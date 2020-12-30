16 невест, которые очень ответственно отнеслись к свадебному макияжу

Пожалуй, свадьба — одно из самых волнительных событий в жизни девушки. Хочется, чтобы платье поразило всех гостей, глаза сияли, а макияж оставался идеальным до самого вечера. Подбор мейкапа — занятие непростое, но героини нашей статьи справились на все сто. А главное, каждая из них накрасилась сама, пользуясь своими навыками и советами интернет-пользователей.

Все девушки редакции AdMe.ru уже выбрали себе полюбившийся образ, достали косметички и экспериментируют, пока вы рассматриваете нашу подборку. А в конце статьи — бонус, в котором вы увидите невесту, идущую своим путем.

«Чувствую себя прекрасно, выгляжу прекрасно, и свадьба была прекрасна!»

«Сделала мейкап-тест для своей свадьбы в Zoom, как вам?»

Эта невеста попросила дать ей несколько советов по макияжу, воспользовалась ими и поделилась результатом

«Сделала себе свадебный мейкап сама. Что думаете? Пока не могу определиться с помадой»

«Второй вариант макияжа на свадьбу. Попробовала другую помаду»

«Экспериментирую: свадебный мейкап с контурингом и контрастными тенями»

Сияющий взгляд и широкая улыбка — лучшее дополнение к образу невесты

«Не теряю времени дома: тренируюсь делать мейк на свадьбу»

«Уже пробовала такой же макияж с коричневыми тенями, а теперь решила с черными»

«Я не расстроюсь, даже если не смогу нанести такой же мейкап снова в сам день свадьбы. Счастье, которое я чувствую, всегда будет важнее того, как я выгляжу»

«Немного сэкономила: сделала свадебный мейк и прическу сама, хотя все вокруг нанимают профессионалов. Как думаете, справилась?»

«Две недели до помолвки. Вообще-то я обычно не крашусь, поэтому просто постаралась сделать красивый макияж, но не выделяться слишком уж сильно»

«Собрала все-все рекомендации из комментариев и сделала еще один вариант свадебного мейкапа. Осталось всего 4 дня. Дамы, жду советов!»

«Отменили свадьбу на 75 человек этой осенью в пользу небольшого мероприятия в следующем июне. Поднимаю себе настроение, тренируясь делать свадебный макияж»

«Не уверена, что довольна тем, как мне накрасил глаза визажист. Может, сделать это на свадьбу самой? Слева — работа профи, справа — мой обычный мейкап»

«Наша свадьба будет очень камерной и скромной, поэтому макияж я, скорее всего, сделаю сама. Тренируюсь изо всех сил»

Бонус: «А я пошла на собственную свадьбу без макияжа вообще. Ни о чем не жалею»