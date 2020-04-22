16 примеров гениальной детской логики, которой позавидуют даже взрослые

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Дети зачастую отличаются острым умом и сообразительностью. Ведь у них еще нет такого количества рамок, блоков и привычек, как у взрослых. Именно поэтому их полет мысли часто ничего не сдерживает и в итоге мы имеем множество историй об их оригинальных выходках.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что связано с креативным мышлением, поэтому по достоинству оценили неординарные поступки и решения детей, которые стали героями нашей подборки.

16. «Обычно младший сын пытается спрятать пакетики с сахаром из ресторана, чтобы съесть в машине. Мы стали проверять его карманы, и на этот раз он спрятал 5 штук внутри булочки»

15. Такая маленькая, а уже знает, что такое многоходовочка

14. Когда в школе задали нарисовать животных

13. Они действительно очень старались скрыть следы преступления

12. «Выяснила, что у моей 3-летней дочки есть коробочка с ножом, пистолетом и наличкой. Мне стоит беспокоиться?»

11. Честность или хитрый ход?

10. Вот и еще один интроверт подрастает

«Если бы у меня было 100 друзей, я бы отключил телефон».

9. «Итак, я отняла у детей пульт, положила на холодильник, велела пойти играть, а сама отправилась в душ. Спустя несколько минут вышла и увидела это»

8. «Кажется, дочка обнаружила видеоняню»

7. «Дочь стала еще более скрытной и научилась делать это даже в темноте, чтобы ее не поймали»

6. «Поначалу меня раздражало, что сын соединяет солонку и перечницу, но его хитрое приспособление оказалось довольно удобным»

5. «Дочке надоело держать планшет, и она придумала такое решение»

4. «Мой 11-летний сын подарил мне эту открытку на день рождения»

«Жизнь — это водная горка, в конце которой ты умираешь. Ты здесь».

3. Когда ребенок одним нетипичным действием устроил взрослому разрыв шаблона

2. «Наблюдала за тем, как дочь несколько минут медленно ползет через гостиную, чтобы взять то, что я запретила»

1. Пожалуй, один из самых ярких примеров знаменитой детской прямолинейности