16 твитов от отца, чьи дочери прокачали сарказм сильнее доктора Хауса
Отец четырех девочек Джеймс Бриквелл (James Breakwell) завоевал широкую популярность в твиттере благодаря постам, где он публикует диалоги со своими детьми. Он ведет аккаунт с 2016 года, на него подписаны уже свыше 1 млн человек. Диалоги отца с дочерьми привлекают непосредственностью и одновременно необыкновенной серьезностью.
Нас в AdMe.ru наповал сразило чувство юмора этой семьи, и мы решили запечатлеть здесь самые яркие посты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Может, и ваши дети выдают подобные перлы? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью James Breakwell / Twitter