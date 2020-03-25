16 типов соседей, которые: «А что такого мы делаем, не нравится — переезжайте!»

42 3 36 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любопытствующие, бдительные, надоедливые, воинственные — соседи делают нашу жизнь ярче и учат терпению уровня дзен-адепта. Если бы все они были людьми без странностей, не над чем было бы посмеяться и нечего рассказать друзьям.

Мы в AdMe.ru выбрали самые известные типажи тех, кто живет через стенку, и решили увековечить их в иллюстрациях.

1. Источник запаха еды в подъезде

Почти у каждого есть соседка, которая постоянно что-то готовит, и по всему дому разносится аромат супов, жареной картошки, но особое предпочтение стряпуха отдает луку и рыбе.

2. «Катающийся шарик»

Вам знаком звук, будто соседи сверху роняют на пол что-то тяжелое или катают по полу железный шар? На самом деле этот звук возникает из-за перераспределения внутренней нагрузки и перепада температуры в арматуре: днем она нагревается, вечером — остывает.

3. Король вечеринок

Если рядом с вами живет сосед, который спешит поделиться любимой музыкой со всем миром, остается только надеяться, что ваши музыкальные вкусы совпадут. Радовать композициями и хвастаться силой децибел в колонках он, как правило, начинает ближе к ночи, иногда к нему присоединяются его друзья-меломаны.

4. «Чих»

Для того, чтобы услышать такого соседа, совсем не обязательно жить в квартире с тонкими стенами, ведь громкость его чиха может превышать даже громкость музыки от соседа-меломана. Также он громко кашляет, смывает унитаз, шаркает ногами, а все остальное время его не слышно и не видно.

5. Активистка

Она же старшая по подъезду, вечно собирающая на общественные нужды. Она же стирает надписи с лифта, срывает объявления с подъезда и следит за моральным обликом жильцов, в случае чего осуждая и наставляя на путь истинный.

6. Табачный монстр

Кажется, этот человек родился с сигаретой в зубах. Его не испугать страшными рисунками на пачках и запретом на курение в общественных местах. Он курит на балконе, в форточку, на лестничной клетке, перед дверью, а вот поймать его удается только у подъезда, где он вроде как ничего и не нарушает.

7. Друг животных

Этот сосед — любитель скулящих щенят, мяукающих котят и прочей живности, которая носится по квартире. Весь подъезд при этом разделяет любовь к животным, но недолюбливает запах из этой квартиры.

8. Непоседы

Детки, которых, кажется, не меньше 10, играют невероятно тяжелыми игрушками, чуть что — переходят на ультразвук и никогда не спят. Периодом наивысшей активности у них считается утро выходного дня, когда, пытаясь спрятаться от этих звуков под одеяло, весь дом вспоминает о том, какое же это счастье — маленькие дети.

9. «Недонесок»

У вас есть сосед, который выставляет пакет с вонючим мусором за дверь? Люди, которые так поступают, уверяют, что это ненадолго и чтобы не забыть донести его до помойки. Да и вообще, есть примета, что выкинуть мусор вечером — к ссорам в доме. Но есть теория, согласно которой все, кто выставляет пакет за дверь, просто надеются, что кто-то его заберет и выкинет за них.

10. Дворовой царек

Этот заполошный сосед уверен, что у него есть «свое» парковочное место, и ставит машину на сигнализацию так, что она срабатывает от каждого ветерка. Чтобы огородить личное паркоместо, он использует цепи, столбики, дорожные конусы и даже палки и ведра.

11. Роковая женщина

Женщина сложной судьбы, которая ищет любви и общения. Ей постоянно требуется «грубая мужская сила», чтобы передвинуть диван, разрубить кусок мяса на борщ. Когда все тяжелые дела кончатся, она зайдет просто одолжить сахарку.

12. Сплетница

Навязчивость — ее второе имя. Распространяет новости быстрее, чем желтая пресса и соцсети. Знает все и обо всех. Встретив ее с утра, можно даже опоздать на работу.

13. Сосед, который будит вас по выходным

Ремонт в этой квартире не заканчивается никогда, и беспрестанно икает тот человек, который подарил ему дрель. А в выходные с утра соседи дорого бы заплатили, чтобы узнать, что же такое нужно безотлагательно повесить. У соседа-«дрели» есть два режима: беспощадный и щадящий. В первом случае он сверлит часами без перерыва, во втором — понемногу и берет тайм-ауты, возможно, чтобы не так сильно мешать.

14. «Ихтиандр»

Сосед, у которого постоянно выходит из строя сантехника, и каждый раз это для него страшная неожиданность. За извинениями следует новая порция водных процедур для соседей снизу.

15. «Батарейный тиран»

Для такого соседа все не так: окружающие слишком громко смеются, шаркают ногами, хлопают дверью. Стоит уронить листок бумаги или тихонько включить телевизор, как незамедлительно по батарее раздается стук. Это «батарейный тиран» спешит выказать свое недовольство.

16. «Участники реалити-шоу»

Эти люди не стесняются выяснять отношения на публике, весь подъезд в курсе их семейной драмы. Они ссорятся и мирятся так шумно, что сначала это раздражает, а потом начинаешь следить за сюжетом и даже сопереживать.