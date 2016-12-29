16 пап 90-го уровня

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Эти папы — настоящие супергерои! AdMe.ru восхищается теми, кто умеет разделять с детьми их увлечения, наполняя детство удивительными авантюрами, радостью и смехом!

Как добавить нежности в образ бородатого папы

Папа, который решил поддержать дочку в занятии балетом

Этому воришке точно повезло с уловом

Как выглядит магазин на диване с папой

Можно горы свернуть, когда папа прикрывает спину

СуперМарио и принцесса из замка

Сказочная принцесса с большим добрым сердцем со своими подругами

Как приручить большого и взрослого папу

Трое детей не повод для прогула тренировки

Попросила папу купить такую же машину

Машенька и Медведище

Комбо, или Как кормить троих детей одновременно, пока спит мама

Полный контроль за каждым движением

Любимая дочка знает, как одеть папу к празднику

Как правильно читать сказки на ночь