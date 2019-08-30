17 брендов, которые предоставляют на свою продукцию пожизненную гарантию

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Французский модельер Мадлен Вионне (1876–1975) однажды произнесла одну очень мудрую фразу: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». И это относится не только к одежде. Наверняка и вы замечали, что в погоне за экономией мы покупаем недорогие предметы, которые нередко выходят из строя сразу после окончания непродолжительного срока гарантии. И затем мы идем в магазин снова и снова. Но некоторые компании предоставляют на свою продукцию пожизненную гарантию. Да, их товары стоят чуть дороже аналогичных, зато производитель бесплатно отремонтирует или заменит свой продукт, если тот сломается или придет в негодность. Даже если речь идет о носках.

Осенью прошлого года AdMe.ru уже рассказывал, какие вещи и предметы быта можно купить один раз и на всю жизнь. Кажется, настала пора дополнить предыдущий список еще 17 брендами.

Donna Bella

Английский производитель профессиональных электроприборов для ухода за волосами и их завивки предоставляет пожизненную гарантию на всю свою продукцию. Купить можно здесь.

BIGBEN Connected

Французский производитель аксессуаров для смартфонов и планшетов BIGBEN Connected выпустил линейку продуктов Force Glass, Force Case и Force Power. Компания предлагает потребителям защитные стекла, чехлы и зарядки с пожизненной гарантией. Причем есть защитные стекла разных видов: одни фильтруют «синий» свет, другие защищают от посторонних глаз (позволяют читать только под одним углом). Купить можно здесь.

Flowfold

Flowfold — относительно молодая американская компания, начавшая свою деятельность в 2010 году. Ее основатель использовал обрезки парусной ткани для создания прочного кошелька, который не рвался бы годами. Сейчас Flowfold выпускает рюкзаки, кошельки, сумки, а также некоторые предметы одежды. Почти на все действует пожизненная гарантия. Купить можно здесь.

Peugeot Elis u’Select

Французская компания Peugeot (да-да, та самая, что производит автомобили) уже почти 200 лет выпускает ручные кофемолки и мельницы для перца и соли. Сейчас Peugeot также производит электрические мельницы, на которые действует пожизненная гарантия от механических повреждений. А если вдруг детали, например шестерни, износятся или продукт перестанет работать, компания бесплатно его заменит. Купить можно здесь.

Polar Bottle

Бренд Polar Bottle выпускает бутылки для воды, которые рассчитаны на долгие годы службы. А если бутылка треснет, сломается и даже если потеряется крышка, компания бесплатно все заменит. Купить можно здесь.

Feelgood Eco Beds

Компания Feelgood Eco Beds из Великобритании производит деревянные кровати и прикроватную мебель, которая является экологически чистой и способствует здоровому образу жизни. На все изделия действует пожизненная гарантия. Купить можно здесь.

RedHead

Кто бы мог подумать, что даже носки можно купить один раз и навсегда. Конечно, если это носки марки RedHead. Именно она бесплатно заменит изделие, если то износится или станет дырявым. Купить можно здесь.

Feetures

Это еще один бренд, предлагающий потребителям купить носки, предназначенные для бега, раз и на всю жизнь. А если с ними что-то произойдет, то Feetures заменит их без лишних вопросов. Купить можно здесь.

Manduka

Эта компания из Калифорнии производит коврики для йоги с гарантией на всю жизнь. И она бесплатно их заменит, даже если товар износится от регулярного использования. Купить можно здесь.

Repel Umbrella

Этот бренд предлагает недорогие зонты с тефлоновым покрытием и распространяет на свою продукцию пожизненную гарантию. То есть товар можно заменить на другой или вернуть деньги за него, если покупатель останется недоволен зонтом, обнаружится какая-либо неисправность или он сломается. Купить можно здесь.

Tupperware

Даже пластиковая посуда и контейнеры могут продаваться с пожизненной гарантией. Конечно, если приобрести их у американской компании Tupperware. Она предоставляет гарантию от повреждений, трещин, разрывов или отслоений при обычном некоммерческом использовании в течение всего срока службы продукта. Купить можно здесь.

Chaco

Бренд Chaco дает пожизненную гарантию на всю свою продукцию: сандалии, вьетнамки и другую обувь, а также поясные сумки. Купить можно здесь.

LupinePet

Эта компания из США занимается производством ошейников для домашних животных. И LupinePet бесплатно заменит ошейник, даже если ваша собака, к примеру, погрызет его. А также если он повредится в процессе использования по назначению. Но пожизненная гарантия не будет действовать, если продукт станет не по размеру подросшей собаке, если он загрязнится или будет поврежден намеренно. Купить можно здесь.

Le Creuset

Это еще одна французская компания, производящая кастрюли, сковородки, кокотницы и другую посуду из чугуна, металла. На большую часть изделий распространяется пожизненная гарантия. Купить можно здесь.

Cutco

Американская компания Cutco предоставляет вечную гарантию на свою продукцию — кухонные ножи. Если что-то случится с ножами (сломаются, заржавеют, треснут), компания заменит их абсолютно бесплатно. Купить можно здесь.

Away

Это совсем юный бренд по производству чемоданов, который начал свою деятельность только в 2016 году. Но он уже завоевал любовь и доверие многих путешественников. Конечно, ведь чемоданы Away снабжены зарядными устройствами, внутренним органайзером и замком TSA (специальным замком с функцией таможенного досмотра), а также мешком для грязной одежды. Компания по гарантии отремонтирует или заменит чемодан, если в нем появятся трещины или разрывы в корпусе, если сломаются колеса, ручки, в том числе телескопическая, а также молнии. Купить можно здесь.

Jimy Tools & Equipment

Австралийская компания Jimy Tools & Equipment производит и продает профессиональные инструменты для мастерских, а также ручные инструменты для простых любителей что-то мастерить своими руками. На товары действует пожизненная гарантия, по которой можно отремонтировать или заменить продукт, вышедший из строя из-за производственных дефектов или неисправностей. Купить можно здесь.