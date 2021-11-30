16 женщин рассказали о моменте, когда подумали: «Вау, какой крутой парень. Пожалуй, выйду за него замуж»

Наверное, каждая замужняя женщина может вспомнить момент, когда впервые поняла, что мужчина рядом с ней — это не мимолетное увлечение, а будущий супруг. Пользовательнице сайта Reddit захотелось почитать о таких воспоминаниях. Свои истории рассказали сотни девушек.

Нам в AdMe.ru кажется, что почти из каждого ответа получился бы отличный фильм о любви.

Как-то я покупала молоко и заметила, что его срок годности совпадает с годовщиной того дня, когда не стало моего брата. Несколько дней спустя, доставая молоко из холодильника, я увидела, что мой парень закрасил эту дату маркером. Я разрыдалась и пошла к нему, понимая, что рядом со мной самый милый и чуткий человек. © satansfirstwife / Reddit

«Мои дети будут называть его дядей», — как-то сказал один из моих друзей о другом. А я тогда подумала, что мои дети будут называть его не дядей, а папой. Это был странный момент, ведь парень, о котором я подумала, был моим лучшим другом. Но оказалось, что он тоже в меня влюблен. © ShelbieBerg / Reddit

Для меня все решила наша 15-часовая поездка. Мы отправились наблюдать за запуском космического корабля. Нам было комфортно как разговаривать, так и молчать по дороге. А еще я смогла спокойно вздремнуть, пока он был за рулем. © khrystyne_68 / Reddit

Через несколько месяцев после знакомства с ним я знала, что это мой будущий муж. Не было никакого особенного момента. Просто он был первым парнем, с которым мне было по-настоящему комфортно. Прошло 10 лет, мы ждем первого ребенка, а я до сих пор чувствую любовь, когда просыпаюсь и вижу его рядом. © YoureNotAGenius / Reddit

Через несколько недель после того, как мы начали встречаться, парень гостил у меня дома. В комнату залетел комар. Я начала жаловаться и думала, что мой возлюбленный просто избавится от надоедливого комара. Но он взял стакан и бумагу, чтобы поймать насекомое, а потом сказал ему: «Давай ты полетишь на экскурсию на улицу». Тогда я поняла, что мой будущий муж — самый добрый человек на свете. © mistakenhat / Reddit

После нескольких месяцев вместе мы поссорились. Он предложил прогуляться и поговорить о наших отношениях. До этого я избегала конфликтов, поэтому и в этот раз не хотела обсуждать ссору. Но он, в отличие от всех предыдущих парней, которые предпочитали не говорить о проблемах, был настойчивым и сражался за нашу любовь. Это меня покорило. © krisanthemum / Reddit

Я решила не только сама ответить на вопрос о «том самом моменте», но и спросить об этом мужа. Для меня особенным воспоминанием стала игра в боулинг. Он играл как профессионал, а у меня ничего не получалось. Но это не испортило вечер, мне все равно было весело. Муж же сказал, что знал о том, что сделает мне предложение, во время первого празднования Нового года. Тогда парень моей тети, глядя на нас, сказал, что рад видеть нас вместе. © rosegoldlife / Reddit

Как-то я сказала парню, что скучаю по нью-йоркской пицце и бейглам, ведь в Лос-Анджелесе они не такие вкусные. Через какое-то время ему нужно было слетать в Нью-Йорк, и он привез мне оттуда 2 пиццы и дюжину бейглов. © rpeary / Reddit

Во время нашего первого свидания парень отлучился в уборную на несколько минут, а когда пришел, увидел, что я смеюсь. Он спросил, что меня рассмешило, и я показала ему забавные картинки с Губкой Бобом. Я сразу пожалела о том, что поделилась чем-то таким с почти незнакомым парнем. Но ему понравилось, он даже вспомнил серию из этого мультика. © yallready4this / Reddit

Это было наше первое свидание. До этого мы общались только в интернете. Нам было неловко, он пролил на себя напиток, и я спросила: «Ты нервничаешь? У тебя это впервые?» На что он ответил: «Нет, я уже много раз нервничал». Для тех, кто не знает: это отсылка к фильму «Аэроплан». Мы посмотрели друг на друга и все поняли. Я знаю, что это может звучать глупо, но тогда этот момент значил для меня многое. © Little_Pink_Cookie / Reddit

Мой парень всегда крепко спал и следил за тем, чтобы достаточно отдыхать. Но когда у меня случилось тяжелое пищевое отравление, он днями не смыкал глаз и опекал меня. Наблюдая за его заботой, я поняла, что когда-то выйду за него замуж. © Valiantlycaustic / Reddit

Я поняла, что он — это моя судьба, практически сразу. На втором свидании он даже сделал мне в шутку предложение, а я согласилась. © significantotter1 / Reddit

Мы познакомились в интернете еще в 2004 году. Однажды мы переписывались, я набрала сообщение: «Когда-то я выйду за тебя замуж». Правда, потом сразу же стерла этот текст, потому что боялась, что он напугает парня. Но это было именно то, что я чувствовала. © dissolvedcrayon / Reddit

Вчера я поняла, что хочу выйти замуж за своего парня. Я собиралась идти на концерт музыкальной группы, в которой когда-то играла. Друзья не смогли составить мне компанию, а явиться туда одной было сложно, ведь еще недавно я была частью коллектива и тоже выступала на сцене, а теперь была только слушателем. Мой парень не любит танцевать и его раздражают мои бывшие коллеги, но он согласился пойти на концерт вместе со мной. Его поддержка меня тронула. © emchocolat / Reddit

Не думаю, что у нас был какой-то «момент». Просто брак казался логичным продолжением наших отношений. © Falcom-Ace / Reddit

Мы жили на разных континентах. Когда у него начался отпуск, он приехал ко мне в гости. Я должна была работать. В первый день парень приготовил мне обед, который можно взять с собой. Мое сердце растаяло от такого проявления заботы, ведь обычно я забывала поесть, а теперь у меня в сумке лежал сэндвич, на обертке которого нарисован кролик. © princess_o_darkness / Reddit