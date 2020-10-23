16 жизненных комиксов, в которых каждая современная мама узнает себя

Архитектор и художница из Молдавии Inna Sacali в своем инстаграме рисует комиксы о жизни с мужем и сынишкой. И чего в ней только не происходит: и импульсивные покупки, и ночные укладывания ребенка, и муки совести. Автор называет себя неисправимой оптимисткой и даже тревоги и проблемы родительских будней показывает в радостном и юмористическом ключе.