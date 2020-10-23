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16 жизненных комиксов, в которых каждая современная мама узнает себя

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Архитектор и художница из Молдавии Inna Sacali в своем инстаграме рисует комиксы о жизни с мужем и сынишкой. И чего в ней только не происходит: и импульсивные покупки, и ночные укладывания ребенка, и муки совести. Автор называет себя неисправимой оптимисткой и даже тревоги и проблемы родительских будней показывает в радостном и юмористическом ключе.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели работы творческой мамы, в которых многие могут узнать себя и зарядиться хорошим настроением.

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© inna_s_art / instagram

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© inna_s_art / instagram

3.

© inna_s_art / instagram

4.

© inna_s_art / instagram

5.

© inna_s_art / instagram

6.

© inna_s_art / instagram

7.

© inna_s_art / instagram

8.

© inna_s_art / instagram

9.

© inna_s_art / instagram

10.

© inna_s_art / instagram

11.

© inna_s_art / instagram

12.

© inna_s_art / instagram

13.

© inna_s_art / instagram

14.

© inna_s_art / instagram

15.

© inna_s_art / instagram

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© inna_s_art / instagram

Как вы думаете, какие ситуации из этих комиксов наиболее типичные в жизни всех мам, независимо от страны проживания?

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