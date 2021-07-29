16 проникновенных фото, взглянув на которые каждый поверит в любовь

Некоторые люди считают, что идеальная любовь бывает только в сказках. Но на деле жизнь доказывает, что чувствам реальных людей герои диснеевских мультфильмов могут только позавидовать.

Это подтверждают снимки героев новой подборки от AdMe.ru. Кстати, наиболее трогательную историю мы поместили в бонус статьи, поэтому дочитайте ее до конца.

1. «Мой жених сделал мне предложение на 95-летие своего дедушки с кольцом своей бабушки. Ее тоже звали Шарлотта»

2. «Еще рано сообщать эту новость всем, но я так взволнована, что мне необходимо с кем-то поделиться»

3. «После 8 лет сомнений я сказал девушке, в которую был влюблен еще в детстве, о своих чувствах. Как видите, она чувствует то же самое! Я очень счастлив»

4. «У моего дедушки болезнь Альцгеймера. Бывает, что он не может вспомнить мою бабушку. Но он точно помнит, что любит ее»

5. «Смотрю на море с любимой»

6. «Мой 92-летний дедушка делает открытку на день рождения моей 93-летней бабушке»

7. «У меня депрессия и тревожность. Мне так повезло с моим парнем, который всегда поддерживает меня в борьбе с этими болезнями»

8. «После 12 лет я наконец-то вышла замуж за своего лучшего друга»

9. «Празднуем нашу 28-ю годовщину поездкой в музей науки»

10. «Настоящая любовь существует. Мои дедушка и бабушка женаты 60 лет»

11. «После 4 лет вместе я сделал ей предложение. Она сказала „да“»

12. «За последние годы у меня случались как взлеты, так и падения. Но эта женщина всегда была рядом. Чувствую себя счастливым, когда смотрю на наше фото»

13. «После 3 лет попыток, неудачных беременностей и усыновления у нас наконец родится дочь»

14. «На первом свидании он пообещал подарить мне собаку. 3 года спустя он сдержал свое обещание. Люблю нашу маленькую семью»

15. «Найдите себе кого-то, кто будет смотреть на вас так, как моя бабушка смотрела на моего дедушку»

16. «Мои мама и папа накануне 73-й годовщины свадьбы»

Бонус

«Сижу у мамы в больнице. Рядом лежит бабуля лет под 90. Приходит к ней дед, едва волоча ноги, такой же сухонький, как и она. Достает из потрепанной авоськи простую еду, которую приготовил сам: натертое яблоко в банке, отварную курочку, поломанную на мелкие кусочки, чтобы ей было удобно и практически не нужно было жевать. Они почти не разговаривают. Дедуля сидит, скрючившись на стуле рядом с ней, и просто держит ее за руку... Как будто если отпустит, то она уйдет навсегда... И я подумала о том, что же людям молодым, полным сил и здоровья, мешает так же трепетно относиться друг к другу. Почему такая небрежность в отношениях? Ведь настанет время — и придется лицом к лицу столкнуться со старостью и беспомощностью. И как важно иметь рядом близкого человека, родственную душу, который до последних дней, из последних сил будет держать тебя за руку, боясь отпустить...» © Светлана Удалова / Facebook