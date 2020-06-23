17 бабушек и дедушек, которые покорят вас своей непосредственностью
Говорят, пожилые люди как дети. Такие же непосредственные, хрупкие и ранимые. Наши бабушки и дедушки своими поступками способны вызвать у нас слезу умиления и добродушный смех. А еще они всегда ждут нас в гости и готовы круглосуточно заботиться о своих близких.
Бабушки и дедушки покоряют нас в AdMe.ru своей прямолинейностью, чувством юмора и собственным взглядом на вещи.
«Моя двоюродная бабушка использует старый телевизор в качестве подставки под новый»
И так каждый раз
«Бабушка подарила моей дочке это полотенце»
Дедулины истории — самые увлекательные
В гостях у бабушки
Новости, которые действительно важны
«У моего дедушки есть специальный контейнер с соусами»
«Спасибо, бабушка»
«Бабушкина разделочная доска, с помощью которой она уже 30 лет готовит домашние блюда»
«Я объяснял бабушке несколько раз, как увеличить шрифт, но ей удобно вот так»
«Бабуленька попросила сфоткать ее в таком виде»
«Бабушка вяжет нам вещи, и дедушке приходится выступать моделью»
«Отключили свет, и бабушка достала коробок спичек из своих запасов»
«Мой дедушка соорудил плот специально для черепашек в озере у дома»
«Вот так нас бабушка зовет „на чай“»
«Хотела позагорать, но у меня не было алоэ. Тогда бабушка достала этот флакон, которому уже больше 20 лет»
Бабушки такие бабушки
Какая ситуация вам напомнила вашу бабушку или дедушку?