперек. Там же все так ярко, красочно, а значит, красиво. В общем, я вырисовывала овалы и капли, проговаривая: «Это легкие, это печень, вот тут желудок». Взяли в эту школу меня с большим трудом. И лишь потому, что остальные задания были сделаны лучше, чем у многих. © vitarinka / Pikabu

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