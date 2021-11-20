16 ярких доказательств, что родня всегда за нас горой встанет и в обиду недругам не даст
Еще в 2010 году ученые обнаружили, что в любящих семьях дети вырастают более жизнерадостными, чем в малоэмоциональном окружении. Тогда же выяснилось, что любовь, поддержка и забота близких не только влияют на самооценку ребенка, но и повышают его иммунитет и снижают шансы простудиться или заболеть гриппом.
Мы в AdMe.ru встретили в сети 18 человек, которые неожиданно для себя осознали, насколько крутая у них родня: и поддержит всегда, и настроение поднимет вовремя.
- Мама зарегистрировалась в Instagram и под моей фоткой (а она у меня там одна) оставила комментарий: «Моя красотулька». Долго я объяснял жене, что понятия не имею, кто это, так как вместо фотографий у мамы стояли какие-то картинки. © uhctpyktop / Pikabu
- Мне 24, и до сих пор каждый раз мама и бабушка мне напоминают: «Выключай свет, проверяй утюг, чтобы все из розеток было выключено и все окна закрыты, когда уходишь». А когда я дома, говорят: «Не открывай незнакомым дверь!» И так по несколько раз в неделю. Самое интересное, что я живу одна и они мне звонят, чтобы это сказать. © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка часто будил меня в «полночь» на «полуночный перекус» (правда, сейчас я уже взрослая и больше чем уверена, что его «полночь» была где-то в 9:30 вечера). Мы тайком ужинали с ним внизу, закусывали шоколадом, а потом возвращались в постель. А моя бабушка всегда собирала для меня оберточную бумагу и разные бантики. Потом мы часами занимались с ней рукоделием и вместе делали очень даже милых кукол. © Miss-Impossible / Reddit
- Еду в метро. Напротив сидят девочка и ее мама. Девочка насупившись поглядывает на книгу в руках мамы. У той очень серьезное лицо. Она внимательно читает. Присматриваюсь: название книги — «Как понять вашего подростка». © unknown author / Bash.im
- Однажды у меня выдался тяжелый день в школе и я не был дома аж до 8 вечера. Когда я поведал бабушке о проблемах, она, ничего не говоря, встала и начала жарить курицу. На мой вопрос, почему она так поздно решила готовить, бабуля, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогой, после такого дня, как у тебя, немного жареной курочки никому точно не помешает». И вот я в 9 вечера сижу и ем жареную курицу. И очень благодарен своей старушке. Люблю тебя, бабуля! © bismark89-2 / Reddit
- Когда мне было 5 лет, отец решил уйти из семьи. Мама в то время была домохозяйкой и, соответственно, осталась без денег. Но не сдалась. Она немедленно устроилась на работу и использовала все возможности, чтобы продвинуться по службе. В итоге мама стала закупщиком в одной из крупнейших торговых сетей. Когда с деньгами стало получше, она купила дом в хорошем месте, чтобы я и моя сестра смогли посещать лучшие школы в районе. Потом мы поступили в хороший колледж. И хотя она никогда не была с нами милой, мы всегда знали, что нас любят. Иногда дела говорят сами за себя. © Sally Hopping Riley / Quora
- Звучит как рассказ из одной из книг О’Генри, но моя мама пожертвовала для меня своими волосами. Когда я была подростком, на рынке продавали осветлитель для волос с запахом лимона. В его рекламе дурнушки превращались в загорелых блондинок, просто распыляя на себя чудо-средство. Я тоже хотела стать красоткой. Мама сначала меня отговаривала от этой химии, но я ей не верила. И тогда она пошла ва-банк: решила показать мне наглядный пример на собственной шевелюре. Вот так ее прекрасные каштановые волосы превратились в оранжевую солому, а я получила мощный жизненный урок. Мама потом все лето носила шляпу. © Maura Rudd / Quora
- В детстве была очень закомплексованной. В глубине души знала, что родители меня любят, но порой из-за их строгости чувствовала себя ненужной и нелюбимой. Когда мне было уже 30 лет и я уехала жить очень далеко, однажды по телефону папа сказал мне: «Мы тебя любим». Как мне всегда нужно было это слышать! Особенно в детстве этого так не хватало! Я чуть не разрыдалась в трубку. Всхлипывая, сказала: «Я вас тоже люблю». И в тот момент, кажется, даже солнце ярче засветило. © Подслушано / Ideer
- У моих родителей не было много денег, но зато каждое воскресенье мы выбирались за город, организовывали походы к горам и озерам, ходили по музеям. Они оба не гнушались показывать нам, как шить, готовить, сажать растения, ездить на машине. Каждый вечер мы собирались вместе и обнимали друг друга. У меня было замечательное детство. © GG Mendoza / Quora
- Утром просыпаюсь, а у меня все посты в Instagram, «ВКонтакте», YouTube с новыми комментариями и лайками от одного человека. И все из разряда «Потрясающие работы», «Обязательно куплю», «Просто огонь!». От неизвестного фаната. Оказалось, что моя мама заметила трудности, которые у меня возникли: у меня тогда очень плохо шел бизнес в Instagram и «ВКонтакте», отчего я немного расстраивался. Она тайком самостоятельно везде зарегистрировалась, освоила соцсети и уже 4-й год всегда первая все лайкает. Только мама не догадывается о том, что я об этом узнал в первый же день, ведь все соцсети зарегистрированы на мой старый мейл. Она верит, что таким образом мне очень помогает. А мне от этого легче морально. Ведь хорошо, когда твой родитель тебя поддерживает. © Babakin / Pikabu
- Мама моя печет торты на заказ на любительском уровне, ну и, бывает, для семьи. Выкладывает в сети «ВКонтакте» их фоточки, отец под каждой комментит в стиле: «Божественно», «Лучший торт, который я ел», «Съел за 1 минуту» и т. д. И это притом что в офлайне он так говорит гораздо реже. Не знаю почему, но мне от этого очень смешно. © RasulBagrov / Pikabu
- Мне 23 года. 2 месяца назад стала жить отдельно от родителей, снимаю комнату. Приезжаю к ним в гости иногда. Вчера задержалась, вызвала такси, чтобы ехать к себе, и, пока ждала, задремала у родителей на диване. Просыпаюсь — мама сидит напротив, улыбается, смотрит на меня, а в глазах слезы. Она смотрела, как я сплю. Прямо как в детстве. Я все равно для нее маленькая девочка. © Подслушано / Ideer
- В моей жизни было много маленьких моментов, которые показывали всю любовь родителей. Например, моя мама позволяла мне носить ту одежду, которую хотела я, а не ту, которая нравилась ей. Она давала мне возможность играть с ее косметикой и всякими нужными ей мелочами. В общем, иногда для того, чтобы ощутить всю любовь родителей, фраза «Я люблю тебя» оказывается не такой уж и нужной. © Muffy Ann / Quora
А как поддерживают вас ваши родные?
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