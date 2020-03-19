16 перлов от детей, которые сами воспитают кого угодно
Дети непредсказуемы в своих словах и поступках, и этим радуют и огорчают нас ежедневно. Посмотрите на ванну с туалетной бумагой или браслет из спагетти и почитайте про заклятие «Обижатус» и поедание конфет в тазике с водой, чтобы в очередной раз убедиться, что жизнь с детьми спокойной быть не может. Но и скучной она не бывает никогда.
Мы в AdMe.ru знакомы со сложностями воспитания детей не понаслышке, и у нас всегда есть в запасе пара десятков историй про их разнообразные проделки. Вот лучшие из них.
- Племянник, 13 лет, подобрал палочку с земли и говорит 10-летней сестре:
— Это волшебная палочка Гарри Поттера.
Сестра:
— Это обычная палка.
— Проверим? — стучит палочкой ей по голове и произносит заклинание:
— Обижатус!
Сработало. © Cyrteq / Pikabu
- Крикнула сейчас ребенку, чтобы принес мне кофе. Принес, а я читала что-то в интернете и не сказала «спасибо». Уходит и говорит:
— Могла бы и поблагодарить за выпивку. © irisha / det.org.ru
- Сын просит:
— Мама, купи конфеты! Мама, купи-и-и...
— А попа у тебя не слипнется?
— Не слипнется! Я, когда буду их есть, в тазик с горячей водой сяду! © Игорь Сапрыкин / det.org.ru
- Собираемся с дочкой 5 лет в садик. Утро расписано поминутно. Разложила ей вещи, а сама с собакой на улицу. Прихожу, а дочь позвонила бабушке и говорит, что не может понять, какой стороной свитер надеть. Бабушка безуспешно пытается объяснить, на что ребенок говорит: «А давай я его сфотографирую и пришлю». Ишь, как в смартфоне сфоткать и переслать, это она знает, а как свитер надеть — нет. © fochkina / Pikabu
- Когда пришла пора идти в 1-й класс, мама повела меня устраиваться в какую-то крутую математическую гимназию. Отбор я не прошел. Помню, что мама очень расстроилась и, когда мы шли домой, почти плакала. Я решил ее утешить:
— Мама, не расстраивайся, не нужна мне эта крутая гимназия, я ведь хочу стать водителем трамвая! © Alexograf / Pikabu
- Дочь пошла в 1-й класс. В школе ей все так понравилось, что она захотела стать учительницей. Взяла все свои мягкие игрушки, рассадила за импровизированные парты из книг, выдала по тетрадке, ручке и строгим голосом начала урок. В это время жена мыла полы. Везде помыла, осталась только комната дочери. Открывает дверь, заходит и начинает мыть. И тут дочь выдает фразу:
— Не отвлекайтесь на уборщицу, дети, продолжаем урок. © KostaGrass / Pikabu
- — Дети, какого цвета крокодил? — вопрошает воспитательница в детском саду.
— Красного! — отвечает Рома.
— Почему красного? — удивляется воспитательница.
— Зеленого! — кричат дети.
— Это снаружи, — возражает Роман.
Группа притихает. © Pikabuchkin / Pikabu
- Сегодня я ехала в автобусе и услышала разговор двух маленьких мальчиков, которые сидели рядом. Один из них смотрел куда-то в окно и сказал, что родители не разрешают заводить ему собаку, поэтому он будет смотреть на солнце, пока не ослепнет, чтобы ему подарили собаку-поводыря. © Говорят дети / Facebook
- Когда мы с дочкой Кирой улетали в Армению, она подошла к делу серьезно. Если даже у нее, 6-летней, есть паспорт — значит, нужен и ее кукле Насте. Нарисовала «фотографию», вписала туда полное имя куклы — Анастасия Леонидовна Троицкая (не спрашивайте, не знаю, откуда эти отчество-фамилия).
И вот мы на паспортном контроле в Шереметьево, за стеклом — обычная хмурая тетка. Тетка берет паспорта — Киры и мой. Задает пару дежурных вопросов. Стучит в паспортах стальной машинкой: проходите. Вдруг Кира говорит мне: «А как же паспорт Насти?» Она держала его в руках, она его приготовила. И я знаю, что надо быстро идти, сказать дочке, что за нами большая очередь, а Настю и так пропустят, это ж граница страны, здесь не женщины, а люди в погонах с холодными звездами. Тетка видит заминку: «Что такое?» Я понимаю, что это смертельный номер, но мы протягиваем розовенький паспорт Насти: тут вот у нас для куклы еще...
Тетка отвечает: «Так давайте, я посмотрю». И улыбается. Да, она улыбается. Она действительно смотрит Кирину разрисованную бумажку, сложенную вдвое. Мало того, она говорит: «Сделаем как положено». И ставит в розовый паспорт свой розовый штампик. Вот этой стальной машинкой — штампик в кукольный паспорт. На государственной границе России. Где люди в погонах с холодными звездами.
Если бы не барьер и стекло — я бы эту женщину расцеловал. © Алексей Беляков / Facebook
- Утром моя 5-летняя дочь пришла досыпать ко мне в кровать. Спрашиваю ее:
— У тебя же есть и своя комната, и кровать в ней, почему не спать там?
— Ну как же, мам, я буду тебя там обнимать, если ты здесь?
Не нашла, что ответить... © Мечта поэта / det.org.ru
А какие истории о детских проделках любят рассказывать в вашей семье?