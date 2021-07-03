16 пользователей рассказали о нелепых ситуациях из своего детства, которые кого угодно доведут до истеричного хохота
Родители всегда с умилением смотрят на своих детей, ответственно фиксируют все юмористичные события, связанные с ними, и потом с удовольствием долгие годы вспоминают о них за семейным столом. Но ведь и мы с вами тоже когда-то были непоседливыми детьми с богатой фантазией, а значит, каждому взрослому также есть что рассказать о своем детстве.
Мы в AdMe.ru наткнулись на уйму рассказов пользователей сети о том, в какие неловкие ситуации и передряги они умудрялись попадать, будучи маленькими. И просто не смогли удержаться, чтобы не поделиться с вами этими добрыми, искренними и комичными зарисовками.
- В детстве устроила истерику на улице, и мама сказала: «Будешь так себя вести, отдам этому дяде!» Я поворачиваю голову и вижу прекрасного молодого парня с чудесными голубыми глазами, до сих пор помню. Отхожу от мамы и беру за руку недоумевающего парня, который просто шел мимо. Вторая истерика случилась уже из-за того, что меня с ним разлучили. © Палата № 6 / VK
- В первом классе я мечтала, что вырасту и стану птицей. Однажды я заметила, что моя шея и руки покрылись маленькими красными прыщиками. Искренне решила, что началась трансформация, и пулей побежала к учителю, рыдая и причитая, что еще не готова стать птицей. В итоге выяснилось, что у меня просто аллергия на йогурт. © cassietotallyjust / Tumblr
- Когда мне было 7, я думал, что умею разговаривать с деревьями. Поэтому частенько сидел рядом с ними и рассказывал всякое. И вот однажды я разговаривал со своим другом-деревом Кевином, и ко мне подошла какая-то девочка и сказала: «Ты что с деревом разговариваешь, дурачок!» Я обнял дерево, начал плакать, и пока она смеялась, одна из веток отломилась и упала ей на голову. Спасибо, Кевин. © breadmaakesyoufat / Tumblr
- Однажды, когда мой муж был маленьким, ему очень хотелось рассказать о чем-то важном за ужином. Его родители, как полагается, посоветовали ему не говорить с набитым ртом. Он на мгновение задумался, затем выплюнул еду на тарелку и продолжил монолог. После этого правилом стало «жуй, глотай, ПОТОМ говори». © astridhobbit / Twitter
- В младших классах говорил, что мне нравится девочка, и мама давала мне с собой шоколадку для нее. Но шоколадку я отдавал бомжу, а он за это провожал меня в школу, и я всем хвастался, что живу с бомжами. Не знаю, о чем я тогда думал, но все мне завидовали. © Psycho007 / Pikabu
- Вот знаете, вспомнилась история из детства. Были такие книжки для девочек, со всякими «хитростями». Моей любимой была книжка с гаданиями. Согласно одному из них, нужно было выпить очень соленой воды на ночь, что-то сказать и идти спать — приснится тот самый. Я хорошо постаралась, пока мама ничего не видела, и использовала огромное количество соли. Своего суженого я, конечно, не увидела, но узнала, что такое отравление солью. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было около 6 лет, я решила сбежать из дома и жить в лесу. Но когда мама заметила, что я пакую вещи, и спросила, куда я собралась, — я прямо рассказала о своем плане и пригласила ее присоединиться ко мне. Дело было в том, что я любила родителей, просто хотела попробовать пожить в дуплистом дереве. © cherimarie / Twitter
- В школе я встречался с девочкой около 4 дней, но потом она бросила меня и запостила в фейсбук: «Иногда твой рыцарь в сияющих доспехах оказывается лишь лузером в фольге». © BoyYeetsWorld / Twitter
- В начальной школе нам дали творческое письменное задание — написать о персонаже в новой, непривычной ситуации. И я написал про кальмара, который каким-то образом телепортировался из океана в лес, и на двух страницах описал, как он медленно задыхался. Никогда не забуду лицо моей учительницы, потому что, как оказалось, она ожидала чего-то вроде «мне неуютно в новой школе, но я хочу найти новых друзей», а никак не красочное описание умирающего кальмара. © maximum-over***** / Tumblr
- Когда мне было лет 7, мама готовила блины, а я сидела и рисовала. Звонок в дверь, мама побежала открывать и попросила меня посторожить блины. Я, вспомнив мультики, решила встряхнуть сковородку, чтобы блин идеально приземлился назад — вот бы мама удивилась! Она и правда удивилась заляпанным маслом обоям и моему крику с блином на голове. Хорошо, что не на лицо прилетел. С тех пор доверяет блины только есть. © Ideer
- Однажды мальчишка посоветовал мне не пользоваться моей крутой розовой помадой, потому что, видите ли, никто из них тогда не захочет меня целовать. Тогда я достала ее из своей сумочки и еще обильнее нанесла на губы, не теряя зрительного контакта. © pinkiepony / Tumblr
- Как-то раз поехали с родителями в Disney World, и в какой-то момент у меня сильно упал сахар в крови. Я каким-то образом отделилась от семьи, поэтому самостоятельно купила себе мороженое и потеряла сознание. Проснулась потом на скамейке с шоколадными подтеками на руках, а рядом сидел Микки Маус и протирал мне голову холодным полотенцем. Это поистине волшебное место. © missmella / Tumblr
- В 11 лет я отправила рассказ на детский литературный конкурс. В ответ мне пришло, что они не могут принять его в конкурсный лист, но готовы оказать мне психологическую помощь. А все дело в том, что в нем рассказывалось об эмбрионе, который прямо сейчас проходит по каналам к рождению, знает всю свою жизнь наперед и сожалеет, что как только сделает первый вздох, станет безвозвратно тупым. Я искренне недоумевала, почему у них такая реакция (они еще написали что-то вроде «если у вас проблемы в семье» и все такое), ведь мне казалось, что это достаточно позитивный рассказ. © nulool / Twitter
- Как-то раз получил в начальной школе низкую оценку и справедливо полагал, что родители меня убьют. Поэтому на перемене мы с друзьями устроили мне проводы, они собрали цветы и траву и пустили их по ветру в мою честь. Это было так драматично, что я плакал. © snoipahkat / Tumblr
- В школе очень нравилась одна девочка. Постоянно ее доставал, цеплял, обзывал и дергал за косички. В пятом классе на уроке русского языка я уж слишком сильно дернул ее за косу. Тогда она обернулась и с фразой «Как же ты меня достал!» вытащила ножницы из пенала и на моих глазах отрезала ее. Но больше всего офигел даже не я, а ее мама — наша учительница по русскому. © Палата № 6 / VK
- Лет в 6 начала дома видеть призраков. Ночами вечно видела какие-то силуэты, которые смотрели на меня, лица в потолке, барабашек... Постоянно жаловалась родителям, плакала. Помог в итоге только поход... к окулисту. У меня просто было плохое зрение, вот и видела всякое. © Палата № 6 / VK
У вас наверняка тоже же есть уйма уморительных историй из детства: поделитесь ими в комментариях, чтобы стать героями будущей статьи.
Фото на превью Палата № 6 / VK
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