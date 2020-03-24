16 вещей, которые стоят кучу денег, а толку от них — с гулькин нос

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Разнообразие товаров на полках современных магазинов просто поражает. Многие из нас хотя бы раз в жизни совершали необдуманную покупку, а потом оказывалось, что вещь совершенно бесполезна или не стоит потраченных денег.

Чтобы ваши покупки доставляли радость, а не пылились на полках без дела, AdMe.ru внимательно изучил отзывы пользователей некоторых социальных сетей, которые уже успели приобрести какие-то ненужные вещи. Надеемся, опыт этих людей поможет вам потратить деньги с пользой, ведь учиться на чужих ошибках не только приятно, но и выгодно.

1. Домашний спортзал

Понятное дело, иметь дома тренажеры очень удобно — но не в качестве дорогущей вешалки для вещей, конечно. Моя жена всю жизнь мечтала иметь собственный спортзал. Я превратил гараж в довольно крутой фитнес-клуб с кучей спортивного оборудования, но на этом все и закончилось. Спустя год мы все еще собираемся позаниматься спортом в нашем собственном тренажерном зале. © Simon Newman / quora

2. Электрические помощники для приготовления пищи

Мелкой бытовой техники с каждым годом становится все больше, а места на кухне — все меньше: девайс для приготовления риса, печка для гречки, тостер — и так до бесконечности. Однажды я увидела рекламу фритюрницы и решила купить эту удивительную вещь. Но прочитала инструкцию и поняла, что приготовление фри в ней отнимает кучу времени, а объем вмещаемого картофеля очень мал. Сейчас фритюрница валяется в кладовой — все ожидает, когда я снова решусь ее использовать. © Osa Amanda De Cunha / quora

3. VR-девайсы и различные консоли

Современные девайсы дают нам уникальный шанс погрузиться в виртуальную реальность. Жаль только, что искусственный мир быстро надоедает, а стоят все эти приспособления очень дорого. Было весело минут 30, но потом стало скучно. Не говоря уже о том, что погружение в виртуальную реальность вызывает тошноту и головокружение. © Shamala Carlson / quora

4. Домашний помощник Google Home

Если вам не с кем поговорить после работы, то чудо-устройство от всемирно известной компании отлично справится с этой проблемой. Однако стоит такая штука дорого. В общем, будущее уже наступило. В основном я спрашиваю у колонок информацию о погоде или ставлю таймер. Только это все совершенно бессмысленно, когда все эти функции есть в смартфоне. © Shamala Carlson / quora

В течение рабочего дня я постоянно общаюсь с людьми, так что разговаривать с колонками — это последнее, что я хотел бы делать дома. Поэтому Google Home я использую только для прослушивания музыки. © Timothy Ford / quora

5. Принтер

Распечатывать фотографии в домашних условиях — это весело, но ненадолго. Практически каждый, кто осуществил покупку принтера, впоследствии пожалел об этом. Кажется, мы распечатали на нашем домашнем принтере около 10 фотографий, а теперь я даже не знаю, где находится это чудо-устройство в моей квартире. © Shamala Carlson / quora

6. Расческа-выпрямитель и другие гаджеты для волос

Давно замечено, что обладательницы волнистых волос мечтают о прямых, и наоборот. Производители гаджетов с радостью исполняют любые капризы за наши деньги. Кто-то подарил мне расческу-выпрямитель, но эта штука не сработала. И даже если бы она справилась со своей задачей, я все равно не собираюсь использовать этот вредный предмет на своих волосах. В общем, этот подарок попал в корзину для мусора. © Shamala Carlson / quora

Выпрямитель для бороды обещал приручить непослушную щетину с помощью легких движений кисти. Но после использования такой штуки волосы просто покидают лицо, и это производит не очень приятное впечатление. © Timothy Ford / quora

7. Наборы для хобби

Здорово быть увлеченной натурой, особенно когда доступны абсолютно любые товары для творчества. Вот только стоят подобные вещи почти как самолет, а рисовать с их помощью можно так и не научиться. У меня есть все эти удивительные штуки для творчества — от мозаики до занятий живописью. Но зато нет ни времени для рисования, ни желания потом это все убирать по своим местам. © Shamala Carlson / quora

8. Наборы для домашнего отбеливания зубов

Главное правило приобретения системы для отбеливания зубов в домашних условиях — остерегаться подделок. Разумеется, перед использованием чудо-средства стоит посоветоваться с врачом. Я использовала свой набор для отбеливания зубов в домашних условиях один раз, но больше никогда не буду этого делать. В конечном итоге меня разочаровало то, что я потратила деньги на светодиодную лампу для рта. © Osa Amanda De Cunha / quora

9. Плеер, видеопроигрыватель, фотоаппарат и другие вещи, которые есть в телефоне

Если вы не меломан, не профессиональный фотограф и не особо разбираетесь в акустике, оптике и прочих сложных штуках, то лучше отказаться от покупки вещей, которые давно существуют в приложениях смартфона. Несколько лет назад муж подарил мне на день рождения небольшой фотоаппарат с моментальной печатью. Сначала это было весело, но потом я поняла, что фотографии на смартфоне получаются куда лучше, а распечатывать их дешевле. Теперь подарок валяется в шкафу. © Babet Becker / quora

Кто в эпоху смартфонов осознанно покупает музыкальный плеер? Я сделала это и почти никогда не пользуюсь своей покупкой. © Swathi Srinivasan / quora

10. Электрическая пилочка для когтей

Ваш питомец вряд ли обрадуется такому подарку, как электрическая когтеточка, или гриндер. Тем более что пользоваться такой штукой достаточно сложно, а обработка когтей занимает довольно много времени. Думала, что электрическая пилочка поможет ускорить процесс обработки когтей моей собаки. Но оказалось, что батарея, которая используется в устройстве, странного размера, а еще ее довольно сложно купить. Да и мощность прибора не позволяет обработать когти в достаточной мере. © Babet Becker / quora

11. Огромное количество средств для макияжа

Сложно разобраться в многообразии всевозможных праймеров, хайлайтеров, консилеров и корректоров, особенно когда не очень хорошо понимаешь значение всех этих слов. У меня достаточно проблемная кожа, поэтому я купила целую гору средств по домашнему уходу. Впоследствии оказалось, что это все мне совершенно не подходит. Теперь моя аптечка напоминает джунгли. © Anne Pellerin / quora

Я не люблю тонну косметики на лице. Я до сих пор не умею наносить макияж красиво. Это было глупой тратой денег. У меня все. © Swathi Srinivasan / quora

Я выбрасываю в мусорное ведро большую часть косметики, которую однажды купила. Пользуюсь только бальзамом для губ, губной помадой и солнцезащитным кремом. © Nurul Ain / quora

12. Аэрограф для макияжа

Нанесение макияжа с помощью аэрографа требует немалой сноровки, а стоимость бьюти-новинки для домашнего использования достаточно высокая. Я была убеждена, что нанесение макияжа с помощью аэрографа не составит большого труда. Как же я тогда ошибалась! Мало того что сам гаджет стоил немыслимых денег, так еще и все эти капсулы — удовольствие не из дешевых. А еще я поняла, что нанесение макияжа привычным способом отнимает у меня меньше времени, как ни странно. Деньги на ветер. © Osa Amanda De Cunha / quora

13. Утюг

«„Гладить или не гладить?“ — „Утюжить“». На самом деле многие хозяйки уже отказались от этого затратного по времени занятия, а производители утюгов злятся, что современные ткани в глажке не нуждаются. Я ничего не гладила более 20 лет! О чем я только думала, покупая утюг, да еще и гладильную доску?! © Louise Sackville / quora

Жена долго уговаривала меня купить ей отпариватель. Мол, утюгом гладить неудобно, поэтому и гладит редко. А если отпариватель будет, то я прямо весь буду ходить отглаженный. Уговорила. Выбрала. Купил. Теперь у нас стоят без дела утюг и отпариватель. © Vipman84 / pikabu

14. Обувь на высоком каблуке

Походка от бедра, миллионы восторженных взглядов, толпы восхищенных поклонников... Именно так мы представляем свой образ, когда решаемся купить очередную пару туфель на шпильках. Но ожидания редко совпадают с реальностью, а уставшие ноги и испорченное настроение — это точно не лучшее вложение денежных средств. Туфли на каблуках — одна из самых глупых моих покупок. У меня где-то есть пара таких, но я никогда их не надену, ведь это чертовски неудобно. © Shamala Carlson / quora

С тех пор как я стала носить исключительно удобную обувь, мои ноги выглядят намного лучше, а я чувствую себя превосходно. Я никогда не вернусь к обуви на высоких каблуках. Будут ли мужчины носить неудобную обувь ради нас? Нет. Себя и свой комфорт нужно ценить больше чьих-то вкусовых предпочтений. © FemaleDatingStrategy / reddit

15. Укулеле

Укулеле — невероятно модная вещь среди тех, кто любит смотреть различные каверы на видеохостингах. Но купить музыкальный инструмент и научиться играть на нем — это не одно и то же. Впрочем, это касается и любых других начинаний. Не хочу никого обидеть, но, по-моему, это детский инструмент. Много лет играю на гитаре, год назад девушка захотела укулеле. Купили. Может быть, верность обычной гитаре и затмила мой мозг, но весь этот ажиотаж вокруг укулеле реально непонятен. Весьма узкий диапазон, однообразно «гавайский» тембр — урезанная версия гитары, не иначе. Слабый звук — у костра с друзьями не попоешь, соло-партии не вяжутся из-за охвата всего в 2 октавы. © ulen31 / pikabu

16. Вебинары и онлайн-курсы

Различные обучающие онлайн-курсы пользуются невероятной популярностью. Но все же стоит хорошенько подумать, прежде чем оплачивать вебинар по расхламлению квартиры или соблазнению мужчины «под ключ» от непонятного спикера из Тмутаракани, который нарек себя гуру современной психологии. Я профессиональный инженер-программист. В разные моменты своей карьеры я никогда не забывал прокачивать профессиональные навыки, в том числе с помощью обучающих онлайн-тренингов. Каждый раз, оплачивая подобные курсы, я действительно был настроен на учебу. В итоге я либо не проходил обучение до конца, либо эти знания мне не пригодились. © Shady Ahmed / quora

А вы покупали что-нибудь из представленного списка? Довольны ли вы своими покупками? Возможно, вы можете помочь нам дополнить список бесполезных вещей, от покупки которых стоило бы воздержаться?