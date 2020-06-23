17 бабушек и дедушек, которые покорят вас своей непосредственностью

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Говорят, пожилые люди как дети. Такие же непосредственные, хрупкие и ранимые. Наши бабушки и дедушки своими поступками способны вызвать у нас слезу умиления и добродушный смех. А еще они всегда ждут нас в гости и готовы круглосуточно заботиться о своих близких.

Бабушки и дедушки покоряют нас в AdMe.ru своей прямолинейностью, чувством юмора и собственным взглядом на вещи.

«Моя двоюродная бабушка использует старый телевизор в качестве подставки под новый»

И так каждый раз

«Бабушка подарила моей дочке это полотенце»

Дедулины истории — самые увлекательные

В гостях у бабушки

Новости, которые действительно важны

«У моего дедушки есть специальный контейнер с соусами»

«Спасибо, бабушка»

«Бабушкина разделочная доска, с помощью которой она уже 30 лет готовит домашние блюда»

«Я объяснял бабушке несколько раз, как увеличить шрифт, но ей удобно вот так»

«Бабуленька попросила сфоткать ее в таком виде»

«Бабушка вяжет нам вещи, и дедушке приходится выступать моделью»

«Отключили свет, и бабушка достала коробок спичек из своих запасов»

«Мой дедушка соорудил плот специально для черепашек в озере у дома»

«Вот так нас бабушка зовет „на чай“»

«Хотела позагорать, но у меня не было алоэ. Тогда бабушка достала этот флакон, которому уже больше 20 лет»

Бабушки такие бабушки