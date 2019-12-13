16 СМС-переписок, которые могли произойти только с родителями

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Вы наверняка тоже замечали, что чем старше становятся дети, тем откровеннее и непринужденнее себя начинают вести родители, что в первую очередь оказывает большое влияние на стиль общения. В ход начинает идти все: и саркастические подколы, и ироничные замечания, да и в целом реакции на поступки и разговоры по душам становятся более искренними.

Если вы так же, как и AdMe.ru, обожаете разнообразные семейные байки, приправленные незаурядным юмором, то вам точно придутся по вкусу отобранные нами переписки с родителями, у которых в рукавах всегда припрятаны остроты на любой случай жизни.

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