16 мужчин, которые не достают звезд с неба, но женщины все равно считают их идеальными

У каждой женщины свои представления об идеальном мужчине. Но часто мы ценим одни и те же вещи: внимательность, заботу, доброту, любовь. Все это может выражаться как в дорогих подарках и широких жестах, так и в мелочах вроде приготовленного завтрака.

Примеры других небольших, но важных поступков продемонстрировали герои статьи от AdMe.ru.

1. «Я научился заплетать волосы своей девушке. Вот моя лучшая французская коса»

Я 32-летняя женщина и так не умею. © afterglobe / Reddit

2. «Мой муж самый лучший. Я на 34-й неделе беременности, не могу дотянуться до ног, поэтому он делает мне педикюр»

3. «Наверное, жена думает, что дома ее ждет много дел. Но вот что ждет ее на самом деле»

Вам не нужна еще одна жена? © prplehailstorm / Reddit

4. «Вчера девушка сказала, что парни никогда не готовили для нее. Я решил это исправить»

5. «Букет ромашек для моей девушки»

6. «5 лет назад я сказала парню, что мне нравится эта подушка. Тогда на его банковском счету было всего $ 5. Он потратил эти $ 5, чтобы заставить меня улыбнуться»

7. «Жена заснула на диване после долгого рабочего дня. Я готовлю для нее пирог. Он почти готов»

8. «Решил подарить жене билеты на концерт ее любимой группы. Так как они были цифровыми, я нарисовал и распечатал для нее бумажный вариант»

9. «Парень приготовил нам завтрак»

10. «Сделал девушке розу из нержавеющей стали»

11. «Мой парень знает, что я люблю играть в игры, но мой телефон для этого не подходит. Поэтому он принес мне свою детскую портативную игровую систему»

12. «Нарисовал кота моей девушки»

13. «Муж просто так подарил мне цветы»

14. «Сам сделал кольцо для жены»

15. «Это была очень напряженная неделя на работе. Сегодня мой муж упаковал обед и приготовил сладкий сюрприз, чтобы помочь мне пережить день!»

«Экстренная помощь от стресса».

16. «Я шеф-повар, но выпечкой занимаюсь нечасто. Для жены захотел это сделать»

Какие поступки вашей второй половинки согревают вам сердце?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.