16 родителей поделились хитрыми трюками, которые берегут нервы им, детям и окружающим
Пока дети знакомятся с окружающим миром, познают себя и свои возможности, родители успевают изрядно попотеть, вырабатывая титаническое терпение и придумывая железные аргументы. Даже если вы всегда стараетесь максимально понять и поддержать ребенка, все равно неизбежны моменты, когда эмоции начинают литься через край. Но у каждого родителя есть собственные хитрости, с помощью которых они мастерски справляются с ежедневными трудностями воспитания.
Мы в AdMe.ru за взаимопонимание и дружескую атмосферу в семье, поэтому надеемся, что лайфхаки пользователей сети помогут вам в каких-то моментах сохранить нервные клетки и стать ближе с детьми.
Попробуйте действовать от обратного
Маленькая хитрость, которая и учтет желания детей, и поможет избежать истерик
Лайфхак для памяти
Пусть ребенок учится и тренируется завязывать шнурки в спокойной обстановке, а не прямо перед выходом
Обратите злость себе во благо
Вариант защиты кухонных принадлежностей, когда ребенок научился ходить
Взгляните на ситуацию с другой стороны
Пустые картонные коробки — отличный материал для разнообразных идей
Добавьте доброты в страхи
А вы знали, что можно поместить стульчик IKEA в посудомойку, а не оттирать его постоянно самостоятельно?
Задавайте неожиданные вопросы
Хитрость для многодетных семей
Дорога к отдыху лежит через хитрость
Смекалкой укротить можно даже самых строптивых
Ошеломляйте, будьте непредсказуемыми
Поделитесь и вы родительским лайфхаком, который выручал вас много раз.
Фото на превью laik72 / reddit, depositphotos