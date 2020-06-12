16 родителей поделились хитрыми трюками, которые берегут нервы им, детям и окружающим

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Пока дети знакомятся с окружающим миром, познают себя и свои возможности, родители успевают изрядно попотеть, вырабатывая титаническое терпение и придумывая железные аргументы. Даже если вы всегда стараетесь максимально понять и поддержать ребенка, все равно неизбежны моменты, когда эмоции начинают литься через край. Но у каждого родителя есть собственные хитрости, с помощью которых они мастерски справляются с ежедневными трудностями воспитания.

Мы в AdMe.ru за взаимопонимание и дружескую атмосферу в семье, поэтому надеемся, что лайфхаки пользователей сети помогут вам в каких-то моментах сохранить нервные клетки и стать ближе с детьми.

Попробуйте действовать от обратного

Маленькая хитрость, которая и учтет желания детей, и поможет избежать истерик

Лайфхак для памяти

Пусть ребенок учится и тренируется завязывать шнурки в спокойной обстановке, а не прямо перед выходом

Обратите злость себе во благо

Вариант защиты кухонных принадлежностей, когда ребенок научился ходить

Взгляните на ситуацию с другой стороны

Пустые картонные коробки — отличный материал для разнообразных идей

Добавьте доброты в страхи

А вы знали, что можно поместить стульчик IKEA в посудомойку, а не оттирать его постоянно самостоятельно?

Задавайте неожиданные вопросы

Хитрость для многодетных семей

Дорога к отдыху лежит через хитрость

Смекалкой укротить можно даже самых строптивых

Ошеломляйте, будьте непредсказуемыми