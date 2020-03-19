16 перлов от детей, которые сами воспитают кого угодно

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Дети непредсказуемы в своих словах и поступках, и этим радуют и огорчают нас ежедневно. Посмотрите на ванну с туалетной бумагой или браслет из спагетти и почитайте про заклятие «Обижатус» и поедание конфет в тазике с водой, чтобы в очередной раз убедиться, что жизнь с детьми спокойной быть не может. Но и скучной она не бывает никогда.