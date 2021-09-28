16 парочек, у которых в отношениях никакой ванили — только сарказм, только подколы

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У каждой пары свой секрет счастливых отношений. Одни не могут обойтись без романтики и ласковых прозвищ, другим подавай острых ощущений и ярких эмоций, а третьи не представляют своей жизни без взаимных подшучиваний и метких острот.

Мы в AdMe.ru уверены, что любовь всему голова, а здоровое чувство юмора никому не повредит.

Ловить момент — это искусство

«После того как моя жена легла спать, пошел втихаря поесть кексов, но обнаружил их вот такими»

Муж устал

«Застукала своего мужа спящим с другой девчонкой. Но я не против»

Месть в браке

Не слишком ли жестоко?

«Вот такие слова моя жена подобрала для торта на годовщину»

«Мы не развелись».

«Примерно так выглядит мой муж, когда я прошу его помочь с уборкой»

Сарказм укрепляет отношения. Но это не точно

«Сказала мужу, что не хочу хот-дог на булочке»

«Жена второй раз подряд забыла заменить рулон туалетной бумаги. Это мой тонкий намек»

«Выкидываю в сторис соблазнительную фотку с подписью „Доброе утро“. Мой муж:»

Моя ты помощница

Секрет счастливой семейной жизни

«Жена сказала: „Положи это в чашку с 4 кубиками льда“. Почему она злится?»

Когда вы разного роста

Мой рост 147 см, а рост мужа 186 см. И когда мы выходим на прогулку, он начинает петь песню «Маленькая страна», но немного меняет ее. Выглядит это все так: «Маленькая жена, пам-пам-пам, маленькая жена. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она?» На последних словах он разводит руками и осматривает пространство вокруг в поисках меня. И каждый раз эта шутка вызывает смех и обнимашки. © osinka72 / Pikabu