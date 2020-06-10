16 твитов о непредсказуемых бабушках и дедушках, за которыми нужен глаз да глаз

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Почему-то считается, что с возрастом жизнь становится скучнее. Однако это общее убеждение легко опровергнуть, достаточно взглянуть на наших с вами бабушек и дедушек. Их неожиданные выходки, искрометные шуточки и эксцентричные поступки, даже если они совершают их по незнанию, доказывают, что жизнь наших стариков вовсе не крутится лишь вокруг пирогов и просмотра телевизора.

Мы в AdMe.ru считаем, что взрослые люди зачастую могут иметь больше чувства юмора, чем молодежь, особенно благодаря своей прямолинейности и некоторой наивности. Уверены, что после просмотра этой подборки вам нестерпимо захочется повидать своих родных.

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«С днем рождения, Деннис».

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«Джоан, даже не спрашивай, потому что ты не захочешь знать».

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«Рис для телефона».

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2.

«Сметана. Чипсы со вкусом лука».

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