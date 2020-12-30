16 невест, которые очень ответственно отнеслись к свадебному макияжу
Пожалуй, свадьба — одно из самых волнительных событий в жизни девушки. Хочется, чтобы платье поразило всех гостей, глаза сияли, а макияж оставался идеальным до самого вечера. Подбор мейкапа — занятие непростое, но героини нашей статьи справились на все сто. А главное, каждая из них накрасилась сама, пользуясь своими навыками и советами интернет-пользователей.
Все девушки редакции AdMe.ru уже выбрали себе полюбившийся образ, достали косметички и экспериментируют, пока вы рассматриваете нашу подборку. А в конце статьи — бонус, в котором вы увидите невесту, идущую своим путем.
«Чувствую себя прекрасно, выгляжу прекрасно, и свадьба была прекрасна!»
«Сделала мейкап-тест для своей свадьбы в Zoom, как вам?»
Эта невеста попросила дать ей несколько советов по макияжу, воспользовалась ими и поделилась результатом
«Сделала себе свадебный мейкап сама. Что думаете? Пока не могу определиться с помадой»
«Второй вариант макияжа на свадьбу. Попробовала другую помаду»
«Экспериментирую: свадебный мейкап с контурингом и контрастными тенями»
Сияющий взгляд и широкая улыбка — лучшее дополнение к образу невесты
«Не теряю времени дома: тренируюсь делать мейк на свадьбу»
«Уже пробовала такой же макияж с коричневыми тенями, а теперь решила с черными»
«Я не расстроюсь, даже если не смогу нанести такой же мейкап снова в сам день свадьбы. Счастье, которое я чувствую, всегда будет важнее того, как я выгляжу»
«Немного сэкономила: сделала свадебный мейк и прическу сама, хотя все вокруг нанимают профессионалов. Как думаете, справилась?»
«Две недели до помолвки. Вообще-то я обычно не крашусь, поэтому просто постаралась сделать красивый макияж, но не выделяться слишком уж сильно»
«Собрала все-все рекомендации из комментариев и сделала еще один вариант свадебного мейкапа. Осталось всего 4 дня. Дамы, жду советов!»
«Отменили свадьбу на 75 человек этой осенью в пользу небольшого мероприятия в следующем июне. Поднимаю себе настроение, тренируясь делать свадебный макияж»
«Не уверена, что довольна тем, как мне накрасил глаза визажист. Может, сделать это на свадьбу самой? Слева — работа профи, справа — мой обычный мейкап»
«Наша свадьба будет очень камерной и скромной, поэтому макияж я, скорее всего, сделаю сама. Тренируюсь изо всех сил»
Бонус: «А я пошла на собственную свадьбу без макияжа вообще. Ни о чем не жалею»
А вы бы решились сделать свадебный макияж самостоятельно или обратились бы к визажисту?