16 СМС-переписок, которые могли произойти только с родителями
Вы наверняка тоже замечали, что чем старше становятся дети, тем откровеннее и непринужденнее себя начинают вести родители, что в первую очередь оказывает большое влияние на стиль общения. В ход начинает идти все: и саркастические подколы, и ироничные замечания, да и в целом реакции на поступки и разговоры по душам становятся более искренними.
Если вы так же, как и AdMe.ru, обожаете разнообразные семейные байки, приправленные незаурядным юмором, то вам точно придутся по вкусу отобранные нами переписки с родителями, у которых в рукавах всегда припрятаны остроты на любой случай жизни.
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А ваши родители частенько подшучивают над вами или другими людьми? Какой случай был самым запоминающимся за последнее время?