16 пользователей рассказали о нелепых ситуациях из своего детства, которые кого угодно доведут до истеричного хохота

Родители всегда с умилением смотрят на своих детей, ответственно фиксируют все юмористичные события, связанные с ними, и потом с удовольствием долгие годы вспоминают о них за семейным столом. Но ведь и мы с вами тоже когда-то были непоседливыми детьми с богатой фантазией, а значит, каждому взрослому также есть что рассказать о своем детстве.