16 трогательных фото, способных растопить даже ледяное сердце

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К сожалению, не все наделены способностью сострадать. Некоторые люди настолько хладнокровны, что даже самая душераздирающая картина не может задеть их за живое или заставить прослезиться. Грустно, но неудивительно для общества, в котором мы сейчас живем.

Именно поэтому AdMe.ru постарался отыскать эти 16 проникновенных снимков, чтобы напомнить каждому из нас, как важно сопереживать другим.

1. Нет ничего лучше, чем теплые мамины объятия

2. Его первый осмотр у врача

3. Каждому нужен друг для «сон-часа»

4. Собака или человек — мама всегда остается мамой

5. Наслаждаясь льдом

6. Здоровый дух — здоровое тело

7. Он просто хочет побыть рядом с другом

8. Самый сладкий поцелуй

9. Помог брату-инвалиду закончить гонку

10. Вместе в любое время

11. У животных тоже есть чувства

12. Преодолели разницу стихий и встретились на середине

13. Настоящая любовь никогда не увядает

14. Мамы с малышами вне очереди!

15. Спасая тех, кто не может помочь себе сам

16. Возраст — это всего лишь цифра

Какой снимок растрогал вас больше всего? Расскажите нам в комментариях.