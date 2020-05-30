16 твитов от отца, чьи дочери прокачали сарказм сильнее доктора Хауса

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Отец четырех девочек Джеймс Бриквелл (James Breakwell) завоевал широкую популярность в твиттере благодаря постам, где он публикует диалоги со своими детьми. Он ведет аккаунт с 2016 года, на него подписаны уже свыше 1 млн человек. Диалоги отца с дочерьми привлекают непосредственностью и одновременно необыкновенной серьезностью.

Нас в AdMe.ru наповал сразило чувство юмора этой семьи, и мы решили запечатлеть здесь самые яркие посты.

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Может, и ваши дети выдают подобные перлы? Поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью James Breakwell / Twitter

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