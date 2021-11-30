16 счастливчиков, готовых целовать лапки аиста, который принес им такого брата или сестру

Отношения между братьями и сестрами часто складываются непросто. В детстве они воюют за внимание родителей, личное пространство и неприкосновенность вещей — в общем, живут как кошка с собакой. Но с возрастом почти к каждому приходит осознание, что друга ближе, чем брат или сестра, в жизни не будет.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем героям нашей подборки, которым достались такие великолепные братья и сестры. А в бонусе притаилось трогательное фото прямиком с чемпионата мира.

«Младшая сестра нарисовала это, когда ей было 8. Сегодня мне сделали такую же татуировку»

Родители не могли позволить себе купить дочери платье на выпускной, поэтому брат сшил его сам

Вот почему детям нужны питомцы

Моему младшему брату 4 года, он довольно-таки плохо разговаривает. Часто его никто не слушает или не понимает, а он из-за этого сильно волнуется и начинает говорить еще хуже. Я всегда пыталась ему помочь, слушала, но меня одной мало, родители на работе, а когда приходят, то занимаются своими делами.

И вот на днях я вернулась из университета, зашла домой, бабушка варила обед на кухне. Спросила у нее, где брат, она сказала, что он в гараже, где живет наш кролик Боня. Спустилась туда тихонько, а там брат сидит на стульчике рядом с кроликом и читает ему сказки из детской книги. Получалось хорошо, а Боня тихонько слушал, не перебивал. © Палата № 6 / VK

«Большинство 9-летних девочек наряжаются в принцесс или фей. Но только не моя сестра»

Это ведь действительно важнее

«Люблю тебя, брат»

У нас с братом почти 12 лет разницы, я старше. В детстве всегда были не разлей вода. Но сложилось так, что, став взрослым, он уехал далеко, в другой город. Стали мы общаться крайне редко, а потом даже секретничать совсем перестали. За 3–4 года порвалась ниточка, которая нас так долго связывала.

И вот мой день рождения. Сижу одна. Дома никого, я в разводе, с кучей проблем, поделиться не с кем, хоть кричи. Села на пол, уставилась в одну точку.

Тут звонок в дверь. Открываю — на пороге мужчина с букетом роз:

— Улица такая, дом такой, квартира такая?

— Да.

— Ваша фамилия такая, имя такое?

— Да.

— Вам просили передать.

И протягивает букет, коробку рафаэлок и открытку.

Я закрыла дверь, поставила цветы и села читать открытку с поздравлениями.

«Сестренка, поздравляю тебя с днем рождения. (Написал не лично, извини, сам не смог.) Твой брат».

Как же я разрыдалась. Тогда я поняла, что все по-прежнему. © Milamanik / Pikabu

«Мы с сестрами нарядились как героини „Суперкрошек“»

Когда брат — настоящий гуру

Однажды мама мне рассказывала, что попросила брата со мной погулять. А потом выглянула в окно, а брат предлагает мне камешки по луже кидать, как по речке. И мама смеялась, мол, нашел какие игры предлагать девочке.

Мама растила меня прямо девочкой-девочкой, этакой тургеневской барышней: и на роялях сыграть чтоб, и мазурку станцевать, и стихи почитать, томно опустив взор.

И вот только благодаря старшему брату я выросла нормальным человеком. Он был моим учителем и гуру. Может быть, братец где-то пережимал со своим влиянием на становление моей личности, но со своим первым парнем я познакомилась сама. С мужем тоже. Возможно, благодаря своему брату я понимаю мужчин. Меня иногда даже подозревают, мол, а не мужик ли ты часом, что-то ты за мужиков заступаешься. А я не заступаюсь. Я знаю их позицию. © Oreshnikovaya / Pikabu

«Моя 13-летняя младшая сестра специально просыпается пораньше, чтобы приготовить мне банановых дельфинов»

«Я прямо не знаю, что сказать. Моя сестра подарила мне сделанные на заказ торт и кексы, посвященные моему любимому аниме-персонажу»

Смелая сестра

Мне было лет 8, сестре — 15. Поехали в гости к дедушке в деревню. Туалет на улице. И еще расположен далековато, по пути кусты, деревья. Ночь. Я хочу в туалет, лежу, терплю, но долго не получается. Бужу сестру.

— Та-а-ань.

— Что надо, малявка? Отстань.

— Ну Та-а-ань. Я в туалет хочу. Там страшно.

— Пойдем.

Идем. Дошли до туалета, я иду в «кабинку», сестра ждет. Быстренько справляюсь со всеми делами, выхожу, и вдруг что-то как зашуршит в кустах. Я вцепилась в сестру, а она такая: «Дурында, отцепись, это просто кошки!» И смеется.

Прошло 30 лет. Вспомнила я этот случай, а она говорит: «Я тогда тоже так испугалась, но не могла показать тебе испуг, я ж старшая, я ничего не боюсь, за тебя отвечаю». Люблю ее. © Slothy / Pikabu

«Моя сестра работает ветеринаром. Иногда она присылает мне фотографии своих „клиентов“»

Маленький защитник

У меня очень токсичная подружайка. Я от такого общения порядком устала, но держало то, что мы с ней вместе с детства. Пришла она ко мне в гости, а дома у меня был младший братишка. Подружка сидит, осуждает интерьер и то, во что я одета: «Слушай, а ты на каком рынке покупала толстовку? Видно же, что не оригинал. Ой, да какой Adidas, я тебя умоляю» и подобное. Заходит братик и говорит ей: «Слушай, а ты на какой помойке мозг подобрала? Видно же, что он с орех». Она обиделась, сказала, что мы больше не подруги, убежала. А брат сказал: «Наконец-то у меня перестанет дергаться глаз от ее несуразной речи». © Палата № 6 / VK

«Во время моей борьбы с раком сестра и ее муж собрали $ 1 000 на лечение и пробежали полумарафон в мою честь»

«Я никогда в жизни не пробегала больше пары километров, но через год и 2 месяца после лечения мы пробежали 5 км, а затем и полумарафон. В этом году мы втроем побежим марафон».

И впрямь Копперфильд

«Сестра подарила мне свою старую машину. Для меня это даже лучше, чем новая»

Бонус: одна из самых трогательных сцен на чемпионате мира в Японии. Абсолютная чемпионка Дина Аверина держит за руку сестру. Золото, бронза и кое-что дороже