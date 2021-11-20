16 ярких доказательств, что родня всегда за нас горой встанет и в обиду недругам не даст

Еще в 2010 году ученые обнаружили, что в любящих семьях дети вырастают более жизнерадостными, чем в малоэмоциональном окружении. Тогда же выяснилось, что любовь, поддержка и забота близких не только влияют на самооценку ребенка, но и повышают его иммунитет и снижают шансы простудиться или заболеть гриппом.